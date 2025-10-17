Укр
Украинцам разрешили не платить за одну из коммуналок: что известно и какие условия

Даяна Швец
17 октября 2025, 11:00
Процедура отключения предусматривает подачу заявления к оператору ГРМ, получение акта и физическое прекращение подачи газа специалистами.
Кто и почему должен платить за распределение газа

Из-за постоянного роста стоимости жизни все больше украинцев пытаются найти способы сэкономить. Один из самых распространенных вопросов в последнее время - нужно ли платить за доставку газа, если фактически им не пользуешься. Как пояснили в Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), платеж за распределение газа обязаны осуществлять все потребители, подключенные к газовым сетям, независимо от объемов использования топлива.

То есть даже если вы не включали газ ни разу за месяц, счет за его транспортировку все равно будет начислен.

Для многих украинцев, особенно для пенсионеров и семей с низким доходом, эта плата становится дополнительным финансовым бременем. Однако, как отмечает регулятор, скидки или льготы на оплату доставки газа не предусмотрены даже для социально уязвимых категорий граждан.

Почему нужно платить за доставку газа

Согласно действующему законодательству, оплата за транспортировку газа начисляется автоматически, если жилье остается подключенным к газораспределительной системе. Поэтому даже при нулевом потреблении счет будет продолжать поступать ежемесячно.

Единственный способ не платить за доставку газа

Сейчас единственным законным вариантом избежать второй платежки является полное отключение от газовых сетей. Пока сохраняется техническое подключение, потребитель обязан оплачивать услугу доставки.

В Украине не существует отдельных правил или льгот, которые позволяли бы пенсионерам или другим категориям населения не платить за транспортировку газа.

Как отключиться от сети

Чтобы официально прекратить начисление платы за доставку, нужно выполнить несколько шагов:

  • Подать заявление оператору газораспределительной системы с просьбой расторгнуть договор на распределение газа.
  • Получить акт о прекращении поставки.
  • Дождаться, пока специалисты компании физически перекроют подачу газа или установят заглушку.

Лишь после прохождения всех процедур счета за транспортировку перестанут приходить.

Если же оператор отказывается выполнить отключение или затягивает процесс, потребитель имеет право обратиться с жалобой в НКРЭКУ, которая контролирует деятельность газораспределительных компаний и может вмешаться в ситуацию.

Коммунальные услуги в Украине - что известно

Как сообщал Главред, начиная с 1 января 2026 года, украинцы получат обновленные квитанции за услугу доставки газа. Хотя сам тариф, скорее всего, не изменится, общая сумма в платежке может быть другой. Это связано с тем, что размер платы напрямую зависит от объема газа, который был потреблен за предыдущий так называемый "газовый год".

Что интересно, в проекте постановления Кабинета министров на сайте объединений профсоюзов говорится о том, что в Украине планируют предоставить социально незащищенным гражданам единовременную выплату в размере 6 500 гривен. Это необходимо для прохождения отопительного сезона.

Также в Минэнерго поставило точку в вопросе, когда в Украине стартует отопительный сезон. В Министерстве энергетики отметили, что правительство приняло все необходимые решения, чтобы отопительный сезон начался стабильно.

Об источнике: НКРЭКУ

НКРЭКУ - национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг. Является независимым государственным коллегиальным органом, целью деятельности которого является государственное регулирование, мониторинг и контроль за деятельностью субъектов хозяйствования в сферах энергетики и коммунальных услуг. Образован Президентом Украины 27 августа 2014 года, пишет Википедия.

