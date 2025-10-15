Массированные удары были по трем областям: РФ пытаются уничтожить газовую инфраструктуру

Только за неделю враг трижды бил по газовым объектам. В ночь на 15 октября оккупанты атаковали ТЭЦ "Нафтогаза".

Россияне трижды за неделю били по газовым объектам / Коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua, Нафтогаз

Россияне пытаются оставить украинцев без тепла и света даже во время отопительного периода. Только за последнюю неделю враг трижды наносил массированные удары по газовой инфраструктуре Украины. Об этом заявил председатель правления "Нафтогаза" Сергей Корецкий.

Под ударами были газодобывающие объекты в Харьковской области, а также газовая инфраструктура в Сумской и Черниговской областях. Этой ночью, 15 октября, россияне ударили по одной из ТЭЦ "Нафтогаза".

"Эти объекты не имеют никакого отношения к военным целям. российские террористы осуществляют очередные акты терроризма, цель которых лишить Украину газа, тепла и света зимой. Никак не могут понять россияне, что нас так не сломать и не запугать", - отметил Корецкий. видео дня

