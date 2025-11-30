Украинские силы оттеснили РФ на ключевом направлении и пошли вперед – ISW

Украинские войска недавно продвинулись к северу от села Филия.

Украинские силы оттеснили врага на Днепропетровщине / фото: Генштаб ВСУ, ISW

Главное из анализа ISW:

Украинские войска получили преимущество под Филией

Войска РФ продвинулись к северу от Петропавловки

Украинские оборонцы за последние дни достигли локального успеха на Новопавловском направлении. Согласно обновленному анализу Института изучения войны (ISW), подразделения Сил обороны смогли отправиться вперед на участке, расположенном севернее села Филия в Днепропетровской области.

"Геолокационные видеозаписи, опубликованные 29 ноября, свидетельствуют о том, что украинские войска недавно незначительно продвинулись к северу от Филии (к югу от Новопавловки)", - отмечает ISW. видео дня

В то же время в отчете ISW указано, что российские подразделения имели определенный локальный успех на Купянском направлении. Опубликованные 28 ноября материалы с геолокацией демонстрируют, что оккупационные силы совершили механизированный прорыв севернее Петропавловки, двигаясь с востока в сторону Купянска.

29 ноября - линия фронта в районе Новопавловки / фото: ISW

Кроме того, российские войска также смогли продвинуться в Донецкой области, в зоне между Константиновкой и Дружковкой. По оценкам аналитиков, оккупанты заняли часть центральной части Плещеевки, расположенной к юго-востоку от Константиновки.

Угроза на Новопавловском направлении - мнение эксперта

Наиболее угрожающая ситуация сейчас сложилась на Новопавловском направлении. Российские войска продвинулись почти до Гуляйполя и сумели вклиниться в тыловые районы Гуляйпольского участка, который является важным оборонительным узлом. Руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук в комментарии для 24 Канала объяснил, что солдаты РФ таким образом отрезают украинские подразделения от путей снабжения, поскольку через этот район проходит дорога, ведущая на Покровское.

"Этот участок фронта требует дополнительных резервов. Украина перебрасывает силы и средства с других направлений, что частично обнажает линию обороны западнее. Это позволяет врагу просачиваться между нашими позициями", - отметил Лакийчук.

Эксперт добавил, что если бы линия обороны была более укреплена и плотная, противник столкнулся бы с сильным сопротивлением. Однако, сейчас наличие незащищенных участков дает россиянам возможность продвигаться, не встречая значительного сопротивления.

Текущая ситуация на Гуляйпольском и Новопавловском направлениях представляет серьезную опасность не только для Южного фронта, но и для других участков обороны страны.

Ситуация на фронте - новости Украины

Как писал Главред ранее, в городе Покровск на Донетчине густой туман создал значительные препятствия для действий украинских военных. Особенно сильно это повлияло на работу подразделений воздушной разведки. Из-за низкой видимости значительно усложнилась возможность выявлять вражеские силы и наносить по ним удары.

Председатель Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан, в то же время, заверил, что Силы обороны Украины таки остановили российские войска. Это удалось сделать вдоль железной дороги Покровска.

Также главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал, что ситуация на Купянском направлении требует наибольшего внимания. По его словам, бои идут там с высокой динамикой.

Об источнике: Институт изучения войны (ISW) Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия. Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

