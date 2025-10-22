Цены резко рванули вверх: в Украине популярный овощ за неделю подорожал на 12%

Аналитики рассказали, почему в Украине подорожал лук и сколько он стоит.

Цены на репчатый лук рванули вверх / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

С началом новой рабочей недели в Украине зафиксировали рост цен на репчатый лук. Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Аналитики объясняют, что лук подорожал, поскольку часть урожая до сих пор не собрали с полей из-за неблагоприятных погодных условий, поэтому овощи постепенно портятся.

К тому же лук уже начал прорастать, поэтому его качество дальше будет только ухудшаться.

Также аналитики сообщают о том, что большую часть лука хорошего качества фермеры предпочитают закладывать на хранение, осуществляя продажу в это время небольшими партиями.

По состоянию на сегодня местные производители готовы вести реализацию репчатого лука по 7-13 грн/кг ($0,17-0,31/кг), что в среднем на 12% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.

Несмотря на рост цен на репчатый лук, нынешняя стоимость этого овоща в Украине все еще примерно на 21% ниже, чем была в этот же период в прошлом году.

Как изменятся цены на овощи до конца 2025 года - прогноз эксперта

Заместитель главы Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук рассказал Главреду, что ситуация с овощами в этом году однозначно лучше, чем в прошлом году.

По его словам, в октябре цены на овощи будут сохраняться еще на низком уровне, вплоть до момента закладки их на хранение. После этого цены могут подскочить, поскольку хранение в хранилищах, конечно, предусматривает дополнительные расходы.

Как писал Главред, с приходом холодов картофель в Украине может подорожать. Однако существенного подорожания овоща не стоит ожидать.

Ранее сообщалось, что в Украине продолжают расти цены на тепличные помидоры. По данным аналитиков, стоимость овоща поднялась до 70-80 гривен за килограмм.

Напомним, заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук прогнозировал возможное повышение цен на крупы из-за вражеских ударов по энергетике Украины.

Об источнике: EastFruit EastFruit- это ведущая международная информационно-аналитическая платформа бизнеса овощей и фруктов в странах Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа, с тремя языковыми версиями новостей и аналитики (Английский, Украинский, Русский) и аудиторией около 100 тысяч читателей в месяц.

