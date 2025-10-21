Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Экономика

Времени осталось немного: когда в Украине начнет дорожать базовый продукт

Марина Фурман
21 октября 2025, 17:27
23
Сейчас цены на популярный овощ в Украине остаются стабильными, но с приходом холодов ситуация может измениться.
овощи, браслет
Цены на картофель могут вырасти / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Сколько будет стоить картофель зимой
  • Возможен ли дефицит картофеля

На украинском рынке цены на картофель остаются относительно стабильными. Это объясняется достаточными запасами урожая этого года и балансом между спросом/предложением. Однако, ситуация может измениться с приходом холодов. Об этом сообщила исполнительный директор Ассоциации производителей картофеля Ольга Самойличенко в комментарии "Коммерсант Украинский".

Она не исключает, что цены на украинский картофель могут догнать импортные уже с наступлением холодов.

видео дня

"Пока не наступят холода, цена будет держаться, такая, как сейчас. А потом, когда станет холодно, то скорее будет дефицит, и мы начнем равняться на цену импортируемого картофеля", - объяснила эксперт.

Самойличенко успокаивает и убеждает, что существенного подорожания овоща не стоит ожидать.

По ее словам, в Украине килограмм картофеля стоит около 10, а в Польше - около 6 гривен, что пока и сдерживает рост цен на украинском рынке.

Почему растут цены на продукты в Украине
Почему растут цены на продукты в Украине / Инфографика: Главред

Что будет с ценами на овощи до конца 2025 года - мнение эксперта

Заместитель главы Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук рассказал Главреду, что ситуация с овощами в этом году однозначно лучше, чем в прошлом году.

Он прогнозировал, что в октябре цены на овощи будут сохраняться еще на низком уровне, вплоть до момента закладки их на хранение. После этого цены могут подскочить (хранение, конечно, предусматривает дополнительные расходы).

"В целом, в этом сезоне цены на овощи на 30-40% ниже, чем в аналогичный период прошлого года. Это касается картофеля, моркови, свеклы, капусты, то есть овощей "борщевого набора"", - сказал Марчук.

Цены на продукты - новости по теме

Как писал Главред, цены на продукты в Украине продолжают расти. В частности существенно подорожали в супермаркетах некоторые крупы, а именно рис и гречка.

Напомним, заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук прогнозировал возможное повышение цен на крупы из-за вражеских ударов по энергетике Украины.

Кроме этого, в Украине продолжают расти цены на тепличные помидоры. По данным аналитиков, стоимость овоща поднялась до 70-80 гривен за килограмм.

Другие новости:

О персоне: Ольга Самойличенко

Ольга Самойличенко - исполнительный директор Украинской ассоциации производителей картофеля (УАПК). Заведующая лабораторией инструментальной диагностики Института картофелеводства Национальной академии аграрных наук Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

картошка картофель продукты питания цены на продукты новости Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Мобилизация с 18 до 24 лет - в Украине заработали важные изменения

Мобилизация с 18 до 24 лет - в Украине заработали важные изменения

17:51Украина
Трамп сказал Зеленскому не рассчитывать сейчас на поставки Томагавков – WSJ

Трамп сказал Зеленскому не рассчитывать сейчас на поставки Томагавков – WSJ

16:45Мир
Чего ждать Украине от встречи Трампа и Путина: появился прогноз экс-министра

Чего ждать Украине от встречи Трампа и Путина: появился прогноз экс-министра

16:43Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Враг бросил "профи" на ключевое направление: в ВСУ раскрыли, что стоит за спешкой

Враг бросил "профи" на ключевое направление: в ВСУ раскрыли, что стоит за спешкой

Саммит Трампа и Путина под угрозой: встреча Рубио и Лаврова отложена - CNN

Саммит Трампа и Путина под угрозой: встреча Рубио и Лаврова отложена - CNN

Гороскоп на завтра 22 октября: Скорпионам - предательство, Рыбам - неожиданный подарок

Гороскоп на завтра 22 октября: Скорпионам - предательство, Рыбам - неожиданный подарок

Карта Deep State онлайн за 21 октября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 21 октября: что происходит на фронте (обновляется)

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинках девушки с фотокамерой за 45 секунд

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинках девушки с фотокамерой за 45 секунд

Последние новости

18:08

Культурное мародерство России: как веками грабят Украину

18:04

На концерте Бужинской в Николаеве подрались женщины: певица в шоке, в Сети спорят

