Уже на 37% дороже: у украинцев округляются глаза из-за роста цен на ключевой овощ

Ключевой причиной роста цен является сезонное снижение предложения из-за похолодания.

В Украине продолжают расти цены на тепличные помидоры. По данным аналитиков проекта EastFruit, стоимость овоща поднялась до 70-80 гривен за килограмм, что на 37% больше, чем в конце предыдущей рабочей недели.

Повышение цен производители начали еще на прошлой неделе. Основной причиной стала сезонная нехватка продукции: количество тепличных томатов на рынке существенно сократилось, тогда как спрос остался стабильно высоким.

По наблюдениям экспертов, в большинстве крупных тепличных хозяйств созревание помидоров замедлилось из-за снижения температуры, а поставки из летних парниковых теплиц уже прекратились.

Из-за этого новые партии овощей поступают на рынок нерегулярно и в малых объемах, а зак зарубежные закупки пока не смогли компенсировать дефицит.

Аналитики добавляют, что сегодня цены на тепличные помидоры в Украине уже на 16% выше, чем в тот же период прошлого года.

Сколько стоят помидоры в супермаркетах:

в Varus килограмм домашних красных помидоров стоит 83,9 грн.

в АТБ цена на тепличные томаты достигла 96,89 грн/кг.

в Novus - 84,99 грн/кг.

Таким образом, рынок фиксирует четкую тенденцию к подорожанию, вызванную похолоданием, сокращением урожая и ростом спроса.

Недавно Главред предупреждал, что в Украине значительно выросла цена на один продукт. Это связано с тем, что ограниченное предложение тепличных огурцов на местных комбинатах создает дефицит, что и вызывает очередное подорожание, тогда как спрос на эту продукцию остается высоким.

Кроме того, ожидается, что до конца текущего года цены на хлеб могут вырасти еще на 5-10%. Об этом сообщил вице-президент Всеукраинской ассоциации пекарей Юрий Дученко изданию "Минфин".

Также украинцев предупредили о возможных проблемах с маслом, поскольку в этом году прогнозируется худший за последние десять лет урожай подсолнечника.

