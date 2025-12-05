Вэнс сделал заявление о войне в Украине и пообещал "хорошие новости"

Война в Украине оказалась сложнее для урегулирования, чем конфликт на Ближнем Востоке.

Джей Ди Вэнс остается оптимистом в отношении завершения войны в Украине / Коллаж: Главред, фото: Офис президента

Главыне тезисы вице-президента США:

Вэнс надеется на позитивные новости относительно завершения войны

Он признал, что главным разочарованием его работы стало отсутствие прорыва в соглашении

Достичь мира на Ближнем Востоке оказалось проще, чем в Восточной Европе

Вице-президент США Джей Ди Вэнс надеется, что в ближайшие несколько недель появятся хорошие новости по вопросу завершения войны России против Украины.

В интервью NBS News Вэнс назвал самым большим разочарованием за время пребывания в должности неудачу в заключении соглашения о прекращении российско-украинской войны.

"...Послушайте, ситуация между Россией и Украиной является источником постоянного разочарования, я думаю, для всего Белого дома... Мы действительно считали — и вы миллион раз слышали, как президент (США Дональд Трамп – ред.) это повторял — что это будет самая легкая война для урегулирования. И если бы вы сказали, что мира на Ближнем Востоке легче достичь, чем мира в Восточной Европе, я бы сказал, что вы сумасшедшие", - сказал вице-президент США.

Однако Вэнс добавил, что остается оптимистом.

"Я действительно считаю, что мы достигли значительного прогресса, но еще не достигли финиша. Я думаю, что есть надежда — надеемся, что в ближайшие недели в этом направлении появятся хорошие новости", - отметил он.

Мирные переговоры - последние новости

Как писал Главред, 4 декабря секретарь СНБО Рустем Умеров и руководитель Генштаба ВСУ Андрей Гнатов провели переговоры в США с командой президента Дональда Трампа, чтобы узнать результаты визита американской делегации в Россию.

По словам Зеленского, основная задача украинских представителей - получить полную информацию о переговорах США с Россией и понять, какие аргументы использовал президент РФ Владимир Путин, чтобы затянуть войну и оказывать давление на Украину.

2 декабря состоялись переговоры посланника Дональда Трампа Стива Уиткоффа с Владимиром Путиным в Москве. После этого в Кремле заявили, что Москва получила еще четыре документа, кроме первоначального американского мирного плана.

Американский план окончания войны / Инфографика: Главред

Путин заставил Уиткоффа и Кушнера ожидать переговоров в Кремле в течение трех часов. Подробности встречи в Москве 2 декабря раскрыло издание Politico.

После встречи помощник российского диктатора Юрий Ушаков сообщил, что обсуждение было полезным и конструктивным, но компромиссного плана по Украине пока нет.

Сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм отметил, что подробностей переговоров не знает. Однако он предполагает, что стоит ждать "комбинацию уступок" со стороны Украины. Киеву "нужно будет жертвовать чем-то". Вероятно, территориями и членством в НАТО.

Тем временем глава РФ Владимир Путин не отказался от своих захватнических планов.

"Россия в любом случае освободит Донбасс и Новороссию — военным или другим путем", - сказал он в интервью India Today.

Чего хочет Путин: мнение эксперта

Политический эксперт Виталий Кулик считает, что Путину нужно сохранить переговорный процесс, поскольку, по его мнению, он ведет его к желаемому результату.

"А желаемым результатом для него является признание за Россией статуса сверхдержавы и готовность вступать с ней в предметные разговоры о новом мировом порядке. Цена здесь – не Украина. Эти переговоры – не об Украине, а о новом мировом порядке. И в таких переговорах нужно, чтобы никакой конкретики п Украине не было. Поэтому процесс можно затягивать и играть в это еще долго, держа Трампа на вытянутой руке", - сказал Кулик в интервью Главреду.

По его словам, за это время Россия решит свои вопросы: возможно, выйдет на определенные договоренности с Соединенными Штатами, избежит чрезмерных санкций, а, может, и добьется снятия части из них.

О персоне: Виталий Кулик Виталий Кулик (22 сентября 1976 г., Киев) - украинский политический эксперт, бывший главный консультант Национального института проблем международной безопасности при СНБО. С 1998 года и по сегодня - директор Центра исследований проблем гражданского общества.

