Задержан топ-агент ФСБ среди нардепов от ОПЗЖ - что известно

Нардеп был завербован ФСБ России еще задолго до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

В Украине арестовали депутата ОПЗЖ / Коллаж: Главред, фото: Офис генпрокурора Украины

Что известно:

В Украине арестовали нардепа от ОПЗЖ

Вероятно, речь идет о действующем народном депутате Федоре Христенко

В Украине задержали народного депутата IX созыва от запрещенной политической партии "ОПЗЖ", который находился в розыске по подозрению в государственной измене. Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

По данным следствия, фигурант дела был завербован Федеральной службой безопасности России еще задолго до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Нардеп систематически выполнял задания российской спецслужбы.

"Подозреваемый народный депутат наладил эффективный механизм влияния на руководство одного из правоохранительных органов Украины. Сегодня, после его задержания он был доставлен в суд, который применил к нему ранее избранную меру пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.

После начала полномасштабного вторжения народный депутат покинул территорию Украины. При этом, как утверждают в Офисе генпрокурора, он продолжал осуществлять противоправную деятельность из-за рубежа.

В июле этого года Офис генерального прокурора Украины сообщил народному избраннику о подозрении в государственной измене, совершенной по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения (ч. 2 ст. 28, ч. 1, ч. 2 ст. 111 УК Украины), а также в злоупотреблении влиянием (ч. 2 ст. 369-2 УК Украины). Тогда же суд заочно избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Сейчас продолжается досудебное расследование.

Что известно о задержанном

Народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк уточнил, что речь идет о Федоре Христенко.

Ранее СБУ объявила Христенко в розыск. По информации ведомства, днем его исчезновения считают 21 июля 2025 года. Последний раз народного депутата видели в населенном пункте Гореничи Бучанского района Киевской области. С момента исчезновения он активно скрывался от следствия, пока не был задержан украинскими правоохранителями.

