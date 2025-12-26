Кремль готовит ловушку Трампу: какую цель на самом деле преследует Путин

РФ может использовать президентство Трампа для еще большего ослабления Штатов.

Путин может использовать Трампа для ослабления США / Коллаж: Главред, фото: ОП, сайт Кремля

Краткие тезисы:

Кремль может попытаться дестабилизировать политическую систему США

Путин стремится сыграть на нарциссизме и политических слабостях Трампа

Ослабление США откроет России новые возможности

Страна-агрессор РФ хочет больше, чем просто капитуляции Украины. Кремль стремится ослабить Соединенные Штаты Америки. Такое мнение в комментарии Главреду высказал исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач.

"У Путина и Кремля сейчас есть огромный соблазн использовать президентство Трампа для еще большего ослабления Штатов. И игра в переговоры об Украине может быть одним из инструментов ослабления США через использование слабых сторон Трампа – нарциссизма и патологической жадности к славе и деньгам. И это делается для того, чтобы внести больший хаос в США и довести ситуацию до внутреннего противостояния в Штатах, которое бы напоминало определенные формы современной гражданской войны", - отметил Горбач.

"Когда США будут ослаблены в результате ошибочной политики Трампа, РФ получит новое окно возможностей для продвижения своих интересов – не только в Украине, но и в Европе, и в других частях мира", - пояснил эксперт.

Горбач не исключает, что "соблазн использовать интеллектуальную слабость Трампа может перевесить тактические расчеты". Поэтому вместо того, чтобы сейчас зафиксировать территориальные достижения российской оккупации, Путин может отвергнуть пункты "мирного плана".

"Это рискованно, но соблазн чрезвычайно велик. Думаю, Путин не сможет удержаться и будет продолжать войну", - предположил Горбач.

При этом он уверен: пока Россия имеет ресурсы для продолжения войны, она будет воевать. Однако у РФ есть ресурсные ограничения, прежде всего экономические.

"Но пока несколько месяцев Россия может воевать уверенно. Тем более, осенне-зимнее наступление российских войск было спланировано, для него были собраны ресурсы, и эта операция реализуется с большим или меньшим успехом", - отметил эксперт.

Мирные переговоры - последние новости

Как писал Главред, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время проведет встречу с главой Белого дома Дональдом Трампом. "Если все пойдет по плану", Зеленский может посетить резиденцию Трампа во Флориде 28 декабря. По словам Зеленского, "многое может решиться до нового года".

Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал основные пункты соглашения, которое Украина, США и Россия обсуждают уже второй месяц. Мирный план насчитывает 20 пунктов. Кроме базового документа есть также и отдельные приложения по направлениям.

Зеленский также заявил, что Украина вынесет мирное соглашение на ратификацию парламента или проведет всеукраинский референдум. Выборы в Украине могут произойти одновременно с референдумом.

Тем временем росСМИ опубликовали со ссылкой на источники требования главы РФ. Отмечается, что российская сторона якобы до сих пор готова пойти на те уступки, которые глава РФ взял на себя в Анкоридже.

При этом Владимир Путин заявил, что Россия на переговорах с США продолжает требовать передать ей всю территорию Донбасса, включая даже те территории, которые оккупантам не удалось захватить.

Кроме того, Путин якобы заявил, что США заинтересованы в организации майнинга на Запорожской АЭС и совместном управлении объектом с без участием американцев, но без Украины.

Американский план окончания войны / Инфографика: Главред

При каких условиях Путин согласится на мир: мнение эксперта

Журналист Вадим Денисенко считает, что глава РФ Путин пойдет на мирные переговоры в двух случаях:

страх (для этого пока нет предпосылок);

получения условий, которые он хочет достичь (территории, снятие санкций и возвращение в геополитику и, желательно, влияние на украинские выборы).

"Последний пункт, пока выглядит нереалистичным, а первые три он будет продавливать. Здесь особенно надо обратить внимание на визит Макрона в Россию (7.02.26), где, похоже, Макрон может сыграть роль некоего Чемберлена, как метко сказал один мой знакомый. Исходя из выше сказанного, я очень сомневаюсь, что мы уже у финиша", - сказал Денисенко.

О персоне: Владимир Горбач Владимир Горбач - исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии, эксперт по вопросам внешней и внутренней политики Украины. Автор более 75 публикаций в украинских и зарубежных изданиях на тему внешней и внутренней политики Украины, в том числе - избирательных стратегий и избирательных технологий, пишет Википедия.

