РФ готовит вторую фазу агрессии: в Финляндии предупредили о новой угрозе

Анна Ярославская
16 октября 2025, 07:21
Даже после войны в Украине Россия останется угрозой для НАТО, считает Антти Хякканен.
Кратко:

  • Россия наращивает войска возле границ Евросоюза
  • Даже после завершения войны против Украины Москва останется военной угрозой для Европы
  • Признаками подготовки является модернизация армии РФ

Страна-агрессор Россия наращивает войска вблизи границ Евросоюза и готовится ко второй фазе военной агрессии. Об этом заявил министр обороны Финляндии Антти Хякканен.

По его словам, даже после окончания войны в Украине Россия все еще будет представлять угрозу для Европы, передает CNN.

"Россия действительно наращивает военные усилия для второй фазы своей потенциальной агрессии. После окончания войны в Украине для НАТО существуют реальные угрозы", - заявил он на полях заседания Североатлантического совета НАТО в Брюсселе 15 октября.

Хякканен указал на модернизацию войск России и наращивание войск "вблизи наших границ" как на признаки этого.

Перед встречей министров обороны страны НАТО Хякканен заявил, что Финляндия присоединится к PURL - закупке американского оружия для Украины.

Также он сказал, что на этой неделе будет обнародована информация о новом пакете помощи для Украины от Финляндии.

Как долго РФ планирует вести войну: мнение президента Финляндии

В августе президент Финляндии Александр Стубб заявил, что пока нет никаких признаков готовности российского лидера Владимира Путина начать мирные переговоры с Украиной. Кремль придерживается стратегии затягивания войны.

"Они [россияне] хотят продолжать войну как минимум до осени, чтобы максимально расширить свои территориальные завоевания", - сказал Стубб.

Президент Финляндии подчеркнул, что в Кремле традиционно пользуются тактикой затягивания времени, создавая видимость возможных переговоров, но на самом деле не делая никаких шагов в этом направлении.

Россия может атаковать Финляндию: мнение эксперта

Политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко заявил, что война против Европы – основной план Путина в сложившихся обстоятельствах. Не исключается и военная агрессия против Финляндии.

"В принципе, сейчас это основной план Путина. Вопрос только в том, какая страна попадет под удар: будет ли у нее определенный проблемный регион, как Нарва в Эстонии, или это будет страна совсем другого типа, например, Финляндия, которая имеет память о болезненном поражении в прошлой войне, и РФ попытается повторить Хельсинки 2.0", - сказал Коваленко в интервью Главреду.

Война России против НАТО - последние новости

Как писал Главред, Москва создает информационную почву для возможной агрессии против НАТО. Кремлевские чиновники активизировали использование идеологических нарративов, направленных против стран Балтии. Как отмечают аналитики Института изучения войны, такую же риторику применяли в РФ перед началом войны против Украины.

Ранее в ISW сообщили, что Москва перешла к так называемой "фазе ноль" - этапу информационной и психологической подготовки к вероятной будущей войне России и НАТО.

Бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе генерал Бен Ходжес заявил, что в случае нападения страны-агрессора РФ на одного из членов НАТО, военные объекты РФ в Калининграде и Севастополе будут уничтожены в первые же часы.

О персоне: Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Финляндия военная агрессия РФ новости Финляндии война России и Украины
