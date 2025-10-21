Украинцы покупают килограммами: в магазинах подскочили цены на базовые продукты

Цена на одну из самых доступных круп существенно изменилась.

В украинских супермаркетах подорожали некоторые крупы / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

В Украине дорожают крупы

Гречка в среднем стоит более 40 гривен за килограмм в среднем

Цены на продукты в Украине продолжают расти. В частности существенно подорожали в супермаркетах некоторые крупы. Об этом свидетельствуют последние данные на сайте Минфина.

Среди круп заметно подорожали рис и гречка. Цены на них сегодня, 21 октября, выше на несколько гривен, чем среднемесячные показатели за сентябрь этого года.

Как в супермаркетах переписали цены

Один килограмм гречки по состоянию на 21 октября в среднем стоит уже 40,95 гривны, в то время как в прошлом месяце цена на эту крупу составляла 34,86 гривны.

В то же время рис подорожал не так заметно. Длинный рис стоит теперь в среднем 60,17 гривны за килограмм против 58,04 гривен в прошлом месяце.

Пропаренный длинный рис супермаркеты продают по средней цене 54,43 гривны, хотя еще в прошлом месяце он стоил 53,12 гривны. А вот круглый рис самый дорогой - 61,52 гривны за килограмм вместо 59,08 гривен, которые он стоил в сентябре.

Почему растут цены на продукты в Украине / Инфографика: Главред

Что будет с ценами на крупы в Украине - прогноз эксперта

Главред писал, что заместитель главы Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук спрогнозировал возможное повышение цен на крупы из-за вражеских ударов по энергетике Украины.

Из-за российских атак электроэнергия может подорожать, но цены если и будут меняться, то не раньше зимы. Осенью резкого скачка цен на крупы на рынке эксперт не прогнозирует.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что по прогнозу первого вице-президента Всеукраинской ассоциации пекарей Юрия Дученко, до конца года цены на хлеб могут вырасти еще на 5-10%.

Ранее сообщалось, что в Украине продолжают расти цены на тепличные помидоры. По данным аналитиков, стоимость овоща поднялась до 70-80 гривен за килограмм.

Накануне стало известно, что в октябре в Украине продолжает наблюдаться тенденция к снижению закупочных цен на кукурузу. В то же время объемы предложений зерна на внутреннем рынке растут медленными темпами.

