Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Экономика

Доллар внезапно подорожал, а евро ушел в крутое пике: новый курс валют

Руслана Заклинская
22 октября 2025, 16:42
313
Американский доллар вновь продолжил рост после снижения днем ранее.
Доллар внезапно подорожал, а евро ушел в крутое пике: новый курс валют
Курс валют на 23 октября / Коллаж: Главред, фото: freepik.com

Вы узнаете:

  • Каким будет курс доллара 23 октября
  • На сколько подешевел евро
  • Сколько будет стоить злотый 23 октября

На четверг, 23 октября, Национальный банк Украины повысил официальный курс доллара после небольшого снижения накануне. В то же время евро продолжает дешеветь, а польский злотый остался стабильным. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс доллара на 23 октября установлен на уровне 41,75 грн/доллар, что на 1 копейку больше, чем днем ранее. Таким образом, тенденция к подорожанию доллара сохраняется уже несколько дней подряд.

видео дня

Евро, наоборот, снова подешевел. Его официальный курс уменьшился сразу на 11 копеек и составляет 48,37 грн/доллар.

На межбанковском валютном рынке курс также вырос. Торги открылись в диапазоне 41,75-41,78 грн/доллар (купля-продажа), что на 5 копеек выше, чем было во время закрытия предыдущей сессии.

На наличном рынке тенденции похожи. Доллар продают в среднем по 41,95 грн, а евро - по 48,95 грн.

Курс злотого

Польский злотый продемонстрировал стабильность. Его курс остался неизменным по сравнению с предыдущим банковским днем. Так, стоимость злотого установлено на уровне 11, 43 грн/злотый.

Доллар США, курс доллара, инфографика Главред
Курс доллара / Инфографика: Главред

Что будет с курсом доллара до конца года - прогноз экспертов

Инвесткомпания Dragon Capital прогнозирует, что курс доллара в Украине может подняться до 43,5 грн до конца 2025 года. В компании считают, что девальвация гривни во втором полугодии 2025 года будет умеренной и связанной с ростом спроса на валюту и снижением инфляции.

Согласно прогнозу Dragon Capital, в случае длительной войны курс может достичь:

  • 43,5 грн/долл. - на конец 2025 года;
  • 46,0 грн/долл. - на конец 2026 года.

В то же время в сценарии "устойчивого перемирия" прогноз более оптимистичен. В таком случае НБУ, вероятно, будет удерживать курс вблизи 44 грн за доллар.

Курс валют в Украине - последние новости

Напомним, на 22 октября Национальный банк Украины усилил курс гривны относительно основных валют. Доллар подешевел на 1 копейку, евро снизился сразу на 19 копеек.

Также финансовый аналитик Андрей Шевчишин считает, что курс доллара в Украине в ближайшее время продолжит расти и может превысить отметку 42 гривни. По его словам, на межбанке курс движется к уровню 41,85-41,95 грн за доллар, а наличный рынок уже на этой неделе может закрепиться выше 42 грн.

Как сообщал Главред, на валютном рынке Украины на этой неделе ожидается повышение активности и рост спроса на валюту. НБУ продолжит стабилизировать рынок интервенциями, поэтому курс останется в контролируемых пределах.

Читайте также:

Об источнике: Национальный банк Украины

Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

валюта курс валют курс гривны обмен валют курс доллара курс евро новости Украины курс НБУ
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
ВСУ освободили Кучеров Яр и взяли в плен полсотни оккупантов - подробности

ВСУ освободили Кучеров Яр и взяли в плен полсотни оккупантов - подробности

18:04Фронт
Зеленский назвал условия Украины для окончания войны - о чем идет речь

Зеленский назвал условия Украины для окончания войны - о чем идет речь

17:12Война
Доллар внезапно подорожал, а евро ушел в крутое пике: новый курс валют

Доллар внезапно подорожал, а евро ушел в крутое пике: новый курс валют

16:42Экономика
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 22 октября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 22 октября: что происходит на фронте (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 22 октября (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 22 октября (обновляется)

Гороскоп Таро на 23 октября: Ракам - помогать другим, Козерогам - к вершине

Гороскоп Таро на 23 октября: Ракам - помогать другим, Козерогам - к вершине

В Киеве - взрывы, горят жилые дома, есть жертвы: последствия атаки РФ на столицу

В Киеве - взрывы, горят жилые дома, есть жертвы: последствия атаки РФ на столицу

Когда закончится война в Украине - названы четкие сроки и условия

Когда закончится война в Украине - названы четкие сроки и условия

Последние новости

18:04

ВСУ освободили Кучеров Яр и взяли в плен полсотни оккупантов - подробности

18:00

Как можно согреться без отопления: простой способ, о котором многие не знаютВидео

