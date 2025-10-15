Может реально приблизить конец войны: раскрыто, что готовит Украина

Зеленский заявил, что предстоящая встреча с президентом США Дональдом Трампом может стать ключевым шагом к завершению войны России против Украины.

Что может реально приблизить конец войны / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, 22 ОМБр

Украина выполнила свое "домашнее задание" перед переговорами с Трампом

Переговоры в Вашингтоне могут приблизить окончание войны

Президент Украины Владимир Зеленский выразил убеждение, что предстоящая встреча с президентом США Дональдом Трампом приблизит окончание войны РФ против Украины. Об этом он заявил во время вечернего видеообращения, которое транслировал Офис президента Украины.

Владимир Зеленский сообщил, что Украина уже завершила подготовку своей части "домашней работы" к встрече с президентом США Дональдом Трампом - как в военной, так и в экономической сфере. По его словам, повестка дня переговоров насыщенная, а к работе над ней присоединились все необходимые ведомства.

"Это реально может приблизить завершение войны - именно у Соединенных Штатов есть возможность такого глобального влияния, и мы делаем все, чтобы другие в мире были по одну сторону с нами в этой работе", - указал он.

Он добавил, что украинская делегация, в состав которой входят премьер-министр, руководитель Офиса Президента, заместитель министра иностранных дел, другие чиновники и посол Украины, уже находится в Вашингтоне, где проводит встречи с представителями американской администрации, оборонных и энергетических компаний, в частности производителями систем противовоздушной обороны.

"Был сегодня уже доклад наших представителей - спасибо за эту работу", - резюмировал президент.

Имеет ли Трамп рычаги влияния на Путина - мнение эксперта

Как писал Главред, президент США Дональд Трамп ранее угрожал передать Украине ракеты Tomahawk, чтобы заставить Владимира Путина сесть за стол переговоров. Однако теперь, когда российский лидер не идет на уступки, Трамп потерял реальные рычаги влияния, отметил военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов.

По его словам, Трамп оказался в сложной ситуации, ведь он больше не может обещать или угрожать, потому что его слова уже не вызывают доверия, но и делать реальные шаги против Путина он не может, поскольку тот для него "неприкосновенный". Это может спровоцировать негативную реакцию внутри США.

Жданов добавил, что Трамп это осознает и поэтому делает акцент на внутренней политике - обещает американцам дешевый бензин, борьбу с иммигрантами, восстановление величия страны и защиту городов от беспорядков. По мнению эксперта, американский президент будет "лавировать до последнего".

Сравнение ракет Tomahawk и Калибр / Инфографика: Главред

Переговоры Зеленского и Трампа - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский на этой неделе встретится с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне. Об этом украинский лидер сообщил на брифинге с высокой представительницей ЕС Каей Каллас.

Перед этим Зеленский провел второй телефонный разговор с Трампом за два дня, во время которого стороны обсудили актуальные темы и прошлись по всем ключевым вопросам ситуации.

Как сообщается, в пятницу, 17 октября, Трамп примет Зеленского в Белом доме. На борту самолета Air Force One американский президент подтвердил, что встреча состоится.

