Украинцев ждут новые налоги на электромобили: что изменится уже с 1 января

Известно, что все остальные налоговые льготы для электромобилей сохраняются.

НДС на электрокары / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Ключевые тезисы:

В Украине возвращают НДС на электрокары

Речь не идет о возвращении полного налогообложения электромобилей

Акцизный налог на электромобили также остается одним из самых низких

С 1 января 2026 года в Украине возвращают НДС на электрокары, но речь не идет о возвращении полного налогообложения электромобилей. Об этом в интервью Главреду рассказал глава Института исследований авторынка Станислав Бучацкий.

"Ситуация на самом деле достаточно простая, хотя и имеет несколько нюансов. Так называемая налоговая льгота на импорт электромобилей всегда имела определенный срок действия. То есть с 2018 года, с тех пор как эта льгота существует, в законе каждый раз был прописан конечный срок ее применения. Почти каждый год ее или продлевали на год, или сразу на несколько лет. На этот раз льготу просто не продлили", - подчеркнул он. видео дня

Эксперт отметил, что никаких новых изменений в законодательство не вносили: просто срок действия нормы, который был предусмотрен ранее, закончился. Соответственно, с 1 января автоматически начинает доначисляться налог на добавленную стоимость.

"Важно понимать, что речь не идет о возвращении полного налогообложения электромобилей. Ставка пошлины на электрокары - 0% - не является временной. Она постоянная, поэтому и в дальнейшем остается нулевой. Для сравнения, базовая ставка пошлины на автомобили составляет около 10% и может быть ниже при условии подтверждения европейского происхождения авто, но для электромобилей мы исходим из того, что 0% пошлины сохраняется", - говорит Бучацкий.

Он также добавил, что акцизный налог на электромобили также остается одним из самых низких среди всех категорий транспортных средств - это всего 1 евро за 1 кВт\ч емкости аккумуляторной батареи. Из-за этого даже для самых больших батарей сумма акциза обычно не превышает 100-120 евро, хотя для автомобилей с двигателем внутреннего сгорания (ДВС) акциз может составлять несколько тысяч евро.

Кроме того, эксперт напомнил, что при первой регистрации автомобиля в Украине уплачивается сбор в Пенсионный фонд, но для электромобилей он также равен нулю и остается таковым на постоянной основе.

"С нового года фактически возвращается только НДС, все остальные налоговые льготы для электромобилей сохраняются", - подытожил глава Института исследований авторынка.

Налоги за продажу авто

В Государственной налоговой службе ранее сообщали, что независимо от того, какой именно транспорт продается, обязательно надо заплатить военный сбор.

Известно, что сумма налоговых обязательств зависит от типа транспортного средства и количества таких операций в течение одного года.

"Если вы продаете легковое авто, мопед или мотоцикл, первая сделка в течение календарного года налогом не облагается. Но уже при второй продаже придется заплатить 5% налога на доходы физических лиц, а с третьего раза ставка возрастет до 18%", - говорится в сообщении.

Налоги в Украине - что известно

Как сообщал Главред, заместитель министра развития общин и территорий Елена Шкрум говорила, что после завершения войны в Украине могут ввести отдельный налог, средства с которого направят на послевоенное восстановление страны. В то же время до окончания боевых действий введение такого налога не предусматривается.

Также известно, что в Верховной Раде ожидает рассмотрения законопроект №14025, который предлагает внести изменения в Налоговый кодекс Украины и закон "О банках и банковской деятельности". Если документ будет принят, с 2026 года доходы украинцев от онлайн-продаж и предоставления услуг будут облагаться налогом в 10%.

Кроме того, эксперт по транспортному планированию Дмитрий Беспалов заявил, что "закон об OLX", который готовят к голосованию в Верховной Раде, может привести к росту стоимости услуг такси.

О персоне: Станислав Бучацкий Станислав Бучацкий - украинский автомобильный эксперт, бизнес-консультант и общественный активист, соучредитель и глава Института исследований авторынка. Специализируется на анализе автомобильного рынка, комментирует вопросы импорта авто, растаможки и тенденций на рынке электромобилей, дает экспертные оценки изменениям в законодательстве и налоговом регулировании автомобильной отрасли. Бучацкий активно выступает в СМИ и специализированных изданиях, является автором аналитических материалов и советов по ввозу автомобилей в Украину, а также имеет практический опыт вождения с 2008 года и многочисленные путешествия, формирующие его профессиональный взгляд на автомобильную тематику.

