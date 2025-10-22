Доллар внезапно подорожал, а евро ушел в крутое пике: новый курс валют

Американский доллар вновь продолжил рост после снижения днем ранее.

Курс валют на 23 октября / Коллаж: Главред, фото: freepik.com

На четверг, 23 октября, Национальный банк Украины повысил официальный курс доллара после небольшого снижения накануне. В то же время евро продолжает дешеветь, а польский злотый остался стабильным. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс доллара на 23 октября установлен на уровне 41,75 грн/доллар, что на 1 копейку больше, чем днем ранее. Таким образом, тенденция к подорожанию доллара сохраняется уже несколько дней подряд.

Евро, наоборот, снова подешевел. Его официальный курс уменьшился сразу на 11 копеек и составляет 48,37 грн/доллар.

На межбанковском валютном рынке курс также вырос. Торги открылись в диапазоне 41,75-41,78 грн/доллар (купля-продажа), что на 5 копеек выше, чем было во время закрытия предыдущей сессии.

На наличном рынке тенденции похожи. Доллар продают в среднем по 41,95 грн, а евро - по 48,95 грн.

Курс злотого

Польский злотый продемонстрировал стабильность. Его курс остался неизменным по сравнению с предыдущим банковским днем. Так, стоимость злотого установлено на уровне 11, 43 грн/злотый.

Курс доллара / Инфографика: Главред

Что будет с курсом доллара до конца года - прогноз экспертов

Инвесткомпания Dragon Capital прогнозирует, что курс доллара в Украине может подняться до 43,5 грн до конца 2025 года. В компании считают, что девальвация гривни во втором полугодии 2025 года будет умеренной и связанной с ростом спроса на валюту и снижением инфляции.

Согласно прогнозу Dragon Capital, в случае длительной войны курс может достичь:

43,5 грн/долл. - на конец 2025 года;

46,0 грн/долл. - на конец 2026 года.

В то же время в сценарии "устойчивого перемирия" прогноз более оптимистичен. В таком случае НБУ, вероятно, будет удерживать курс вблизи 44 грн за доллар.

Курс валют в Украине - последние новости

Напомним, на 22 октября Национальный банк Украины усилил курс гривны относительно основных валют. Доллар подешевел на 1 копейку, евро снизился сразу на 19 копеек.

Также финансовый аналитик Андрей Шевчишин считает, что курс доллара в Украине в ближайшее время продолжит расти и может превысить отметку 42 гривни. По его словам, на межбанке курс движется к уровню 41,85-41,95 грн за доллар, а наличный рынок уже на этой неделе может закрепиться выше 42 грн.

Как сообщал Главред, на валютном рынке Украины на этой неделе ожидается повышение активности и рост спроса на валюту. НБУ продолжит стабилизировать рынок интервенциями, поэтому курс останется в контролируемых пределах.

Об источнике: Национальный банк Украины Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

