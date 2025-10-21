Времени осталось немного: когда в Украине начнет дорожать базовый продукт

Вы узнаете:
- Сколько будет стоить картофель зимой
- Возможен ли дефицит картофеля
На украинском рынке цены на картофель остаются относительно стабильными. Это объясняется достаточными запасами урожая этого года и балансом между спросом/предложением. Однако, ситуация может измениться с приходом холодов. Об этом сообщила исполнительный директор Ассоциации производителей картофеля Ольга Самойличенко в комментарии "Коммерсант Украинский".
Она не исключает, что цены на украинский картофель могут догнать импортные уже с наступлением холодов.
"Пока не наступят холода, цена будет держаться, такая, как сейчас. А потом, когда станет холодно, то скорее будет дефицит, и мы начнем равняться на цену импортируемого картофеля", - объяснила эксперт.
Самойличенко успокаивает и убеждает, что существенного подорожания овоща не стоит ожидать.
По ее словам, в Украине килограмм картофеля стоит около 10, а в Польше - около 6 гривен, что пока и сдерживает рост цен на украинском рынке.
Что будет с ценами на овощи до конца 2025 года - мнение эксперта
Заместитель главы Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук рассказал Главреду, что ситуация с овощами в этом году однозначно лучше, чем в прошлом году.
Он прогнозировал, что в октябре цены на овощи будут сохраняться еще на низком уровне, вплоть до момента закладки их на хранение. После этого цены могут подскочить (хранение, конечно, предусматривает дополнительные расходы).
"В целом, в этом сезоне цены на овощи на 30-40% ниже, чем в аналогичный период прошлого года. Это касается картофеля, моркови, свеклы, капусты, то есть овощей "борщевого набора"", - сказал Марчук.
О персоне: Ольга Самойличенко
Ольга Самойличенко - исполнительный директор Украинской ассоциации производителей картофеля (УАПК). Заведующая лабораторией инструментальной диагностики Института картофелеводства Национальной академии аграрных наук Украины.
