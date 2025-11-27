Укр
Читать на украинском
"Без пауз": глава ОП анонсировал новые переговоры с США по мирному плану

Руслана Заклинская
27 ноября 2025, 16:56обновлено 27 ноября, 17:28
Андрей Ермак объявил о продолжении переговоров с США.
Колаж: Главред, фото: Офис президента Украины

Ключевые тезисы Ермака:

  • Украина и США продолжат работу над мирным планом
  • Совместная работа состоится в конце недели
  • Цель - скорейшее достижение длительного и справедливого мира

Украина и США на этой неделе продолжат работу над планом завершения войны. Делегации будут развивать результаты переговоров в Женеве. Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

По его словам, совместная работа продолжится в конце недели. Украинская и американская делегации будут развивать результат, который удалось достичь в Женеве.

"Важно не терять производительность и работать быстро", - отметил он.

Ермак подчеркнул, что ключевой целью Украины и ее партнеров остается скорейшее достижение длительного и справедливого мира.

"Как было в Женеве, так и сейчас готовимся к конструктивному разговору, чтобы достичь ощутимого прогресса в определении шагов для окончания войны. Спасибо американской команде за работу без пауз. Мир должен стать общим достижением", - добавил он.

Американский план окончания войны
Американский план окончания войны / Инфографика: Главред

Какова главная опасность мирного плана США - мнение эксперта

Ветеран войны и бывший командир взвода батальона "Айдар" Евгений Дикий заявил, что Украина не может соглашаться на навязанное соглашение о прекращении огня. По его словам, такой шаг приравнивается к самоуничтожению, тогда как сопротивление дает шанс на выживание.

"Несмотря на большое количество недостатков нашей власти, она сопротивляется, дает отпор и не соглашается на смертный приговор Украине. И пока наша власть так действует, ее нужно поддерживать, давая ей по рукам, когда она не права", - сказал Дикий в интервью Главреду.

Мирный план США - последние новости

Напомним, в Женеве состоялись переговоры делегаций Украины, США и ведущих европейских стран, во время которых был согласован новый 19-пунктный план по прекращению войны. Впрочем, самые чувствительные политические вопросы Соединенные Штаты и Украина будут решать уже на уровне прямых встреч президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

Российский лидер Владимир Путин заявил, что готов работать над так называемым "американским планом" завершения войны, но подчеркнул необходимость обсуждения принципиальных вопросов. Путин добавил, что на следующей неделе американская делегация прибудет в Москву для продолжения консультаций.

Как сообщал Главред, министр иностранных дел Андрей Сибига подтвердил, что в ближайшее время состоится встреча переговорных команд Украины и США по урегулированию войны с Россией. Он подчеркнул, что Украина заинтересована во встрече президентов Владимира Зеленского и Дональда Трампа.

О персоне: Андрей Ермак

Ермак Андрей Борисович - украинский государственный деятель, политик, юрист, кинопродюсер, руководитель Офиса 6-го Президента Украины Владимира Зеленского с 11 февраля 2020 года. Входит в состав СНБО Украины с 12 февраля 2020 года.

Ермак родился 21 ноября 1971 года в Киеве. Он окончил Институт международных отношений Киевского национального университета им. Шевченко по специальности юрист-международник. Много лет он занимался юридической практикой и общественной деятельностью.

21 мая 2019 года Ермак стал помощником президента Украины Владимира Зеленского. В том же году он стал членом Национального инвестиционного совета, а впоследствии - членом Наблюдательного совета Государственного концерна "Укроборонпром". 11 февраля 2020 года Андрей Ермак был назначен на должность руководителя Офиса президента Украины.

