Цены резко рванули вверх: в Украине популярный овощ за неделю подорожал на 12%

Вы узнаете:
- Почему цены на лук подскочили
- Сколько стоит килограмм репчатого лука в Украине
С началом новой рабочей недели в Украине зафиксировали рост цен на репчатый лук. Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.
Аналитики объясняют, что лук подорожал, поскольку часть урожая до сих пор не собрали с полей из-за неблагоприятных погодных условий, поэтому овощи постепенно портятся.
К тому же лук уже начал прорастать, поэтому его качество дальше будет только ухудшаться.
Также аналитики сообщают о том, что большую часть лука хорошего качества фермеры предпочитают закладывать на хранение, осуществляя продажу в это время небольшими партиями.
По состоянию на сегодня местные производители готовы вести реализацию репчатого лука по 7-13 грн/кг ($0,17-0,31/кг), что в среднем на 12% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.
Несмотря на рост цен на репчатый лук, нынешняя стоимость этого овоща в Украине все еще примерно на 21% ниже, чем была в этот же период в прошлом году.
Как изменятся цены на овощи до конца 2025 года - прогноз эксперта
Заместитель главы Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук рассказал Главреду, что ситуация с овощами в этом году однозначно лучше, чем в прошлом году.
По его словам, в октябре цены на овощи будут сохраняться еще на низком уровне, вплоть до момента закладки их на хранение. После этого цены могут подскочить, поскольку хранение в хранилищах, конечно, предусматривает дополнительные расходы.
Цены на продукты - новости по теме
Как писал Главред, с приходом холодов картофель в Украине может подорожать. Однако существенного подорожания овоща не стоит ожидать.
Ранее сообщалось, что в Украине продолжают расти цены на тепличные помидоры. По данным аналитиков, стоимость овоща поднялась до 70-80 гривен за килограмм.
Напомним, заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук прогнозировал возможное повышение цен на крупы из-за вражеских ударов по энергетике Украины.
Читайте также:
- В Украине могут подорожать молочные и мясные продукты - что повлияет на цены
- Субсидии для украинцев в 2025 году: как определяют сумму на отопительный сезон
- Доллар внезапно подорожал, а евро ушел в крутое пике: новый курс валют
Об источнике: EastFruit
EastFruit- это ведущая международная информационно-аналитическая платформа бизнеса овощей и фруктов в странах Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа, с тремя языковыми версиями новостей и аналитики (Английский, Украинский, Русский) и аудиторией около 100 тысяч читателей в месяц.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред