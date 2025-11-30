Укр
РФ жестоко атаковала Киевщину: горит многоэтажка, есть погибшие и пострадавшие

Даяна Швец
30 ноября 2025, 08:55
Более 90 спасателей тушили пожары после вражеской атаки на Киевщине.
РФ атаковала Вышгород

Главное:

  • Вышгород пережил одну из самых тяжелых атак дронами
  • Дроны РФ вызвали пожары и гибель человека

В ночь на 30 ноября российские силы совершили атаку на Вышгород с помощью ударных дронов. В результате в городе вспыхнули пожары, один в многоэтажном жилом доме, другой на территории местного предприятия. О происшествии сообщил начальник Киевской областной военной администрации Николай Калашник.

"Очередная вражеская атака дронами на Киевщину. Под ударом дома людей. К сожалению, в Вышгороде в результате атаки происходит пожар многоэтажки", - заявил глава ОГА.

На место чрезвычайной ситуации оперативно прибыли бригады спасателей, полицейских и медицинские службы.

Кроме возгорания в многоэтажке, взрывы вызвали разрушение одного из частных домов, а также пожар на производственной площадке. По предварительным данным, атака унесла жизнь одного человека, еще 11 получили ранения, включая ребенка. Шесть пострадавших были доставлены в больницы. Калашник отметил, что количество пострадавших может возрасти.

ГСЧС ликвидируют пожар в Вышгороде
ГСЧС ликвидируют пожар в Вышгороде

Спасатели эвакуировали из поврежденной многоэтажки 146 жильцов. Работы по ликвидации огня продолжались всю ночь.

"Ликвидация пожара продолжалась ночью - на месте более 90 спасателей и 18 единиц техники. По обновленной информации, в результате вражеской атаки один человек погиб и шестеро пострадали", - уточнили в ГСЧС.

Более 90 спасателей и почти два десятка спецмашин были привлечены к ликвидации последствий удара. Местным жителям оказывается психологическая помощь, в частности от работников Красного Креста.

Атаки РФ на Украину - последние новости

Как писал Главред, ночью 29 ноября Россия осуществила масштабное нападение на Украину, использовав в общей сложности 36 ракет различного вида и 596 беспилотных летательных аппаратов. Вооруженные силы Украины, в частности противовоздушная оборона (ПВО), смогли уничтожить большую часть этих вражеских объектов.

Отмечалось, что в ночь на 29 ноября, Россия в очередной раз атаковала Киев ракетами и дронами. К сожалению, в результате вражеского обстрела есть пострадавшие и разрушения.

Юрий Игнат, который возглавляет управление коммуникаций Воздушных сил Вооруженных Сил Украины заявил, что Россия активизировала использование скоростных реактивных беспилотников для ударов по территории Украины. Он отметил, что хотя агрессор пока не применяет такие реактивные дроны в большом количестве, они все чаще фигурируют в отчетах и статистических данных Воздушных сил ВСУ.

Больше важных новостей:

О персоне: Николай Калашник

Николай Калашник - украинский государственный деятель. Председатель Киевской областной государственной администрации с 24 марта 2025 года, пишет Википедия.

Ранее занимал должность первого заместителя председателя Киевской областной государственной администрации.

Триллион долларов для украинцев: история о золоте Полуботка получила продолжение

Триллион долларов для украинцев: история о золоте Полуботка получила продолжение

"Цель номер один для России": Залужный сказал, что стоит за быстрым миром

"Цель номер один для России": Залужный сказал, что стоит за быстрым миром

Стал пажем короля в 15 лет: какой украинский гетман служил при дворе

Стал пажем короля в 15 лет: какой украинский гетман служил при дворе

Гороскоп Таро на завтра 30 ноября: Ракам - учиться, Рыбам - не позволять

Гороскоп Таро на завтра 30 ноября: Ракам - учиться, Рыбам - не позволять

Богатство уже на пороге: трем знакам зодиака деньги будут "идти" в руки в 2026 году

Богатство уже на пороге: трем знакам зодиака деньги будут "идти" в руки в 2026 году

