В Украину мчит резкое потепление до +20: синоптик назвал даты

Погода в Украине в октябре достаточно "морозная" и с дождями. Но, по прогнозу синоптиков, украинцам следует ожидать "бабье лето".
В интервью Главреду народный синоптик Станислав Щедрин рассказал, когда в Украину придет потепление, ждать ли сильного мороза и снега в октябре, и когда страну накроет настоящая зима.
Украинцев предупредили о заморозках и холодной погоде до конца этой недели. По вашим расчетам, какой погоды нам можно ожидать в ближайшие дни?
До 20 октября в Украине будет неустойчивая погода. В ближайшие дни, особенно с 18 по 19 октября по всей Украине пройдут дожди. Уже с 21 по 27 октября осадки прекратятся и в Украину придет значительное потепление.
Какие регионы Украины охватит потепление?
В Украину придет антициклон после 21 ноября. Теплее всего будет в центральных, южных областях и в Винницкой области. Температура будет до +22 - +23 тепла в некоторых районах.
На западе Украины максимальная температура будет до +21 градуса. На остальной территории погода будет холоднее. То есть Украину в эти даты накроет бабье лето.
Ждать ли украинцам снега во время похолодания?
До конца октября Украину накроет дождь, снега ожидать не стоит, кроме Карпат. А вот значительное похолодание уже придет в ноябре, после бабьего лета.
Когда ожидать "зимнюю" погоду с ночными морозами?
Похолодание придет в первых числах ноября. С 10 ноября стоит ожидать довольно прохладную погоду. После бабьего лета, которое будет примерно с 20 по 28 ноября, придет значительное похолодание. Температура упадет на 10-13 градусов.
А вот "зимнюю" погоду стоит ожидать в конце второй декады ноября. Уже будут и ночные морозы, заморозки и похолодание.
О персоне: Станислав Щедрин
Стас Щедрин – украинский народный синоптик из Кропивницкого. Предоставляет долгосрочные и краткосрочные прогнозы погоды в Украине. По заверению синоптика, он занимается прогнозом погоды более десяти лет и использует тот же современный метод вычислений, как и в гидрометцентрах. Сотрудничает с рядом ведущих общенациональных изданий.
