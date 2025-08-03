Набросились с битами и трубами на военных ТЦК - детали нападения на Николаевщине

Что известно:
- В Николаевской области гражданские напали на военных ТЦК
- Нападавшие повредили авто и нанесли телесные повреждения военнослужащему
- Один из военных для самозащиты применил травматический пистолет
В воскресенье, 3 августа, в поселке Бугское на Николаевщине произошел конфликт между местными жителями и представителями ТЦК и СП. Для самозащиты один из военных вынужден был применить оружие. Об этом сообщил Николаевский областной ТЦК и СП.
По данным ТЦК, около 14:00 группа местных жителей, вооруженных битами и металлическими трубами, напала на военных, а также на представителя Национальной полиции, который сопровождал военных.
В полиции Николаевской области отметили, что инцидент начался на одной из улиц поселка, когда военные подошли к местному жителю, чтобы проверить его документы. Мужчина сначала начал убегать, забежал в магазин, а затем вышел и начал конфликт с военными. К нему присоединились еще двое местных жителей.
Во время столкновения нападавшие применили палки, нанеся телесные повреждения одному из военнослужащих ТЦК, а также повредили служебное авто. Для самозащиты один из военных произвел выстрел из травматического пистолета, ранив одного из нападавших в ногу.
"С целью самозащиты данный военнослужащий произвел выстрел из устройства для отстрела патронов несмертельного действия (травматического пистолета), зарегистрированного в соответствии с действующим законодательством. По предварительной информации, есть пострадавшие среди военнослужащих ТЦК и СП, и со стороны гражданских", - рассказали в ТЦК.
Что грозит нападающим
В ТЦК отметили, что угроза или нападение на военнослужащего, который выполняет задачи по обеспечению национальной безопасности, карается законом - до 12 лет лишения свободы. Кроме того, такие действия могут квалифицироваться по статье 114-1 УКУ "Воспрепятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины".
По факту инцидента открыты уголовные производства по ч. 1 ст. 125 УКУ "Умышленное легкое телесное повреждение" и ч. 2 ст. 350 УКУ "Угроза или насилие в отношении должностного лица или гражданина, исполняющего общественный долг. Следствие продолжается.
Работа ТЦК в Украине - новости по теме
Как сообщал Главред, в Украине заработала автоматическая система воинского учета для мужчин в возрасте 17-25 лет. Она использует данные из государственных реестров и не требует личного присутствия или справок.
Также в Украине уже действует "мобильный" формат работы ТЦК, но не в смысле передвижения "на колесах". Как пояснил нардеп Александр Федиенко, руководители сами определяют, где размещать подразделения, особенно те, которые взаимодействуют с военнообязанными.
Кроме этого, в Николаеве 30 июля погиб мужчина, который убегал от совместного наряда полиции и ТЦК. Во время бегства он прыгнул с моста и разбился.
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Об источнике: ТЦК и СП
Территориальный центр комплектования и социальной поддержки - орган военного управления Украины, который ведет воинский учет и осуществляет мобилизацию населения. Начиная с 2022 года ТЦК и СП полностью заменили собой прежнюю систему военных комиссариатов, пишет Википедия.
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