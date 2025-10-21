Укр
Субсидии для украинцев в 2025 году: как определяют сумму на отопительный сезон

Dasha Balahurchyk
21 октября 2025, 16:36
Субсидия рассчитывается с учетом отопительного сезона - с 16 октября по 15 апреля.

Поступления от коммунальных служб
От чего зависит сумма субсидии / Колаж: Главред, фото: Pixabay, УНИАН

Главные тезисы:

  • На какой период назначают субсидию
  • От чего зависит размер выплат
  • Для одиноких пенсионеров действуют повышенные нормы

В новом отопительном сезоне украинцы с невысокими доходами снова могут рассчитывать на поддержку государства в виде жилищных субсидий. Как пояснили в Пенсионном фонде Украины, размер помощи зависит от уровня доходов, состава домохозяйства и объемов потребления коммунальных услуг.

Жилищная субсидия - это финансовая помощь для тех, кто не имеет возможности самостоятельно оплачивать полную стоимость коммунальных услуг. По словам представителей Пенсионного фонда, "чем меньше доходы, тем большую часть расходов покрывает государство".

Сезонная поддержка охватывает период с 16 октября по 15 апреля. Расчет осуществляется в соответствии с социальными нормативами, утвержденными правительством.

На какую площадь предоставляется субсидия?

  • 13,65 кв.м - на каждого члена семьи
  • 35,22 кв.м - на домохозяйство в целом
  • Для одного человека - 48,87 кв.м
  • для двух - 62,52 кв.м
  • для трех - 76,17 кв.м
  • Для пенсионеров, проживающих самостоятельно, площадь увеличивают на 30% - до 63,53 кв.м

Субсидия охватывает расходы на воду, отопление, газ и электроэнергию:

Вода:

  • С горячей водой - 2 куб. м холодной на человека
  • Без горячей - 3,6 куб. м
  • Водоотведение - 3,6 куб. м

Отопление:

  • Газовое - 4 куб. м на 1 кв.м жилья
  • Электро - 30 кВт-ч на 1 кв.м

Газ:

  • Плита + горячая вода - 3,3 куб. м
  • Без горячей - 5,4 куб. м
  • Плита + водонагреватель - 10,5 куб. м

Электроэнергия:

  • 70 кВт-ч на первого человека + 30 кВт-ч на каждого следующего (максимум - 190 кВт-ч)
  • С электроплитой и горячей водой - до 230 кВт-ч
  • Без горячей воды - до 250 кВт-ч
  • Без электроплиты, только холодная вода - до 220 кВт-ч

Субсидия рассчитывается индивидуально, с учетом фактических условий проживания. Если в домохозяйстве есть пенсионеры или лица с инвалидностью, это также может повлиять на размер помощи.

Официальные разъяснения и калькулятор субсидий - на сайте Пенсионного фонда Украины.

Субсидии и соцвыплаты - последние новости по теме

Напомним, ранее сообщалось о том, что субсидию на оплату коммунальных услуг чаще всего не назначают из-за долгов. Если задолженность за три и более месяцев превышает 680 гривен, помощь не предоставляется.

Также, ранее Главред рассказывал, что украинцы могут получить недополученные средства жилищной субсидии в связи со смертью получателя.

Читайте больше о выплатах украинцам:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

отопление субсидии новости Украины
Операция в тылу врага: бойцы ССО устроили засаду и уничтожили оккупантов

