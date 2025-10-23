Нужно будет платить налоги: когда могут повыситься тарифы на такси в Украине

Коротко:
"Закон об OLX", который готовят к голосованию в Верховной Раде, может привести к росту стоимости услуг такси. Об этом заявил эксперт по транспортному планированию Дмитрий Беспалов в комментарии УНИАН.
По его мнению, водителям, сотрудничающим с платформами заказа такси, уже в следующем году, вероятно, придется платить налоги.
"Это повлияет скорее всего на тариф, но это не будет определяющее влияние. Так, возможно, на 5% в среднем может подорожать стоимость услуги", - подчеркнул он.
По его словам, спрогнозировать влияние законодательной инициативы трудно, ведь в случае с такси имеет место многофакторный тариф.
Эксперт считает, что больше всего на цену влияют спрос и предложение.
"То есть сколько водителей есть и сколько людей хочет ехать. И, конечно, трафик. Всплески тарифов до 1200 гривен в Киеве происходят в тот момент, когда воздушная тревога, сильные пробки и общественный транспорт между левым и правым не работает", - подчеркнул Беспалов.
Что известно о "налоге на OLX"
Заместитель директора Национального института стратегических исследований Ярослав Жалила говорил, что в Верховной Раде ожидает рассмотрения законопроект №14025, который предлагает внести изменения в Налоговый кодекс Украины и закон "О банках и банковской деятельности".
Известно, если документ будет принят, с 2026 года доходы украинцев от онлайн-продаж и предоставления услуг будут облагаться налогом в 10%.
"Главная задача законопроекта - сделать прозрачным онлайн-бизнес, который длительное время оставался в "серой зоне" и использовался для минимизации налогов", - подчеркнул он.
Тарифы - последние новости Украины
Как сообщал Главред, премьер-министр Украины Юлия Свириденко говорила, что цены на электроэнергию для населения остаются неизменными этой зимой из-за того, что правительство продлило действие ПСО на электроэнергию до 30 апреля 2026 года.
Также известно, что уже с 1 января 2026 года украинцы получат обновленные платежки за доставку газа. Несмотря на то, что тариф скорее всего останется неизменным, общая сумма в квитанции может измениться.
Председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко заявлял, что рост тарифов фактически неизбежен. По его словам, цены будут расти на 20% ежегодно.
