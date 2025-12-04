Сразу несколько очередей будут без света: Укрэнерго вводит жесткие графики на 5 декабря

Графики отключения света будут действовать в течение всех суток.

https://glavred.info/ukraine/srazu-neskolko-ocheredey-budut-bez-sveta-ukrenergo-vvodit-zhestkie-grafiki-na-5-dekabrya-10721345.html Ссылка скопирована

Графики отключения света на 5 декабря / Коллаж: Главред, фото: pexels

Что узнаете:

В каких областях будут действовать графики отключения света

В объеме скольких очередей будут введены ограничения

В Украине в пятницу, 5 декабря, будут выключать свет во всех регионах. Укрэнерго опубликовало новые графики отключения света на этот день.

Графики ограничений будут действовать в течение всех суток. Они будут введены для промышленных и бытовых потребителей. Графики отключения света вводят в объеме от 0,5 до 3 очередей.

видео дня

"Внимание! Время и объем применения ограничений могут измениться. Следите за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе. Когда электроэнергия появляется по графику - пожалуйста, потребляйте ее экономно!" - говорится в сообщении.

Что означают очереди отключения электроэнергии / Инфографика: Главред

Что будет со светом зимой - мнение эксперта

Ситуация со светом зимой может улучшиться, ведь энергетики активно работают над восстановлением объектов. Такой прогноз дает глава Укрэнерго Виталий Зайченко. Он отметил, что графики отключений могут меняться в течение сезона.

"Могу только заверить, что мы как оператор системы передачи, вместе с владельцами объектов генерации - делаем все возможное для того, чтобы отключения были минимизированы или отменены", - добавил Зайченко.

Генерация электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

Отключения света в Украине - последние новости

Как писал Главред, в Украине опубликовали новые графики отключения света на 3 декабря. Графики отключения света будут действовать в течение всех суток в объеме от 0,5 до 3 очередей. Ограничения будут применяться для промышленных и бытовых потребителей.

Недавно премьер Юлия Свириденко уверяла, что в ближайшие дни графики отключений электроэнергии в Украине могут сократиться. По ее словам, министерства и компании уже получили соответствующие задания.

Кроме того, после массированных атак РФ украинцы сталкиваются с тем, что графики отключений электроэнергии могут меняться несколько раз в сутки. Эксперт по энергетике Геннадий Рябцев объяснил, с чем это связано.

Другие новости:

О компании: "Укрэнерго" ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред