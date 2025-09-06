Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Задержан топ-агент ФСБ среди нардепов от ОПЗЖ - что известно

Руслана Заклинская
6 сентября 2025, 17:20обновлено 6 сентября, 17:53
391
Нардеп был завербован ФСБ России еще задолго до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.
Задержан топ-агент ФСБ среди нардепов от ОПЗЖ - что известно
В Украине арестовали депутата ОПЗЖ / Коллаж: Главред, фото: Офис генпрокурора Украины

Что известно:

  • В Украине арестовали нардепа от ОПЗЖ

  • Его подозревают в госизмене

    видео дня

  • Вероятно, речь идет о действующем народном депутате Федоре Христенко

В Украине задержали народного депутата IX созыва от запрещенной политической партии "ОПЗЖ", который находился в розыске по подозрению в государственной измене. Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

По данным следствия, фигурант дела был завербован Федеральной службой безопасности России еще задолго до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Нардеп систематически выполнял задания российской спецслужбы.

"Подозреваемый народный депутат наладил эффективный механизм влияния на руководство одного из правоохранительных органов Украины. Сегодня, после его задержания он был доставлен в суд, который применил к нему ранее избранную меру пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.

После начала полномасштабного вторжения народный депутат покинул территорию Украины. При этом, как утверждают в Офисе генпрокурора, он продолжал осуществлять противоправную деятельность из-за рубежа.

В июле этого года Офис генерального прокурора Украины сообщил народному избраннику о подозрении в государственной измене, совершенной по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения (ч. 2 ст. 28, ч. 1, ч. 2 ст. 111 УК Украины), а также в злоупотреблении влиянием (ч. 2 ст. 369-2 УК Украины). Тогда же суд заочно избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Сейчас продолжается досудебное расследование.

Что известно о задержанном

Народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк уточнил, что речь идет о Федоре Христенко.

Ранее СБУ объявила Христенко в розыск. По информации ведомства, днем его исчезновения считают 21 июля 2025 года. Последний раз народного депутата видели в населенном пункте Гореничи Бучанского района Киевской области. С момента исчезновения он активно скрывался от следствия, пока не был задержан украинскими правоохранителями.

Российская агентура в Украине - новости по теме

Как сообщал Главред, 18 июля СБУ и Нацполиция задержали 53-летнюю агентку РФ, которая планировала взорвать областной ТЦК в Одессе. Она должна была занести рюкзак со взрывчаткой в здание в час пик, но спецслужбы остановили ее на пути к объекту.

Также 14 августа в Польше задержали 17-летнего украинца, которого российские спецслужбы завербовали для провокаций. По приказу кураторов он повреждал памятники жертвам УПА и оставлял антипольские граффити.

Кроме этого, правоохранители задержали подозреваемого в убийстве экс-спикера ВРУ Андрея Парубия. Подозреваемого схватили в Хмельницкой области уже через 36 часов после нападения.

Читайте также:

Об источнике: СБУ

Служба безопасности Украины (СБУ; укр. Служба безопасности Украины, СБУ) - правоохранительный орган специального назначения, обеспечивающий государственную безопасность Украины. Подчинена Президенту Украины, сообщает "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

СБУ ФСБ нардеп новости Украины ОПЗЖ
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Задержан топ-агент ФСБ среди нардепов от ОПЗЖ - что известно

Задержан топ-агент ФСБ среди нардепов от ОПЗЖ - что известно

17:20Украина
Войска Путина отводят силы из Сумской области: что задумал враг

Войска Путина отводят силы из Сумской области: что задумал враг

15:35Фронт
Неприятное дежавю: в Польше отметились досадным поступком в отношении Украины

Неприятное дежавю: в Польше отметились досадным поступком в отношении Украины

15:26Мир
Реклама

Популярное

Ещё
"Бухать": брошенный Пресняков рассказал о своем состоянии после развода

"Бухать": брошенный Пресняков рассказал о своем состоянии после развода

Фортуна протянет руку: четырем знакам зодиака круто повезет 6 сентября

Фортуна протянет руку: четырем знакам зодиака круто повезет 6 сентября

"Сейчас почувствовала": Елена Шоптенко сделала громкое признание

"Сейчас почувствовала": Елена Шоптенко сделала громкое признание

США одобрили продажу Украине ракет ERAM: первая крупная партия прибудет не скоро

США одобрили продажу Украине ракет ERAM: первая крупная партия прибудет не скоро

Михайлово чудо 2025: что ни в коем случае нельзя делать 6 сентября

Михайлово чудо 2025: что ни в коем случае нельзя делать 6 сентября

Последние новости

17:58

Ретроградный Уран внесет коррективы: как ТОП-4 знака получат прорыв

17:20

Задержан топ-агент ФСБ среди нардепов от ОПЗЖ - что известно

17:08

Ступка показал свою "любимую кицюню" в купальнике

16:54

ТОП-4 продукта заберут жизнь вашей собаки: что нельзя не давать четвероногим

16:52

Без этой страны Россия сможет провоевать лишь 1-2 месяца: эксперт раскрыл детали

Россияне в плену пытали нас током, советскими песнями и голодом – ХилюкРоссияне в плену пытали нас током, советскими песнями и голодом – Хилюк
16:42

