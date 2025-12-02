Ситуация в армии РФ становится критической: разведка Британии раскрыла рекордные потери

По данным разведки, ноябрь стал одним из самых кровавых для российской армии.

Что известно о потерях РФ / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, Минобороны РФ

Коротко:

РФ потеряла уже более миллиона военных

Третий месяц подряд потери РФ увеличиваются

По подсчетам британской военной разведки, общее количество российских потерь с начала масштабного вторжения в Украину достигло примерно 1 млн 168 тысяч человек. Только за текущий год, по их оценкам, Россия недосчиталась около 382 тысяч бойцов. Такие данные были обнародованы 2 декабря Министерством обороны Великобритании в их аккаунте в соцсети Х.

Как уточнили аналитики, в ноябре 2025 года российская армия теряла в среднем 1 033 военных в сутки. Это немного больше, чем в октябре (когда суточные потери достигали 1 008 человек), и уже третий месяц подряд, когда фиксируется рост этого показателя.

Несмотря на это, в промежутке с августа по ноябрь 2025 года среднесуточный уровень потерь оставался одним из самых низких за последние 12 месяцев. Такая тенденция, как отмечает британская разведка, свидетельствует о том, что интенсивность боев на фронте остается высокой, но темпы выбытия российского личного состава определенным образом стабилизировались.

В сводке также отмечается, что уменьшение ежемесячных потерь происходило даже на фоне активных боевых действий по всей линии фронта, что, по заключению аналитиков, демонстрирует способность российских сил удерживать боеспособность несмотря на масштабные потери.

Потери РФ в войне - что говорит Генштаб ВСУ

Как отмечает Генштаб ВСУ, за одни только минувшие сутки Россия в войне против Украины потеряла еще 1 110 военных, 14 артсистем и 58 единиц автомобильной техники и автоцистерн.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.12.25 ориентировочно составили:

личного состава - около 1 175 030 (+1 110) человек

боевых бронированных машин - 23 679 (+1) ед.

артиллерийских систем - 34 768 (+14) ед.

БпЛА оперативно-тактического уровня - 86 141 (+51) ед.

автомобильной техники и автоцистерн - 68 641 (+58) ед.

специальной техники - 4 011 (+1) ед.

Ситуация на фронте - что известно

Как писал Главред, Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины официально опровергал утверждения о новых оккупациях РФ. ВСУ заявляют, что украинские военные продолжают эффективные оборонительные действия на сложных направлениях, включая Покровск, Волчанск и Купянск.

Сообщалось, что ВСУ придется с боем выйти из важного города. Эксперты предупреждают, что на Донетчине для украинской группировки нависла угроза окружения.

В то же время, аналитики ISW отметят, что украинские силы оттеснили РФ на ключевом направлении и пошли вперед. Так, ВСУ получили преимущество под Филией.

Об источнике: Министерство обороны Великобритании Министерство обороны Великобритании - исполнительный департамент в правительстве Великобритании, отвечающий за имплементацию политики обороны государства, определенной британским правительством, и непосредственное руководство Вооруженными силами Великобритании, пишет Википедия. Минобороны Великобритании часто анализирует действия на фронте Украины и выдает ежедневные сводки.

