Прорыв границы на Сумщине: в ГПСУ сказали, могут ли россияне пойти вглубь области

Существенного скопления россиян на этом направлении нет.

Прорыв россиян в Грабовское / коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, deepstatemap

Главное из заявления представителя ГПСУ:

Россияне прорвались в село Грабовское на Сумщине

Сейчас там находится около 100 оккупантов

Выйти за пределы этого населенного пункта захватчики не могут

Военные страны-агрессора России, которые прорвались через границу в село Грабовское на Сумщине, не могут продвинуться вглубь области. Численность врага там сейчас составляет около 100 человек. Об этом заявил представитель ГПСУ Андрей Демченко, передает Укринформ.

"Враг на данный момент задействовал совокупно около 100 своих военнослужащих, которые уже несколько дней пытаются заходить, накапливаться, но опять же враг несет потери в личном составе. По состоянию на сейчас, существенного скопления противника на этом направлении нет", - подчеркнул он. видео дня

По его словам, выйти за пределы этого населенного пункта захватчики не могут.

"Они (россияне, - ред.) пытались атаковать позиции подразделений Вооруженных сил и ГПСУ, но расширить зону боев по территории Украины противник не может", - добавил Демченко.

Спикер ГПСУ также сказал, что по населенному пункту сейчас наносят огневое поражение с применением артиллерии и БПЛА.

"Удары наносятся даже по территории России, чтобы не дать возможности врагу накопиться на этом направлении и не позволить осуществлять попытки штурмов по позициям украинских пехотинцев", - подытожил он.

Прорыв РФ на Сумщине

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что российские войска захватили 52 гражданских, среди которых были дети, из села Грабовское в Сумской области, а также взяли в плен 13 военных Сил обороны.

По его словам, украинские военные могли уничтожить врага на расстоянии артиллерией или дронами, но не стали этого делать, поскольку не хотели убить гражданских, которые находились там.

Сумы / Инфографика: Главред

Ситуация в Сумской области - последние новости Украины

Как сообщал Главред, мониторинговый ресурс DeepState заявлял, что безответственность военных в Грабовском Сумской области стала причиной прорыва российских оккупантов и захвата десятков гражданских. Отмечается, что ситуация стала возможной из-за некомпетентных действий представителей Сил обороны, которые находились в населенном пункте.

Начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов говорил, что вывоз российскими войсками гражданских жителей из села Грабовское Сумской области не свидетельствует о подготовке полномасштабного наступления, а скорее имеет признаки локальной провокации, в частности с возможным информационным эффектом.

Об источнике: Государственная пограничная служба Украины Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) - правоохранительный орган специального назначения, на который возлагаются задачи по обеспечению неприкосновенности государственной границы Украины и охраны суверенных прав Украины в ее исключительной (морской) экономической зоне, пишет Википедия.

