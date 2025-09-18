Пьяный сотрудник ТЦК устроил три ДТП в Тернополе: его задержали

Кратко:
- Военнослужащий ТЦК и СП устроил несколько ДТП
- 31-летнего военного задержали и доставили в райотдел полиции
В Тернополе 17 сентября военнослужащий одного из территориальных отделов ТЦК и СП области в состоянии алкогольного опьянения устроил дорожно-транспортное происшествие.
По факту совершения противоправных действий в ТЦК, где мужчина проходит военную службу, назначили служебное расследование. Об этом сообщила пресс-служба Тернопольского областного ТЦК и СП.
Отмечается, что мужчина на момент совершения ДТП был в официальном отпуске.
"Предварительной проверкой установлено, что на момент происшествия военнослужащий находился в ежегодном отпуске в соответствии с приказом руководителя соответствующего территориального подразделения", — пояснили в ТЦК.
Уточняется, что военную службу в Вооруженных Силах Украины виновник аварии проходит с октября 2020 года.
"Руководство ТЦК осуждает любые противоправные действия, независимо от статуса или заслуг военнослужащего, и одновременно отмечает, что окончательную правовую оценку будут предоставлять уполномоченные органы", — говорится в сообщении.
Что говорят в полиции
В пресс-службе полиции сообщили, что 17 сентября во время мониторинга соцсетей полицейские обнаружили видео, на котором водитель автомобиля Skoda, убегая от патрульной полиции, совершил ДТП.
Патрульные получили информацию о том, что водитель автомобиля Skoda, предположительно находившийся в состоянии опьянения, двигаясь из города Збараж, не выполнил требование об остановке.
"Во время преследования водитель создавал аварийные ситуации для других участников дорожного движения и совершил ДТП со служебными автомобилями, а также с грузовиком и автомобилем Audi", - говорится в сообщении.
Полицейские задержали нарушителя и доставили его в Тернопольское районное управление полиции для выяснения обстоятельств. Им оказался 31-летний работник ТЦК и СП одного из районов области.
"Как выяснилось, за несколько часов до инцидента данный водитель, будучи под хмельком, совершил еще два дорожно-транспортных происшествия", - отметили в полиции.
Решается вопрос о привлечении фигуранта к административной ответственности по ст. 122 (превышение установленных ограничений скорости движения, проезд на запрещающий сигнал регулирования дорожного движения и нарушение других ПДД), ст. 124 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств), ст. 122-4 (оставление места дорожно-транспортного происшествия), ст. 130 (управление транспортными средствами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения) Кодекса Украины об админправонарушениях.
Также решается вопрос задержания водителя в соответствии со ст. 208 УПК Украины и внесение сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 342 (сопротивление работнику правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.