17:51

Мобилизация с 18 до 24 лет - в Украине заработали важные изменения

17:39

Почему канадцы зимой выходят на улицу в шортах: неожиданный ответ

17:33

Пенсия с минималки: на какую сумму могут рассчитывать украинцы

Наступление на Днепр и угроза прорыва фронта: Гетьман – о возможности перелома в войне в 2026-мНаступление на Днепр и угроза прорыва фронта: Гетьман – о возможности перелома в войне в 2026-м
17:28

Женщина привела собаку в центр дрессировки: поведение пса на занятиях обескуражило

17:27

Времени осталось немного: когда в Украине начнет дорожать базовый продукт

17:16

Что на самом деле оставили ледники на Полесье - ученые удивлены

17:02

С приходом экс-детектива НАБУ Рыковцева в "Укрзалізницю" государству был нанесен ущерб на 77 млн грн, – эксперт

Реклама
16:52

Как укоротить джинсы без подрезания: секретный способ от блогера

16:45

Трамп сказал Зеленскому не рассчитывать сейчас на поставки Томагавков – WSJ

16:43

Чего ждать Украине от встречи Трампа и Путина: появился прогноз экс-министра

16:36

Субсидии для украинцев в 2025 году: как определяют сумму на отопительный сезон

16:34

Гривня наконец-то резко начала расти: новый курс валют на 22 октября

16:30

"Навсегда останешься лучшим": Никита Добрынин рассказал о болезненной утрате

16:22

Приказала власть СССР: тайна легендарного гимна Киева, которую знают единицы

16:15

Более двадцати прилетов: РФ массированно атаковала Новгород-Северский, есть жертвы

16:06

Киев, Львов и не только: РФ готовит массированные удары - какие города под угрозойВидео

15:54

Любовь и трагедии: Netflix откроет тайны самой известной семьи США - Кеннеди

15:52

Прогноз Таро на новолуние 21 октября: Девам - подарки судьбы, Рыбам - свобода, Ракам - больВидео

Реклама
15:36

Как попасть на "Холостяк": Анна Неплях раскрыла, как стать участницей шоуВидео

15:27

Вся суть работы Гетманцева — в самопиаре и уничтожении экономики — военный

15:18

Украинцы покупают килограммами: в магазинах подскочили цены на базовые продукты

15:10

Хотел взорвать ТЦК: СБУ разоблачила агента РФ

15:05

Последнее предупреждение США: Огрызко – о том, что Трамп будет делать с Путиным, и финале жизни РФ

15:00

Ножом в грудь: в Москве в подъезде зверски убили известного режиссера

15:00

Мыши уйдут сами: хитрости, которые отвадят грызунов из дома

14:56

Погода покажет особый характер: Украину накроет холодный атмосферный фронт

14:40

В Украине могут подорожать молочные и мясные продукты - что повлияет на цены

14:38

Провернул аферу века: как одессит "развел" на астрономическую сумму Лувр

14:20

12 худших функций iPhone, которые стоит немедленно отключить

14:18

Путин испугался давления, надо заканчивать войну - Зеленский назвал секрет победыФото

13:55

Известному режиссеру объявили о подозрении: среди потерпевших есть несовершеннолетняя

13:51

Противоречит договоренности с Трампом: Лавров заявил об отказе РФ от перемирия

13:47

Холод или кратковременное тепло: в Укргидрометцентре объяснили, как изменится погода

13:40

Восстановление электричества на Черниговщине "парализовано" - в Минэнерго назвали причину

13:36

"Не стало человека": коллеги раскрыли детали смерти Дизеля Яценко

13:22

"Мы все видим": Зеленский с евролидерами сделали важное заявление о войне в Украине

13:16

Польша может арестовать Путина: Сикорский сделал интересное заявление

13:14

У Порошенко высмеивали тризуб и воинов УПА: эксперт показал старые интервью члена "Европейской солидарности" Луценко

Реклама
13:00

Погода на завтра 22 октября - прогноз для каждой области и Киева (обновляется)

12:52

"Войну невозможно передвинуть": "Суспільне" дало ответ Оле Поляковой

12:49

В Украине продлили военное положение и мобилизацию - детали

12:43

Почему 22 октября нельзя стричь волосы и ногти: какой церковный праздник

12:22

"Переснимали": финалистка Холостяка раскрыла единственный сценарий шоуВидео

12:05

"Искали людей": сестра Марины Поплавской обвинила Крутоголова во лжиВидео

11:47

"Открытие еще одного фронта": Украина начала закупку у США боевых вертолетов

11:22

Россияне устроили провокацию Ротару - что произошло

11:21

Украинская Сидни Кроуфорд: Сумская показала ретро-образ достойный Голливуда

11:14

Операция в тылу врага: бойцы ССО устроили засаду и уничтожили оккупантов

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять