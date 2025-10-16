В Украине начались экстренные отключения света: в каких областях действуют графики

Пока нельзя спрогнозировать, сколько продлятся ограничения.

Отключение света в Украине / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

В некоторых областях введены аварийные отключения света

Это произошло из-за ударов РФ по энергетической инфраструктуре

Возможно введение графиков ограничения для промышленных потребителей

Утром 16 октября в Украине начали вводить графики аварийных отключений света. Причиной стали новые удары страны-агрессора России по объектам энергетики.

Днепропетровская область

В ДТЭК заявили, что по команде Укрэнерго в Днепропетровской области применены экстренные отключения света.

Полтавская область

Энергетики сообщили, что, по распоряжению НЭК Укрэнерго, в 9:07 получили команду на применение двух очередей графиков аварийных отключений света.

Сумская область

Известно, что на территории Сумщины ввели графики аварийных отключений. По данным облэнерго, сейчас ГАВ действуют для 1 и 2 очередей потребителей.

Киевская область

В ДТЭК добавили, что в Киеве и Киевской области также применены экстренные отключения. Отмечается, что такая команда поступила от Укрэнерго.

Кировоградская область

На Кировоградщине введены графики аварийных отключений. По данным облэнерго, ограничения на территории области действуют с 09:21.

Удары по энергообъектам

В Укрэнерго рассказали, что ночью враг в очередной раз нанес беспилотные удары по энергообъектам в нескольких регионах. В результате на утро есть обесточенные потребители в нескольких областях. Аварийно-восстановительные работы уже начались.

"Из-за сложной ситуации в энергосистеме - в г. Киев, Киевской, Харьковской, Сумской, Полтавской, Запорожской, Кировоградской, Днепропетровской, Житомирской и части Хмельницкой и Черкасской областей сейчас введены аварийные отключения. Причина введения ограничений - последствия предыдущих российских ударов по энергетической инфраструктуре", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на Черниговщине, по команде облэнерго, введены почасовые отключения электроэнергии объемом трех очередей.

"Также с 16:00 и до конца суток во всех регионах Украины - вероятное введение графиков ограничения мощности для промышленных потребителей объемом двух очередей", - добавили в Укрэнерго.

Очереди отключений света / Инфографика: Главред

Возможен ли блэкаут в Украине

Директор Центра исследования энергетики Александр Харченко считает, что россиянам не удастся вызвать масштабные национальные блэкауты или создать критическую ситуацию общегосударственного масштаба.

Однако, он добавил, что в полосе шириной 100-120 км от линии боевого соприкосновения или границы аварийные отключения будут привычным явлением.

Отключение света - последние новости Украины

Как сообщал Главред, причиной аварийных отключений электроэнергии в Украине стал резкий скачок потребления на фоне похолодания, технические работы на атомных станциях и последствия атак РФ по энергетической инфраструктуре.

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что в Украине возможны перебои с электроснабжением из-за новых атак России по энергетической инфраструктуре. Украина готова начать импорт электроэнергии из Европейского Союза в случае необходимости.

Эксперт по международным энергетическим вопросам и безопасности Михаил Гончар заявлял, что Россия изменила тактику и выбивает местные объекты энергетики в приграничных и прифронтовых регионах, то есть на Черниговщине, Сумщине, Харьковщине, Днепропетровщине и Запорожье.