Доллар экстремально подешевел, евро мчится вверх - новый курс валют на 8 сентября

16:29

Поменялись ролями: овчарка устроила "сюрприз", пока хозяйка мыла вольерВидео

16:14

Украинцев предупредили о росте коммуналки аж до 20%: названа неожиданная причина

15:35

Войска Путина отводят силы из Сумской области: что задумал враг

Реклама
15:26

Неприятное дежавю: в Польше отметились досадным поступком в отношении Украины

15:24

Наступление РФ будет продолжаться до реальных переговоров – ГУР

14:59

Ваша собака смотрит телевизор: что это может рассказать о её характере

14:59

РФ стягивает силы для нового наступления: названо опасное направление

14:54

Неужели союзник воткнул нож: поддержка РФ со стороны Ирана сильно уменьшилась

14:24

Короткое каре: Анджелину Джоли засняли в новом образе

13:48

За четыре миллиона: сын Потапа будет учится в элитной школе Великобритании

13:43

Азербайджан мог передать МиГ-29 ВСУ: СМИ узнали важные детали

13:39

Как заморозить арбуз и что из него приготовить: рецепт изысканного граните

13:34

Таких рекордов еще не было: в Украине популярное мясо выросло в цене на 39%

13:18

Путин выдвинул ультиматум: либо согласие на его условия, либо война до конца – BBC

Реклама
12:46

Как быстро избавиться от плесени в доме: простой, но очень эффективный способВидео

12:41

Где нельзя ставить телевизор: названы восемь худших мест для установки

12:40

Полный разгром войск РФ: ISW заявили о срыве планов Путина на двух направлениях

12:28

Гороскоп на завтра 7 сентября: Овнам - серьезная ссора, Девам - приятный подарок

12:22

В Германии предложили возвращать военнообязанных украинцев на родину

12:21

"Советую": жена Остапчука похвасталась сумкой за астрономическую сумму

12:00

Золотарев: Требование Путина о переговорах в Москве - это попытка давления на Зеленского

11:43

Взрывы и "прилеты" в 14 областях: Зеленский о деталях массированных ударов РФ

11:17

"Трамп пыхтит и пыхтит, но не собирается издеваться над Путиным" - The Telegraph

10:38

Что будет, если посмотреть в зеркало в "дьявольский час": ответ мистиков и ученых

10:38

"Рост тарифов неизбежен": украинцев предупредили о резком подорожании

10:04

Почему 7 сентября нельзя делать важные покупки: какой церковный праздник

09:23

РФ ударила по железной дороге около Славянска: какие поезда движутся с задержкой

09:20

ПриватБанк предупредил о масштабном сбое: важные сервисы недоступны для клиентов

08:53

Почему капуста вянет на грядке: всё дело в её соседяхВидео

08:50

В ГУР назвали вероятные сроки завершения войны и главное условие

08:25

Путин считает Зеленского "нелегитимным": в ISW сказали, что диктатор имеет ввиду

08:10

Как на Покровском направлении оккупанты решили повторить операцию "Поток"мнение

07:34

"Я не могу поехать в столицу террориста": Зеленский предложил Путину город для встречи

06:10

Что выиграл и что проиграл Путин в Пекине?мнение

Реклама
06:00

Фортуна протянет руку: четырем знакам зодиака круто повезет 6 сентября

05:00

"Сейчас почувствовала": Елена Шоптенко сделала громкое признание

04:34

Грех ли красить волосы: священник указал на важный нюанс

04:00

Михайлово чудо 2025: что ни в коем случае нельзя делать 6 сентября

03:30

Огород в сентябре: что посеять, чтобы наслаждаться зеленью и овощами до зимы

03:00

Супертест на IQ: найдите 3 отличия на картинке с баскетболистами за 23 секунды

02:45

Катастрофический сценарий: двум странам грозит уничтожение из-за изменения климата

01:57

В регионе происходят очень странные вещи: эксперт назвал слудующую цель РФ для атаки

01:38

Такого в мире нет: Украина обзавелась уникальным оружием

00:42

"Люди ждут этого: Трамп сделал обещание о гарантиях безопасности для Украины

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Рецепты
ЗакускиЛегкие десертыСалатыНапиткиПраздничное менюПростые блюда
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять