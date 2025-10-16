В Украине начались экстренные отключения света: в каких областях действуют графики

Коротко:
- В некоторых областях введены аварийные отключения света
- Это произошло из-за ударов РФ по энергетической инфраструктуре
- Возможно введение графиков ограничения для промышленных потребителей
Утром 16 октября в Украине начали вводить графики аварийных отключений света. Причиной стали новые удары страны-агрессора России по объектам энергетики.
Днепропетровская область
В ДТЭК заявили, что по команде Укрэнерго в Днепропетровской области применены экстренные отключения света.
Полтавская область
Энергетики сообщили, что, по распоряжению НЭК Укрэнерго, в 9:07 получили команду на применение двух очередей графиков аварийных отключений света.
Сумская область
Известно, что на территории Сумщины ввели графики аварийных отключений. По данным облэнерго, сейчас ГАВ действуют для 1 и 2 очередей потребителей.
Киевская область
В ДТЭК добавили, что в Киеве и Киевской области также применены экстренные отключения. Отмечается, что такая команда поступила от Укрэнерго.
Кировоградская область
На Кировоградщине введены графики аварийных отключений. По данным облэнерго, ограничения на территории области действуют с 09:21.
Удары по энергообъектам
В Укрэнерго рассказали, что ночью враг в очередной раз нанес беспилотные удары по энергообъектам в нескольких регионах. В результате на утро есть обесточенные потребители в нескольких областях. Аварийно-восстановительные работы уже начались.
"Из-за сложной ситуации в энергосистеме - в г. Киев, Киевской, Харьковской, Сумской, Полтавской, Запорожской, Кировоградской, Днепропетровской, Житомирской и части Хмельницкой и Черкасской областей сейчас введены аварийные отключения. Причина введения ограничений - последствия предыдущих российских ударов по энергетической инфраструктуре", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на Черниговщине, по команде облэнерго, введены почасовые отключения электроэнергии объемом трех очередей.
"Также с 16:00 и до конца суток во всех регионах Украины - вероятное введение графиков ограничения мощности для промышленных потребителей объемом двух очередей", - добавили в Укрэнерго.
Возможен ли блэкаут в Украине
Директор Центра исследования энергетики Александр Харченко считает, что россиянам не удастся вызвать масштабные национальные блэкауты или создать критическую ситуацию общегосударственного масштаба.
Однако, он добавил, что в полосе шириной 100-120 км от линии боевого соприкосновения или границы аварийные отключения будут привычным явлением.
Отключение света - последние новости Украины
Как сообщал Главред, причиной аварийных отключений электроэнергии в Украине стал резкий скачок потребления на фоне похолодания, технические работы на атомных станциях и последствия атак РФ по энергетической инфраструктуре.
Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что в Украине возможны перебои с электроснабжением из-за новых атак России по энергетической инфраструктуре. Украина готова начать импорт электроэнергии из Европейского Союза в случае необходимости.
Эксперт по международным энергетическим вопросам и безопасности Михаил Гончар заявлял, что Россия изменила тактику и выбивает местные объекты энергетики в приграничных и прифронтовых регионах, то есть на Черниговщине, Сумщине, Харьковщине, Днепропетровщине и Запорожье.
О компании: "Укрэнерго"
ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.
