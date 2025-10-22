Стоит ли запасаться уже сейчас: производители рассказали, сколько будет стоить картофель

Эксперты предупреждают о возможном дефиците.

Сколько будет стоить картофель зимой / Коллаж: Главред, фото: Pixabay

Основные тезисы:

Цены на картофель в Украине стабильные

Зимой возможен дефицит из-за потери запасов и сокращения предложения

Импорт из Польши сдерживает рост цен

Сейчас украинский рынок картофеля демонстрирует стабильность: средняя цена держится на уровне около 10 гривен за килограмм.

По словам Ольги Самойличенко, исполнительного директора Ассоциации производителей картофеля, существенных колебаний не ожидается как минимум до наступления холодов. Об этом она сообщила в комментарии Коммерсантъ Украинский.

Что может изменить ситуацию

С наступлением морозов мелкие фермеры и домохозяйства, которые не имеют условий для длительного хранения, сократят предложение.

Часть запасов может потеряться из-за переохлаждения, что естественно подтолкнет цены вверх.

Импортный картофель из Польши (примерно 6 грн/кг) пока сдерживает внутренний рост стоимости, но зимой цены могут сравняться.

Запасы и стабилизация

Аналитики отмечают, что крупные агропроизводители уже формируют запасы, чтобы избежать резких скачков. Прогнозируемый рост - до 10-15% - возможен только в условиях резкого похолодания и осложненного хранения.

Весна принесет баланс

Ожидается, что весной ситуация стабилизируется благодаря импорту и поступлению нового урожая ранних сортов.

