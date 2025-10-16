В ряде областей второй раз за сутки ввели аварийные отключения света - детали

Кратко:
- Ситуация в энергосистеме может измениться
- В Киеве второй раз за день ввели экстренные отключения света
В некоторых областях Украины применены аварийные отключения из-за обстрелов российскими оккупантами объектов энергосистемы. Об этом сообщеает Укрэнерго.
"Также во всех регионах Украины применены графики ограничения мощности для промышленных потребителей", - говорится в сообщении.
В частности, на Черниговщине оператором системы распределения (облэнерго) применяются три очереди почасовых отключений.
"Внимание! Ситуация в энергосистеме может измениться. Следите за сообщениями на страницах ваших облэнерго. Экономное энергопотребление – уменьшит вероятность или продолжительность применения отключений!", - заявили в Укрэнерго.
Кроме того, в Киеве второй раз за день ввели экстренные отключения электроэнергии из-за состояния энергосистемы после российских терактов. Об этом сообщает ДТЭК в Telegram.
"По команде Укрэнерго в Киеве снова применены экстренные отключения", - говорится в сообщении.
Также в ДТЭК добавили, что экстренные отключения кроме столицы сейчас применяются и в Киевской области. В компании пообещали информировать население в случае каких-либо изменений. Пока неизвестно, сколько именно продлятся экстренные отключения.
Удары РФ по энергетике
Военнослужащий Сил ТрО ВСУ, военный эксперт Александр Мусиенко говорил, что враг будет пытаться ослабить украинские позиции в энергетике и создать проблемы с водо-, газо- и теплоснабжением. Однако, по его мнению, полностью погрузить нашу страну в темноту на длительное время россиянам не удастся.
Как сообщал Главред, 12 октября армия страны-агрессора РФ атаковала объекты энергетической и газотранспортной инфраструктуры Украины. В результате ударов РФ повреждения получили объекты энергетики в трех областях.
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина продолжит защищать свою энергетику, в частности, подготовлено несколько планов.
Стоит заметить, что Россия изменила тактику ударов по Украине - теперь оккупанты целенаправленно атакуют энергетическую инфраструктуру и пытаются создать так называемую "мертвую зону" вдоль линии фронта.
