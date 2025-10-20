Базовые продукты в Украине безумно подорожали - что взлетело в цене на 54%

В сентябре цены на продукты в Украине выросли в среднем на 29,7% по сравнению с прошлым годом.

https://glavred.info/economics/bazovye-produkty-v-ukraine-bezumno-podorozhali-chto-vzletelo-v-cene-na-54-10708088.html Ссылка скопирована

Цены на продукты в Украине / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН

Кратко:

Цены на продукты в Украине выросли в среднем на 29,7% за год

Больше всего подорожали яйца, курятина, свинина, масло и масло

Подешевели некоторые овощи

Цены на продукты в Украине ощутимо растут. Больше всего подорожали яйца, мясо, масло и молочные продукты, тогда как некоторые овощи стали заметно доступнее. Об этом свидетельствуют данные Госстата.

По состоянию на сентябрь этого года стоимость продуктов питания выросла в среднем на 29,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом отдельные категории товаров подорожали значительно сильнее среднего показателя, что прямо влияет на уровень потребительской корзины украинцев.

видео дня

Наибольший рост наблюдается среди ежедневных продуктов, без которых сложно представить рацион большинства украинских семей. Куриные яйца - абсолютный лидер по темпам роста. Они подорожали на 53,6% за год.

Масло подсолнечное выросло в цене на 32,8%, хотя еще в прошлом году оно стоило ощутимо меньше.

В группе молочной продукции заметно подорожало сливочное масло - на 29,2%. Цена на молоко выросла на 18,2%, а на мягкие сыры - на 18,1%.

Пшеничный хлеб подорожал на 20,8%, причем почти так же выросла стоимость муки - на 20,2%. Скачок цен произошел и на гречку, которая прибавила в стоимости 20,8% и остается одной из самых дорогих круп в Украине.

Цены на мясо

Куриное филе подорожало на 34,8%, что делает его менее доступным как бюджетную альтернативу говядине и свинине.

Среди мясных продуктов больше всего выросла цена на свинину - на 37,8%. Аналитики прогнозируют, что подорожание будет продолжаться и в дальнейшем, поскольку в конце года традиционно растет спрос перед новогодними и рождественскими праздниками.

Цены на овощи и фрукты

Яблоки прибавили в цене сразу 84,4%. Такой скачок объясняется сезонными факторами и меньшим предложением из украинских садов.

Единственным популярным продуктом, который существенно подешевел, стала белокочанная капуста. Ее цена упала почти наполовину, на 49,4%.

Также снизилась стоимость картофеля - на 13,3%. Это объясняется хорошим урожаем в этом году и стабильными поставками из украинских регионов.

Почему растут цены на продукты в Украине / Главред - инфографика

Какие продукты могут подорожать в октябре - мнение эксперта

Научный сотрудник Института аграрной экономики Иван Свиноус предупредил, что в октябре в Украине могут вырасти цены на молочные продукты. По его словам, тренд подорожания молока, масла, сметаны и сыров сохранится и даже усилится.

Основные причины роста цен - сокращение предложения молока на внутреннем рынке и повышение себестоимости его производства и переработки. Это приводит к тому, что молочная продукция постепенно дорожает и до конца месяца может прибавить еще несколько процентов в цене.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в Украине уже пятую неделю подряд растут цены на тепличные огурцы из-за их дефицита. Сейчас огурцы продают по 75-90 грн за килограмм, что на 15% больше, чем неделю назад.

Также оптовые цены на овощи и фрукты в Украине за неделю заметно изменились. Подорожала картофель, огурцы, томаты, кабачки и перец, тогда как большинство видов капусты подешевели.

Кроме этого, в Украине нынешний урожай меда станет одним из самых низких за последние годы - ожидается лишь 25-35% от привычного объема. Из-за дефицита меда его хватит только для внутреннего потребления, а экспорт будет ограничен.

Читайте также:

Об источнике: Государственная служба статистики Украины Госстат Украины - национальный орган статистики Украины, центральный орган исполнительной власти со специальным статусом, деятельность которого направляется и координируется министром Кабинета Министров Украины. Обеспечивает проведение в жизнь государственной политики в области статистики, создание и надлежащее функционирование общегосударственной системы экономико-статистической информации на территории Украины, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред