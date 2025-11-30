У Путина не осталось шансов не пойти на мир: РФ поставили жесткий ультиматум

Министр считает, что Путин заинтересован в том, чтобы серьезно отнестись к мирному плану Трампа, доработанному в Женеве, из-за неудач РФ на фронте.

В ЕС обратились к РФ с ультиматумом / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, kremlin.ru

О чем сказал Барро:

Путин должен будет согласиться на прекращение огня, иначе РФ будут ждать новые санкционные меры

Миллиметровое продвижение российской армии происходит ценой колоссальных человеческих потерь

Глава Кремля Владимир Путин оказывается под все большим давлением международного сообщества и, по словам французского министра иностранных дел Жан-Ноэля Барро, будет вынужден согласиться на прекращение боевых действий. В противном случае против России могут ввести дополнительные, еще более жесткие санкции. Об этом дипломат рассказал в комментарии La Tribune.

Барро отметил, что Путин имеет серьезные причины прислушаться к обновленной версии мирного предложения Дональда Трампа, которое обсуждалось во время встреч в Женеве. Одним из ключевых факторов, подталкивающих Москву к переговорам, он назвал провалы российской армии на поле боя.

Министр обратил внимание на огромные потери, которые несет РФ.

"Миллиметровое продвижение российской армии на востоке Украины происходит ценой колоссальных человеческих потерь: ежедневно на фронте погибает более 1000 российских солдат", - сказал Барро.

Он подчеркнул, что российские власти пытаются скрыть неудачи на фронте путем массированных атак по гражданским объектам в глубоком тылу Украины, нарушая международные гуманитарные нормы и правила ведения войны.

По словам Барро, у Москвы остается лишь два варианта: согласиться на паузу в войне или столкнуться с новой волной санкционного давления.

"Владимир Путин должен согласиться на прекращение огня или смириться с тем, что Россию будут ждать новые санкции, которые истощат ее экономику, а также усиленной поддержке Украины со стороны европейцев", - резюмировал глава французского МИД.

Каким худшим образом может развернуться мирный план - мнение эксперта

Российский политолог Дмитрий Орешкин выражает убеждение, что у президента РФ Владимира Путина не хватает политической гибкости, а также ресурсов для принятия согласованного с США мирного плана по Украине.

"В этом узком коридоре для Путина возникает проблема. Он скажет: "Нет, товарищ Трамп (президент США Дональд Трамп, - ред.), вот эти 19 пунктов нас не устраивают". Формально это скажет Песков или кто-нибудь еще, но смысл будет таким. И тогда возникает проблема для самого Трампа. Что дальше? Скажет ли он: "Ну ладно, Путину продавить не смог - иду заниматься Бангладеш или Тайванем, там меня уважают"? А тут что? Тогда возникает худший вариант", - отметил он в разговоре с Главредом.

Американский план окончания войны / Инфографика: Главред

По мнению Орешкина, в самом неблагоприятном сценарии Соединенные Штаты могут самоустраниться от украинского конфликта, оставив Украину и Россию "один на один". В этом случае главная роль автоматически перейдет к Западной Европе.

Орешкин считает, что такой шаг стал бы серьезным поражением для США и свидетельствовал бы об их некомпетентности. В то же время, он прогнозирует, что значительный общественный резонанс вряд ли позволит Дональду Трампу полностью игнорировать вопрос украинского урегулирования.

Переговоры о мире в Украине - что известно

Как сообщал Главред, бывший руководитель Офиса президента Андрей Ермак 27 ноября сообщил, что Украина и Соединенные Штаты продолжат работу над планом завершения войны в течение этой недели. Делегации имеют целью развить результаты предыдущих переговоров, которые состоялись в Женеве.

Кроме того, 28 ноября представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что США уже передали России "основные параметры" мирного плана. По его словам, эти параметры были согласованы во время переговоров между Киевом и Вашингтоном в Женеве. Песков добавил, что "нюансы" относительно "международного признания решений по украинскому урегулированию" будут согласованы в процессе дальнейших переговоров.

Между тем, 29 ноября президент Владимир Зеленский утвердил состав делегации Украины для переговоров с США, международными партнерами и РФ по достижению мира. Главой этой делегации был назначен секретарь СНБО Рустем Умеров.

О персоне: Жан-Ноэль Барро Жан-Ноэль Барро - французский политик, министр-делегат по европейским делам Франции (2024). Министр Европы и иностранных дел (с 2024), сообщает Википедия. Родился 13 мая 1983 года в Париже в семье политика Жака Барро. Получил образование в HEC Paris (2007), Институте политических исследований Парижа и Парижской школе экономики.

Работал научным сотрудником (с 2013) и доцентом (с 2017) в Школе менеджмента Слоуна и HEC Paris.

С 2015 по 2017 год работал в совете Верхней Луары.

В 2017 году избран в Национальное собрание, где был членом финансового комитета и в 2018 году стал соавтором законопроекта о борьбе с уклонением от уплаты налогов.

Правительственные должности (Министр-делегат):

Июль 2022 года: Министр-делегат цифровых технологий и телекоммуникаций (в правительстве Элизабет Борн).

С 2024 года: Министр-делегат по европейским делам Франции.

21 сентября 2024 года: Получил портфель министра Европы и иностранных дел (в правительстве Барнье). 23 декабря 2024 года: Сохранил свою должность (в правительстве Байру).

Международная деятельность: После назначения участвовал в Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке, а затем посетил Ливан во время израильских бомбардировок Бейрута.

