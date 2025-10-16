"Наш день D": Коваленко назвал условие победы Украины в войне с РФ

Кремль способен ударить по Европе, но это ускорит поражение России.

Эксперт объяснил, почему война России с НАТО выгодна Украине / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua/photos

Главные тезисы:

Россия может открыть второй фронт

У Москвы есть потенциал создать группировку в 100–150 тыс. человек для новой войны в Европе

Если РФ нападет на страну НАТО, это сыграет на руку Украине

Страна-агрессор Россия может накопить силы и открыть второй фронт против одной из стран НАТО. Такое развитие событий вполне устроит Украину. Об этом в интервью Главреду рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Он объяснил , откуда Кремль мог бы взять ресурсы для новой агрессии. По его словам, россияне могут прекратить использовать танки в Украине в том количестве, как раньше. В этом случае они смогут накопить 2-2,5 тысячи танков и примерно столько же ББМ.

"Это будет накопленный потенциал: то, что у них есть, а также то, что они восстановят. Кроме того, в России стартует круглогодичная мобилизация, а это плюс примерно 500 тысяч человеческого ресурса за год. Там есть и добровольная мобилизация – 30 тысяч человек в месяц, то есть за год примерно 350 тысяч. Поэтому по итогам 2026 года у них может быть потенциал 850 тысяч+. И это кроме тех 700 тысяч, которые уже воюют в Украине", - сказал Коваленко.

"Россия может нарастить численность своей группировки в Украине до 800-900 тысяч человек, а также создать группировку численностью 100-150 тысяч для войны с одной из стран Европы", - прогнозирует эксперт.

При этом, по его мнению, если РФ откроет втрой фронт против Запада, это будет на руку Украине.

"Нас это устраивает. Если начнется война России с НАТО, это будет означать распыление ее ресурсов и более быстрое истощение. Возможно, для кого-то это прозвучит аморально, но это правда: если Россия начнет войну с НАТО, нас это будет полностью устраивать. Это будет наш день "Д". Наконец-то. Наверное, тогда цивилизованный Запад наконец-то начнет адекватно отвечать на угрозы со стороны России", - резюмировал Коваленко.

Война России против НАТО - последние новости

Как писал Главред, министр обороны Финляндии Антти Хякканен заявил, что Россия наращивает войска вблизи границ Евросоюза и готовится ко второй фазе военной агрессии. По его словам, даже после окончания войны в Украине Россия все еще будет представлять угрозу для Европы.

Москва создает информационную почву для возможной агрессии против НАТО. Кремлевские чиновники активизировали использование идеологических нарративов, направленных против стран Балтии. Как отмечают аналитики Института изучения войны, такую же риторику применяли в РФ перед началом войны против Украины.

Ранее в ISW сообщили, что Москва перешла к так называемой "фазе ноль" - этапу информационной и психологической подготовки к вероятной будущей войне России и НАТО.

Бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе генерал Бен Ходжес заявил, что в случае нападения страны-агрессора РФ на одного из членов НАТО, военные объекты РФ в Калининграде и Севастополе будут уничтожены в первые же часы.

О персоне: Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

