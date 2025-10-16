Украину накрыла новая волна отключений света: появились графики на 17 октября

Главное:
- Во всех регионах Украины введены аварийные отключения электроэнергии
- На Черниговщине применяются три очереди отключений
- 17 октября графики ограничений для промышленности будут действовать по всей Украине
Из-за сложной ситуации в энергосистеме во всех регионах Украины введены аварийные отключения электроэнергии. Ограничения для промышленности будут действовать до конца суток. Об этом сообщило Укрэнерго.
В то же время, по данным компании, во всех областях до конца текущих суток продолжают действовать графики ограничения мощности для промышленных потребителей. На Черниговщине оператором системы распределения сейчас применяются три очереди почасовых отключений.
В пятницу, 17 октября, графики ограничения электроэнергии для промышленности будут применять на всей территории Украины. Ограничения будут действовать в период с 07:00 до 22:00.
"Ситуация в энергосистеме может измениться. Следите за сообщениями на страницах ваших облэнерго. Если сейчас у вас есть электроэнергия - пожалуйста, потребляйте ее экономно!" - призвали в Укрэнерго.
Что говорят в ДТЭК
В ДТЭК подтвердили, что по команде Укрэнерго в Киевской, Одесской и Днепропетровской области действуют экстренные отключения света.
В чем причина аварийных отключений
Как писал Главред, директор Центра исследований энергетики Александр Харченко пояснил, что аварийные отключения электроэнергии в Украине вызваны резким скачком потребления из-за похолодания, техническими работами на атомных станциях и последствиями атак России по энергетической инфраструктуре.
"Резкий рост потребления в ситуации, когда не все атомные энергоблоки в работе (два завершают ремонты), а часть тепловой генерации повреждена последними атаками, в том числе в наиболее дефицитных регионах, привели к графикам аварийных отключений", - написал Харченко.
По его словам, европейские соседи Украины пока не могут предоставить полноценную аварийную помощь из-за увеличенного потребления электроэнергии на фоне похолодания. Коммерческий импорт электроэнергии пока не запущен в достаточных объемах
Аварийные отключения света - новости Украины
Напомним, вечером 15 октября в большинстве регионов Украины начали действовать графики аварийных отключений электроэнергии. ДТЭК сообщил об экстренных отключениях в Киеве, Киевской, Днепропетровской и Одесской областях.
Также утром 16 октября в Украине ввели графики аварийных отключений электроэнергии из-за новых атак России на энергетические объекты. Аварийные отключения действовали в Киеве, Киевской, Харьковской, Сумской, Полтавской, Запорожской, Кировоградской, Днепропетровской, Житомирской и части Хмельницкой и Черкасской областей.
Как сообщал Главред, во всех регионах введены графики ограничения мощности для промышленных потребителей. Впоследствии в Киеве второй раз за день ввели экстренные отключения.
О компании: Укрэнерго
ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.