17:32

Цены резко рванули вверх: в Украине популярный овощ за неделю подорожал на 12%

17:19

Елена Мозговая обратилась к Земфире после массированной атаки РФ по Украине

17:15

Во Франции после ограбления Лувра произошел новый инцидент: какое сокровище исчезло из музея

Юрий Корольчук: 20 часов без света зимой - это объективная реальностьЮрий Корольчук: 20 часов без света зимой - это объективная реальность
17:12

Зеленский назвал условия Украины для окончания войны - о чем идет речь

16:52

Последний поцелуй: Карла Бруни трогательно проводила Саркози сидеть в тюрьме

16:42

Доллар внезапно подорожал, а евро ушел в крутое пике: новый курс валют

16:39

"К сожалению, погибли": в дом украинской ведущей попал дрон

Реклама
16:37

Исчезает с тарелки мгновенно: гора вкусного печенья из яблок

16:36

Украина закупит целую армаду новейших истребителей Gripen: детали крупной сделки

16:26

Как сказать "изобилие" по-украински": правильный ответ мало кто знаетВидео

16:19

Путин запустил межконтинентальную баллистическую ракету в сторону СШАВидео

16:16

150 тонн картошки исчезли: странный пост в Сети лишил фермера урожая

16:09

Ураганное течение онкологии: Симоньян собралась умирать

15:41

Забудьте о "пока": красивые украинские варианты для прощания

15:37

Трамп предложил хороший компромисс по войне, но Путин его не примет - Зеленский

15:32

Подорожал на ровном месте: в Украине резко подняли цены на базовый продукт

15:12

В дома украинцев залетают опасные насекомые: появились фото этих "гигантов"

15:08

В Украине ввели графики почасовых отключений света - сколько не будет электроэнергии

Реклама
14:57

На ослах не вывезешь: Плетенчук рассказал об ударах по нефтебазам в Крыму

14:44

"Ад какой-то": как украинские знаменитости пережили атаку на Украину

14:44

Способны преодолевать более 1500 км: СБУ показала модернизированные дроны Sea Baby (видео)

14:39

Город-миллионник может остаться без света на несколько дней: неутешительный прогноз

14:31

Свечки и фонарики не пригодятся: как можно сделать свет без электричестваВидео

14:12

"Было прямое попадание": российский дрон убил маму, младенца и 12-летнюю девочку

14:00

Почти 50 детей оказались под ударом Шахедов: новые детали атаки на ХарьковФото

13:56

Неудобно получилось: на конкурсе красоты участница подумала, что попала в финалВидео

13:35

Китайский гороскоп на завтра 23 октября: Крысам - кризис, Лошадям - разочарование

13:30

У Путина проблемы: ГУР сообщило о срыве набора контрактников в армию РФ

13:18

Украину накроют дожди и похолодание: где резко испортится погода

13:15

РФ запустила 405 дронов и 28 ракет: новые детали массированной атаки на Украину

13:14

Стоит ли запасаться уже сейчас: производители рассказали, сколько будет стоить картофель

13:09

Не блондинка: Ольга Сумская убрала свои длинные волосы впервые за много лет

12:46

Внимательно к тревогам: украинцев предупредили об угрозе нового ракетного удара

12:39

Украина готовит крупную сделку с Saab: возможна поставка истребителей Gripen

12:26

Можно легко сломать коробку: стоит ли переключать автомат в режим N на светофоре

12:23

"Россия наглеет": оккупанты атаковали дроном детский сад, 1 погибший, 7 пострадавшихФото

12:03

"Дети испугались": нардеп сообщила о попадании в ее дом во время атаки РФ

11:59

Оптимистического сценария нет: эксперт сказал, будет ли свет у украинцев зимойФотоВидео

Реклама
11:40

Разрушенные дома и "Новая почта": как выглядит Новгород-Северский после удара РФ

11:36

Почему 23 октября нельзя начинать новых дел: какой церковный праздник

11:16

"Есть раненые дети": Россия ударила по детскому саду в Харькове

11:08

Последнее предупреждение: эксперт назвал сигнал, который получил Путин от Трампа

10:52

Под удар попали 10 регионов, разрушены дома, погибли дети: новые подробности атаки РФФото

10:51

"Спастись было невозможно": в результате удара по Киеву погибли супругиФото

10:44

Мирный план Трампа по Украине потерпел неудачу, и Путина это устраивает – CNN

10:42

Могла обойтись в целое состояние: какие штрафы платили казаки за ругань

10:41

Гороскоп Таро на 23 октября: Ракам - помогать другим, Козерогам - к вершине

10:13

Украинская актриса рассказала, как похудела на 45 кгВидео

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять