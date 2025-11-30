РФ жестоко атаковала Киевщину: горит многоэтажка, есть погибшие и пострадавшие

Более 90 спасателей тушили пожары после вражеской атаки на Киевщине.

РФ атаковала Вышгород / Коллаж: Главред, фото ГСЧС

Вышгород пережил одну из самых тяжелых атак дронами

Дроны РФ вызвали пожары и гибель человека

В ночь на 30 ноября российские силы совершили атаку на Вышгород с помощью ударных дронов. В результате в городе вспыхнули пожары, один в многоэтажном жилом доме, другой на территории местного предприятия. О происшествии сообщил начальник Киевской областной военной администрации Николай Калашник.

"Очередная вражеская атака дронами на Киевщину. Под ударом дома людей. К сожалению, в Вышгороде в результате атаки происходит пожар многоэтажки", - заявил глава ОГА.

На место чрезвычайной ситуации оперативно прибыли бригады спасателей, полицейских и медицинские службы.

Кроме возгорания в многоэтажке, взрывы вызвали разрушение одного из частных домов, а также пожар на производственной площадке. По предварительным данным, атака унесла жизнь одного человека, еще 11 получили ранения, включая ребенка. Шесть пострадавших были доставлены в больницы. Калашник отметил, что количество пострадавших может возрасти.

ГСЧС ликвидируют пожар в Вышгороде / фото: тг-канал Главред

Спасатели эвакуировали из поврежденной многоэтажки 146 жильцов. Работы по ликвидации огня продолжались всю ночь.

"Ликвидация пожара продолжалась ночью - на месте более 90 спасателей и 18 единиц техники. По обновленной информации, в результате вражеской атаки один человек погиб и шестеро пострадали", - уточнили в ГСЧС.

Более 90 спасателей и почти два десятка спецмашин были привлечены к ликвидации последствий удара. Местным жителям оказывается психологическая помощь, в частности от работников Красного Креста.

О персоне: Николай Калашник Николай Калашник - украинский государственный деятель. Председатель Киевской областной государственной администрации с 24 марта 2025 года, пишет Википедия. Ранее занимал должность первого заместителя председателя Киевской областной государственной администрации.

