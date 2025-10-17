Укр
Заставит Россию прекратить войну: в Генштабе заявили о позитивных сигналах

Мария Николишин
17 октября 2025, 09:29
В Генштабе также сказали, что затрудняет возможности РФ вести активные боевые действия.
Предоставление Украине ракет Tomahawk / коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, uk.wikipedia.org

Ключевые тезисы:

  • Есть позитивные сигналы о предоставлении Украине ракет Tomahawk
  • ВСУ остановили весенне-летнюю наступательную кампанию врага
  • Эффективно осуществляется глубинное поражение по территории РФ

Сейчас поступают позитивные сигналы о предоставлении Украине новых пакетов военной помощи от союзников. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Там отметили, что, в частности, обсуждается поставка высокоточного оружия, такого как крылатые ракеты Tomahawk и других современных систем.

"Их применение значительно усилит принуждение российского агрессора к прекращению войны и установлению справедливого мира", - говорится в сообщении.

Ракета Tomahawk / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте

В Генштабе рассказали, что Силы обороны Украины продолжают сдерживать российских оккупантов на всех направлениях, наносят им эффективное огневое поражение, уничтожая живую силу и технику.

"Несмотря на то, что обстановка в районах ведения боевых действий остается сложной, противник не владеет стратегической инициативой в полной мере. Ценой огромных потерь враг имеет незначительные продвижения на отдельных участках фронта", - отметили в ведомстве.

Отмечается, что планы Кремля по овладению важными районами местности и населенными пунктами не выполняются, а затем постоянно пересматриваются и откладываются.

"Можем констатировать, что украинские воины остановили весенне-летнюю наступательную кампанию врага и продолжают разрушать и дальнейшие планы Кремля, принимая асимметричные меры для нивелирования преимущества противника в личном составе и вооружении", - говорят в Генштабе.

Там также добавили, что принимаются действенные меры активной обороны, в ходе которых на отдельных направлениях Силы обороны проводят контрнаступательные операции и штурмовые действия с целью восстановления утраченного положения.

"Украинские воины продолжают вытеснять российских захватчиков с территории Сумской области. Продолжаются наши активные действия в Покровском районе Донецкой области. Есть определенные успехи в восстановлении контроля над территорией в Запорожской области. Есть и другие участки фронта, где враг не имеет никаких достижений", - подчеркнули в ведомстве.

Потери оккупантов

Сообщается, что только в сентябре потери оккупантов составили почти 29 тысяч военнослужащих. Также уничтожено и повреждено 70 танков, 65 боевых бронированных машин, более 1050 артиллерийских систем, 6 реактивных систем залпового огня и другую технику.

Кроме того, с начала года взято в плен 2060 военнослужащих РФ.

Удары по территории РФ

В Генштабе рассказали, что наиболее эффективно за все годы войны осуществляется глубинное поражение по территории РФ.

Известно, что в рамках Deep Strike уничтожаются военные цели, логистика и энергетический комплекс страны-агрессора. Результат этой работы становится все более ощутимым для российской армии и экономики.

"С начала года нанесено успешное огневое поражение по 45 объектам топливно-энергетического и военно-промышленного комплекса России. Как следствие - общие объемы производства горюче-смазочных материалов в РФ уменьшились почти на 25%. Ежедневно, от снижения экспорта нефтепродуктов страна-агрессор теряет более 46 млн долларов США. Поражение тыловых ресурсов врага существенно затрудняет его возможности вести активные боевые действия", - подытожили в ведомстве.

Когда возможно новое наступление РФ на фронте

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко не исключает, что Россия попытается за осенне-зимний период немного восстановить свой потенциал в вопросах техники.

По его мнению, если Россия проведет осенне-зимний период в полевых боях пехотой, то в 2026-м у россиян будет настолько много сэкономленной техники, что они смогут себе позволить очередное большое летнее наступление с большим количеством техники.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, президент США Дональд Трамп заявил, что может завершить войну России против Украины, и подчеркнул, что не допустит эскалации конфликта до уровня глобального конфликта.

Глава ГУР МО Кирилл Буданов призвал украинцев готовиться к тому, что ближайшие годы вряд ли будут мирными. Он пояснил, что речь не о непрерывных боевых действиях, а о постоянно присутствующей поблизости угрозе.

В то же время, президент Украины Владимир Зеленский выразил убеждение, что предстоящая встреча с президентом США Дональдом Трампом приблизит окончание войны РФ против Украины.

Читайте также:

Об источнике: Генштаб ВСУ

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управлению применением Вооруженных сил Украины, координации и контролю за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины.

Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, пишет Википедия.

Заставит Россию прекратить войну: в Генштабе заявили о позитивных сигналах

09:29Война

