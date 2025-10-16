Украину накрыла новая волна отключений света: появились графики на 17 октября

Укрэнерго будет применять графики ограничения мощности для промышленности и 17 октября.

https://glavred.info/ukraine/ukrainu-nakryla-novaya-volna-otklyucheniy-sveta-poyavilis-grafiki-na-17-oktyabrya-10707044.html Ссылка скопирована

Отключения света по всей Украине / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, УНИАН

Главное:

Во всех регионах Украины введены аварийные отключения электроэнергии

На Черниговщине применяются три очереди отключений

17 октября графики ограничений для промышленности будут действовать по всей Украине

Из-за сложной ситуации в энергосистеме во всех регионах Украины введены аварийные отключения электроэнергии. Ограничения для промышленности будут действовать до конца суток. Об этом сообщило Укрэнерго.

В то же время, по данным компании, во всех областях до конца текущих суток продолжают действовать графики ограничения мощности для промышленных потребителей. На Черниговщине оператором системы распределения сейчас применяются три очереди почасовых отключений.

видео дня

В пятницу, 17 октября, графики ограничения электроэнергии для промышленности будут применять на всей территории Украины. Ограничения будут действовать в период с 07:00 до 22:00.

"Ситуация в энергосистеме может измениться. Следите за сообщениями на страницах ваших облэнерго. Если сейчас у вас есть электроэнергия - пожалуйста, потребляйте ее экономно!" - призвали в Укрэнерго.

Что говорят в ДТЭК

В ДТЭК подтвердили, что по команде Укрэнерго в Киевской, Одесской и Днепропетровской области действуют экстренные отключения света.

Очереди отключений / Инфографика: Главред

В чем причина аварийных отключений

Как писал Главред, директор Центра исследований энергетики Александр Харченко пояснил, что аварийные отключения электроэнергии в Украине вызваны резким скачком потребления из-за похолодания, техническими работами на атомных станциях и последствиями атак России по энергетической инфраструктуре.

"Резкий рост потребления в ситуации, когда не все атомные энергоблоки в работе (два завершают ремонты), а часть тепловой генерации повреждена последними атаками, в том числе в наиболее дефицитных регионах, привели к графикам аварийных отключений", - написал Харченко.

По его словам, европейские соседи Украины пока не могут предоставить полноценную аварийную помощь из-за увеличенного потребления электроэнергии на фоне похолодания. Коммерческий импорт электроэнергии пока не запущен в достаточных объемах

Аварийные отключения света - новости Украины

Напомним, вечером 15 октября в большинстве регионов Украины начали действовать графики аварийных отключений электроэнергии. ДТЭК сообщил об экстренных отключениях в Киеве, Киевской, Днепропетровской и Одесской областях.

Также утром 16 октября в Украине ввели графики аварийных отключений электроэнергии из-за новых атак России на энергетические объекты. Аварийные отключения действовали в Киеве, Киевской, Харьковской, Сумской, Полтавской, Запорожской, Кировоградской, Днепропетровской, Житомирской и части Хмельницкой и Черкасской областей.

Как сообщал Главред, во всех регионах введены графики ограничения мощности для промышленных потребителей. Впоследствии в Киеве второй раз за день ввели экстренные отключения.

Читайте также:

О компании: Укрэнерго ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред