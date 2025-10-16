Укр
В Украине начались экстренные отключения света: в каких областях действуют графики

Мария Николишин
16 октября 2025, 09:51обновлено 16 октября, 10:47
471
Пока нельзя спрогнозировать, сколько продлятся ограничения.
В Украине начались экстренные отключения света: в каких областях действуют графики
Отключение света в Украине / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

  • В некоторых областях введены аварийные отключения света
  • Это произошло из-за ударов РФ по энергетической инфраструктуре
  • Возможно введение графиков ограничения для промышленных потребителей

Утром 16 октября в Украине начали вводить графики аварийных отключений света. Причиной стали новые удары страны-агрессора России по объектам энергетики.

Днепропетровская область

В ДТЭК заявили, что по команде Укрэнерго в Днепропетровской области применены экстренные отключения света.

видео дня

Полтавская область

Энергетики сообщили, что, по распоряжению НЭК Укрэнерго, в 9:07 получили команду на применение двух очередей графиков аварийных отключений света.

Сумская область

Известно, что на территории Сумщины ввели графики аварийных отключений. По данным облэнерго, сейчас ГАВ действуют для 1 и 2 очередей потребителей.

Киевская область

В ДТЭК добавили, что в Киеве и Киевской области также применены экстренные отключения. Отмечается, что такая команда поступила от Укрэнерго.

Кировоградская область

На Кировоградщине введены графики аварийных отключений. По данным облэнерго, ограничения на территории области действуют с 09:21.

Удары по энергообъектам

В Укрэнерго рассказали, что ночью враг в очередной раз нанес беспилотные удары по энергообъектам в нескольких регионах. В результате на утро есть обесточенные потребители в нескольких областях. Аварийно-восстановительные работы уже начались.

"Из-за сложной ситуации в энергосистеме - в г. Киев, Киевской, Харьковской, Сумской, Полтавской, Запорожской, Кировоградской, Днепропетровской, Житомирской и части Хмельницкой и Черкасской областей сейчас введены аварийные отключения. Причина введения ограничений - последствия предыдущих российских ударов по энергетической инфраструктуре", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на Черниговщине, по команде облэнерго, введены почасовые отключения электроэнергии объемом трех очередей.

"Также с 16:00 и до конца суток во всех регионах Украины - вероятное введение графиков ограничения мощности для промышленных потребителей объемом двух очередей", - добавили в Укрэнерго.

В Украине начались экстренные отключения света: в каких областях действуют графики
Очереди отключений света / Инфографика: Главред

Возможен ли блэкаут в Украине

Директор Центра исследования энергетики Александр Харченко считает, что россиянам не удастся вызвать масштабные национальные блэкауты или создать критическую ситуацию общегосударственного масштаба.

Однако, он добавил, что в полосе шириной 100-120 км от линии боевого соприкосновения или границы аварийные отключения будут привычным явлением.

Отключение света - последние новости Украины

Как сообщал Главред, причиной аварийных отключений электроэнергии в Украине стал резкий скачок потребления на фоне похолодания, технические работы на атомных станциях и последствия атак РФ по энергетической инфраструктуре.

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что в Украине возможны перебои с электроснабжением из-за новых атак России по энергетической инфраструктуре. Украина готова начать импорт электроэнергии из Европейского Союза в случае необходимости.

Эксперт по международным энергетическим вопросам и безопасности Михаил Гончар заявлял, что Россия изменила тактику и выбивает местные объекты энергетики в приграничных и прифронтовых регионах, то есть на Черниговщине, Сумщине, Харьковщине, Днепропетровщине и Запорожье.

О компании: "Укрэнерго"

ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

свет Укрэнерго новости Украины отключения света Масштабная ракетная атака на энергетику
Кассетные "Шахеды" и "охота" на спасателей: РФ перешла к новой тактике террора

Кассетные "Шахеды" и "охота" на спасателей: РФ перешла к новой тактике террора

10:34Война
Хочется верить, что Зеленский и Трамп наработают план принуждения Путина к переговорам - Мережко

Хочется верить, что Зеленский и Трамп наработают план принуждения Путина к переговорам - Мережко

10:00Интервью
Трамп хочет создать "фонд победы" для Украины: The Telegraph раскрыло детали

Трамп хочет создать "фонд победы" для Украины: The Telegraph раскрыло детали

09:58Украина
