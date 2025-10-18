Уже на 37% дороже: у украинцев округляются глаза из-за роста цен на ключевой овощ

Главное:
В Украине продолжают расти цены на тепличные помидоры. По данным аналитиков проекта EastFruit, стоимость овоща поднялась до 70-80 гривен за килограмм, что на 37% больше, чем в конце предыдущей рабочей недели.
Повышение цен производители начали еще на прошлой неделе. Основной причиной стала сезонная нехватка продукции: количество тепличных томатов на рынке существенно сократилось, тогда как спрос остался стабильно высоким.
По наблюдениям экспертов, в большинстве крупных тепличных хозяйств созревание помидоров замедлилось из-за снижения температуры, а поставки из летних парниковых теплиц уже прекратились.
Из-за этого новые партии овощей поступают на рынок нерегулярно и в малых объемах, а зак зарубежные закупки пока не смогли компенсировать дефицит.
Аналитики добавляют, что сегодня цены на тепличные помидоры в Украине уже на 16% выше, чем в тот же период прошлого года.
Сколько стоят помидоры в супермаркетах:
- в Varus килограмм домашних красных помидоров стоит 83,9 грн.
- в АТБ цена на тепличные томаты достигла 96,89 грн/кг.
- в Novus - 84,99 грн/кг.
Таким образом, рынок фиксирует четкую тенденцию к подорожанию, вызванную похолоданием, сокращением урожая и ростом спроса.
Цены на продукты в Украине - что нового
Недавно Главред предупреждал, что в Украине значительно выросла цена на один продукт. Это связано с тем, что ограниченное предложение тепличных огурцов на местных комбинатах создает дефицит, что и вызывает очередное подорожание, тогда как спрос на эту продукцию остается высоким.
Кроме того, ожидается, что до конца текущего года цены на хлеб могут вырасти еще на 5-10%. Об этом сообщил вице-президент Всеукраинской ассоциации пекарей Юрий Дученко изданию "Минфин".
Также украинцев предупредили о возможных проблемах с маслом, поскольку в этом году прогнозируется худший за последние десять лет урожай подсолнечника.
Об источнике: EastFruit
EastFruit- это ведущая международная информационно-аналитическая платформа бизнеса овощей и фруктов в странах Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа, с тремя языковыми версиями новостей и аналитики (Английский, Украинский, Русский) и аудиторией около 100 тысяч читателей в месяц.
