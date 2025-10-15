Укр
Похищали людей, били и требовали деньги: на Тернопольщине задержали группу военных

Руслана Заклинская
15 октября 2025, 20:07
483
Полиция задержала военнослужащих, которых подозревают в совершении насильственных и имущественных преступлений.
В Тернополе полицейские задержали семерых военнослужащих / Коллаж: Главред, фото: Национальная полиция Украины

Кратко:

  • На Тернопольщине задержаны семь военнослужащих
  • Злоумышленники похищали людей, пытали, требовали деньги и имущество
  • Один пострадавший содержался три дня в нечеловеческих условиях

В среду, 15 октября, в Тернопольской области правоохранители задержали семерых военнослужащих. Их подозревают в совершении насильственных и имущественных преступлений. Об этом сообщило Главное управление Национальной полиции в Тернопольской области.

По данным полиции, злоумышленники на территории Тернопольской области незаконно лишали свободы людей, применяли физическое насилие, пытали, требовали деньги и отбирали имущество.

"Злоумышленники вывозили потерпевших за пределы города, били их и требовали деньги или ценное имущество. Наибольший цинизм заключался в том, что нападавшие издевались над людьми, которые были тяжело ранены на войне и находились на реабилитации", - говорится в сообщении.

Какие преступления совершали

Злоумышленники отобрали автомобиль KIA 27-летнего жителя Тернополя и использовали его в собственных целях. Транспортное средство позже обнаружили на территории Киевской области.

Также одного из действующих военных, который находился на лечении, нападавшие встретили на улице, силой посадили в микроавтобус, били, угрожали оружием и требовали 50 тысяч гривен за освобождение.

Как сообщили полицейские, другого жителя Тернополя, применив слезоточивый газ, насильно затолкали в микроавтобус и вывезли за город. Там его раздели, облили легковоспламеняющейся жидкостью и заставили бежать перед авто. Затем избили и удерживали в течение трех дней в нечеловеческих условиях.

Отдельный случай правоохранители зафиксировали на Ивано-Франковщине. Военные силой пересадили потерпевшего в свое транспортное средство, а его машину угнали. Всех потерпевших они запугивали и угрожали физической расправой в случае обращения в полицию.

  • Задержание военнослужащих в Тернополе
    Задержание военнослужащих в Тернополе Фото: Нацполиция
  • Задержание военнослужащих в Тернополе
    Задержание военнослужащих в Тернополе Фото: Нацполиция
  • Задержание военнослужащих в Тернополе
    Задержание военнослужащих в Тернополе Фото: Нацполиция
  • Задержание военнослужащих в Тернополе
    Задержание военнослужащих в Тернополе Фото: Нацполиция
  • Задержание военнослужащих в Тернополе
    Задержание военнослужащих в Тернополе Фото: Нацполиция
  • Задержание военнослужащих в Тернополе
    Задержание военнослужащих в Тернополе Фото: Нацполиция
  • Задержание военнослужащих в Тернополе
    Задержание военнослужащих в Тернополе Фото: Нацполиция
  • Задержание военнослужащих в Тернополе
    Задержание военнослужащих в Тернополе Фото: Нацполиция
  • Задержание военнослужащих в Тернополе
    Задержание военнослужащих в Тернополе Фото: Нацполиция
  • Задержание военнослужащих в Тернополе
    Задержание военнослужащих в Тернополе Фото: Нацполиция

В чем подозревают злоумышленников

В полиции сообщили, что был проведен ряд обысков на территории Тернопольской, Киевской и Харьковской областей. Во время обысков правоохранители изъяли мобильные телефоны, транспортные средства, оружие и другие вещественные доказательства. В процессуальном порядке задержаны шесть человек.

Следователи полиции сообщили семерым фигурантам о подозрениях по:

  • ч. 2 ст. 127 - пытки;
  • ч. 2 ст. 146 - незаконное лишение свободы или похищение человека;
  • ч. 4 ст. 187 - разбой;
  • ч. 2 ст. 289 - незаконное завладение транспортным средством.

Правоохранители продолжают устанавливать других лиц, причастных к преступлениям. Продолжается досудебное расследование.

Инциденты с ТЦК - новости Украины

Напомним, 30 июля в Николаеве мужчина погиб, прыгнув с пешеходного моста при попытке убежать от наряда полиции и сотрудников территориального центра комплектования. Инцидент произошел около 10:00 в одном из промышленных районов города.

Также в поселке Бугское на Николаевщине 3 августа местные жители напали на военных и полицейского, вооруженные битами и трубами. Для самозащиты один из военных применил травматический пистолет, ранив нападавшего в ногу.

Как сообщал Главред, в Тернополе 17 сентября 31-летний военнослужащий одного из районных ТЦК и СП, находясь в состоянии алкогольного опьянения и во время ежегодного отпуска, устроил ДТП, пытаясь скрыться от патрульных. Полиция задержала нарушителя и доставила в районное управление для выяснения обстоятельств.

Об источнике: Национальная полиция Украины

Национальная полиция Украины - центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий охрану прав и свобод человека, противодействие преступности, поддержание публичной безопасности и порядка. Деятельность Национальной полиции направляется и координируется Кабинетом Министров Украины через Министра внутренних дел в соответствии с законом, пишет Википедия.

20:07Украина
Может реально приблизить конец войны: раскрыто, что готовит Украина

Может реально приблизить конец войны: раскрыто, что готовит Украина

20:00Война
В Украину мчит резкое потепление до +20: синоптик назвал даты

В Украину мчит резкое потепление до +20: синоптик назвал даты

19:53Синоптик
