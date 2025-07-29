'Хотели увидеть мертвым': командир 'Волков Да Винчи' рассказал о покушении ФСБ

Филимонов поблагодарил главу СБУ Василия Малюка и всю команду за профессионализм.

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Командир "Волков Да Винчи" рассказал о покушении на его жизнь / Коллаж: Главред, фото: x.com/DzevelinB, СБУ

Ключевые тезисы Филимонова:

Командир "Волков Да Винчи" подтвердил попытку покушения на его жизнь

Украинцам не стоит доверять подозрительным "заданиям" в мессенджерах от СБУ

СБУ не вербует по телефону и не призывает к нарушению закона

Командир 108-го отдельного батальона "Волки Да Винчи" Сергей Филимонов подтвердил попытку покушения на его жизнь, которую организовали российские спецслужбы. Ее удалось предупредить благодаря оперативной работе Службы безопасности Украины. Об этом он написал в Telegram.

"Сегодня ФСБ и все ее сторонники очень хотели увидеть меня мертвым. Но благодаря четкой и профессиональной работе Службы безопасности Украины у (россиян - Главред) снова ничего не получилось", - отметил Филимонов. видео дня

Командир "Волков Да Винчи" также поблагодарил главу СБУ Василия Малюка и всю команду Службы безопасности за решительность и оперативность в обезвреживании угрозы. Он отметил, что борьба продолжается не только на передовой, но и в тылу.

Филимонов призвал украинцев быть особенно внимательными и осмотрительными, не реагировать на провокации и мошеннические действия, которые могут маскироваться под "официальные задания" от имени СБУ.

"Не ведитесь на сомнительные "задания" от "сбушников" в мессенджерах. СБУ не вербует по телефону, не просит нарушать закон и не ставит "странных" задач. Берегите себя", - добавил он.

Работа СБУ - новости Украины

Напомним, ФСБ России планировала заказное убийство командира 108-го батальона ВСУ "Волки Да Винчи" Сергея Филимонова. Служба безопасности Украины предотвратила покушение, разоблачив агента из Днепропетровщины, которого россияне завербовали, выдавая себя за сотрудников СБУ.

Злоумышленнику, ветерану АТО, под видом "задания от СБУ" поручили ликвидацию якобы предателя, которым на самом деле оказался украинский командир.

Также СБУ и Нацполиция задержали агента РФ, которая планировала теракт в областном ТЦК Одессы. 53-летняя жительница Волыни, завербованная российскими спецслужбами, должна была занести рюкзак со взрывчаткой в здание во время часа пик.

Как сообщал Главред, СБУ ликвидировала киллеров ФСБ, которые причастны к убийству полковника Ивана Воронича в Киеве. Спецоперацию возглавил глава СБУ Василий Малюк. Агентурно-боевая группа оказала сопротивление во время задержания, поэтому была обезврежена.

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О персоне: Сергей Филимонов Сергей Филимонов - украинский военный и общественный деятель, ветеран "Азова", лидер неформального молодежного движения "Гонор", бывший руководитель киевской ячейки "Гражданского Корпуса Азов" и киевской ячейки партии "Национальный корпус", организатор и участник активистских инициатив против застройки, в поддержку политических заключенных и жертв политических преступлений. Сыграл главную роль в фильме украинского режиссера Олега Сенцова "Носорог". С 2022 года - командир роты "Гонор" 1-го отдельного механизированного батальона "Волки Да Винчи".

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