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Набросились с битами и трубами на военных ТЦК - детали нападения на Николаевщине

Руслана Заклинская
3 августа 2025, 22:46
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Конфликт начался после проверки документов у местного жителя.
Набросились с битами и трубами на военных ТЦК - детали нападения на Николаевщине
На Николаевщине напали на представителей ТЦК / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Что известно:

  • В Николаевской области гражданские напали на военных ТЦК
  • Нападавшие повредили авто и нанесли телесные повреждения военнослужащему
  • Один из военных для самозащиты применил травматический пистолет

В воскресенье, 3 августа, в поселке Бугское на Николаевщине произошел конфликт между местными жителями и представителями ТЦК и СП. Для самозащиты один из военных вынужден был применить оружие. Об этом сообщил Николаевский областной ТЦК и СП.

По данным ТЦК, около 14:00 группа местных жителей, вооруженных битами и металлическими трубами, напала на военных, а также на представителя Национальной полиции, который сопровождал военных.

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В полиции Николаевской области отметили, что инцидент начался на одной из улиц поселка, когда военные подошли к местному жителю, чтобы проверить его документы. Мужчина сначала начал убегать, забежал в магазин, а затем вышел и начал конфликт с военными. К нему присоединились еще двое местных жителей.

Во время столкновения нападавшие применили палки, нанеся телесные повреждения одному из военнослужащих ТЦК, а также повредили служебное авто. Для самозащиты один из военных произвел выстрел из травматического пистолета, ранив одного из нападавших в ногу.

"С целью самозащиты данный военнослужащий произвел выстрел из устройства для отстрела патронов несмертельного действия (травматического пистолета), зарегистрированного в соответствии с действующим законодательством. По предварительной информации, есть пострадавшие среди военнослужащих ТЦК и СП, и со стороны гражданских", - рассказали в ТЦК.

Розыск ТЦК — что нужно знать
Розыск ТЦК — что нужно знать / Инфографика - Главред

Что грозит нападающим

В ТЦК отметили, что угроза или нападение на военнослужащего, который выполняет задачи по обеспечению национальной безопасности, карается законом - до 12 лет лишения свободы. Кроме того, такие действия могут квалифицироваться по статье 114-1 УКУ "Воспрепятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины".

По факту инцидента открыты уголовные производства по ч. 1 ст. 125 УКУ "Умышленное легкое телесное повреждение" и ч. 2 ст. 350 УКУ "Угроза или насилие в отношении должностного лица или гражданина, исполняющего общественный долг. Следствие продолжается.

Работа ТЦК в Украине - новости по теме

Как сообщал Главред, в Украине заработала автоматическая система воинского учета для мужчин в возрасте 17-25 лет. Она использует данные из государственных реестров и не требует личного присутствия или справок.

Также в Украине уже действует "мобильный" формат работы ТЦК, но не в смысле передвижения "на колесах". Как пояснил нардеп Александр Федиенко, руководители сами определяют, где размещать подразделения, особенно те, которые взаимодействуют с военнообязанными.

Кроме этого, в Николаеве 30 июля погиб мужчина, который убегал от совместного наряда полиции и ТЦК. Во время бегства он прыгнул с моста и разбился.

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Об источнике: ТЦК и СП

Территориальный центр комплектования и социальной поддержки - орган военного управления Украины, который ведет воинский учет и осуществляет мобилизацию населения. Начиная с 2022 года ТЦК и СП полностью заменили собой прежнюю систему военных комиссариатов, пишет Википедия.

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