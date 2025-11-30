У Путина не осталось шансов не пойти на мир: РФ поставили жесткий ультиматум

О чем сказал Барро:
- Путин должен будет согласиться на прекращение огня, иначе РФ будут ждать новые санкционные меры
- Миллиметровое продвижение российской армии происходит ценой колоссальных человеческих потерь
Глава Кремля Владимир Путин оказывается под все большим давлением международного сообщества и, по словам французского министра иностранных дел Жан-Ноэля Барро, будет вынужден согласиться на прекращение боевых действий. В противном случае против России могут ввести дополнительные, еще более жесткие санкции. Об этом дипломат рассказал в комментарии La Tribune.
Барро отметил, что Путин имеет серьезные причины прислушаться к обновленной версии мирного предложения Дональда Трампа, которое обсуждалось во время встреч в Женеве. Одним из ключевых факторов, подталкивающих Москву к переговорам, он назвал провалы российской армии на поле боя.
Министр обратил внимание на огромные потери, которые несет РФ.
"Миллиметровое продвижение российской армии на востоке Украины происходит ценой колоссальных человеческих потерь: ежедневно на фронте погибает более 1000 российских солдат", - сказал Барро.
Он подчеркнул, что российские власти пытаются скрыть неудачи на фронте путем массированных атак по гражданским объектам в глубоком тылу Украины, нарушая международные гуманитарные нормы и правила ведения войны.
По словам Барро, у Москвы остается лишь два варианта: согласиться на паузу в войне или столкнуться с новой волной санкционного давления.
"Владимир Путин должен согласиться на прекращение огня или смириться с тем, что Россию будут ждать новые санкции, которые истощат ее экономику, а также усиленной поддержке Украины со стороны европейцев", - резюмировал глава французского МИД.
Каким худшим образом может развернуться мирный план - мнение эксперта
Российский политолог Дмитрий Орешкин выражает убеждение, что у президента РФ Владимира Путина не хватает политической гибкости, а также ресурсов для принятия согласованного с США мирного плана по Украине.
"В этом узком коридоре для Путина возникает проблема. Он скажет: "Нет, товарищ Трамп (президент США Дональд Трамп, - ред.), вот эти 19 пунктов нас не устраивают". Формально это скажет Песков или кто-нибудь еще, но смысл будет таким. И тогда возникает проблема для самого Трампа. Что дальше? Скажет ли он: "Ну ладно, Путину продавить не смог - иду заниматься Бангладеш или Тайванем, там меня уважают"? А тут что? Тогда возникает худший вариант", - отметил он в разговоре с Главредом.
По мнению Орешкина, в самом неблагоприятном сценарии Соединенные Штаты могут самоустраниться от украинского конфликта, оставив Украину и Россию "один на один". В этом случае главная роль автоматически перейдет к Западной Европе.
Орешкин считает, что такой шаг стал бы серьезным поражением для США и свидетельствовал бы об их некомпетентности. В то же время, он прогнозирует, что значительный общественный резонанс вряд ли позволит Дональду Трампу полностью игнорировать вопрос украинского урегулирования.
Переговоры о мире в Украине - что известно
Как сообщал Главред, бывший руководитель Офиса президента Андрей Ермак 27 ноября сообщил, что Украина и Соединенные Штаты продолжат работу над планом завершения войны в течение этой недели. Делегации имеют целью развить результаты предыдущих переговоров, которые состоялись в Женеве.
Кроме того, 28 ноября представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что США уже передали России "основные параметры" мирного плана. По его словам, эти параметры были согласованы во время переговоров между Киевом и Вашингтоном в Женеве. Песков добавил, что "нюансы" относительно "международного признания решений по украинскому урегулированию" будут согласованы в процессе дальнейших переговоров.
Между тем, 29 ноября президент Владимир Зеленский утвердил состав делегации Украины для переговоров с США, международными партнерами и РФ по достижению мира. Главой этой делегации был назначен секретарь СНБО Рустем Умеров.
О персоне: Жан-Ноэль Барро
Жан-Ноэль Барро - французский политик, министр-делегат по европейским делам Франции (2024). Министр Европы и иностранных дел (с 2024), сообщает Википедия.
- Родился 13 мая 1983 года в Париже в семье политика Жака Барро. Получил образование в HEC Paris (2007), Институте политических исследований Парижа и Парижской школе экономики.
- Работал научным сотрудником (с 2013) и доцентом (с 2017) в Школе менеджмента Слоуна и HEC Paris.
- С 2015 по 2017 год работал в совете Верхней Луары.
- В 2017 году избран в Национальное собрание, где был членом финансового комитета и в 2018 году стал соавтором законопроекта о борьбе с уклонением от уплаты налогов.
- Правительственные должности (Министр-делегат):
- Июль 2022 года: Министр-делегат цифровых технологий и телекоммуникаций (в правительстве Элизабет Борн).
- С 2024 года: Министр-делегат по европейским делам Франции.
- 21 сентября 2024 года: Получил портфель министра Европы и иностранных дел (в правительстве Барнье). 23 декабря 2024 года: Сохранил свою должность (в правительстве Байру).
- Международная деятельность: После назначения участвовал в Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке, а затем посетил Ливан во время израильских бомбардировок Бейрута.
