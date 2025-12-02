Укр
Графики отключений света могут исчезнуть в ближайшее время, но есть условие

Марина Фурман
2 декабря 2025, 20:42
Графики отключений света каждый раз усиливаются после российских атак на энергетику.
Эксперт спрогнозировал, когда графики отключений станут мягче / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, УНИАН

  • Электроснабжение страдает напрямую из-за ударов России
  • Графики отключений в Украине могут исчезнуть, но только если вместо России будет океан

Страна-агрессор Россия продолжает регулярно бить по энергетической инфраструктуре Украины, что приводит к разрушению объектов и плановым или экстренным отключениям света. Отсутствие электроэнергии на прямую зависит от обстрелов России. Об этом сообщил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в интервью YouTube-каналу Телеграф UA.

По его словам, графики отключений в Украине могут исчезнуть в ближайшее время только при одном условии: если вместо России будет океан. Пока что враг не уменьшает интенсивность обстрелов и не меняет свои приоритетные цели.

"Я не вижу, чтобы обстрелов становилось меньше или тенденции к этому. Поэтому говорить в этом ключе об исчезновении графиков нет смысла", - сказал эксперт.

По его мнению, даже ослабление отключений это в основном временное явление, которое не имеет массового характера.

"Это ослабление наступает тогда, когда разрушенную энергетику первично восстановили и последствия атак ликвидировали. То есть более-менее стабилизировали ситуацию. До этого графики становятся очень жесткими", - объясняет Харченко.

Он добавляет, что до конца зимы украинцам не стоит надеяться на положительные изменения в графиках отключений света. Эксперт отмечает, что чем больше обстрелов по энергетике, которая и так разрушена, тем сильнее отключения.

Генерация электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

Что будет со светом зимой - прогноз эксперта

Ситуация со светом зимой может улучшиться, ведь энергетики активно работают над восстановлением объектов. Такой прогноз дает глава Укрэнерго Виталий Зайченко. Он отметил, что графики отключений могут меняться в течение сезона.

"Могу только заверить, что мы как оператор системы передачи, вместе с владельцами объектов генерации - делаем все возможное для того, чтобы отключения были минимизированы или отменены", - добавил Зайченко.

Как писал Главред, в Украине опубликовали новые графики отключения света на 3 декабря. Графики отключения света будут действовать в течение всех суток в объеме от 0,5 до 3 очередей. Ограничения будут применяться для промышленных и бытовых потребителей.

Недавно премьер Юлия Свириденко уверяла, что в ближайшие дни графики отключений электроэнергии в Украине могут сократиться. По ее словам, министерства и компании уже получили соответствующие задания.

Кроме того, после массированных атак РФ украинцы сталкиваются с тем, что графики отключений электроэнергии могут меняться несколько раз в сутки. Эксперт по энергетике Геннадий Рябцев объяснил, с чем это связано.

О песроне: Александр Харченко

Директор Центра исследований энергетики. Эксперт по вопросам энергетики. Публикует анализы и прогнозы развития ситуации в энергетической сфере в ряде ведущих СМИ Украины.

