"Приглашение к новой агрессии": чем грозит Украине мирный план Трампа

Кирилл Дмитриев просто привез написанный в Москве план, передал его Уиткоффу, а тот, не читая, передал его дальше наверх.

"Мирный план" Уиткоффа открывает путь к новой войне / Коллаж: Главред, фото: ОП, сайт Кремля

Главные тезисы Огрызко:

"Мирный план" Уиткоффа не является американским документом

Совбез США, Госдеп и спецслужбы не видели документ до того, как он появился в СМИ

Уступки, предлагаемые в документе, приведут к новой агрессии РФ

Представленный спецпосланником США Стивом Уиткоффом так называемый "мирный план" на самом деле не имеет ничего общего с американской дипломатией и представляет собой компиляцию российских требований.

Об этом в интервью Главреду рассказал руководитель Центра исследований России, экс-министр иностранных дел Украины, дипломат Владимир Огрызко.

"Это никакой не план, а очередное повторение набора лозунгов, который мы слышали не раз. Многие пункты требуют дополнительных уточнений и разъяснений, поэтому назвать это планом нельзя. Все эти 28 пунктов были списаны с московских страниц", - сказал Огрызко.

Дипломат предположил, что глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев просто привез написанный в Москве план, передал его спецпредставителю Стиву Уиткоффу, а тот, не читая, передал его дальше наверх.

Огрызко отмечает, что ситуация усугубляется тем, что документ не попадал в руки ни Совета национальной безопасности США, ни Госдепартамента, ни американских спецслужб — они узнали о нём только из публикаций в СМИ.

"Это просто катастрофа, если в США так принимаются решения по серьезным вопросам мировой политики. Так что это был не американский, а российский "план", - сказал Огрызко.

По его мнению, поддержка этого "плана" со стороны Дональда Трампа свидетельствует о том, что для него Украина — "расходный материал", которым он готов "рассчитаться с Россией", чтобы затем "зарабатывать миллиарды вместе с Путиным".

"Поэтому реакция и Украины, и Европы была однозначной. Вообще, это не мирный план, а приглашение Путина через некоторое время повторить войну. Но тогда уже Европа будет целью, и война, о которой все говорят, отмечая, что она "вот-вот где-то разразится", действительно будет иметь место. Ведь если России сейчас отдать то, о чем говорится в этом "плане", это будет приглашением к новой агрессии, и она им воспользуется", - подчеркнул дипломат.

Как писал Главред, президент США Дональд Трамп заявил, что не существует жестких временных рамок для заключения мирного соглашения между Украиной и Россией. По его словам, главная цель – прекращение убийств, а не соблюдение календарных дат.

По словам Трампа, на следующей неделе его специальный посланник Стив Уиткофф посетит Москву для встречи с лидером Кремля Владимиром Путиным.

Также президент США назвал "главную уступку" России в мирных переговорах.

Американский план окончания войны / Инфографика: Главред

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что в течение прошлой недели США достигли огромного прогресса на пути к мирному соглашению. Необходимо урегулировать "несколько деликатных, но не непреодолимых деталей", из-за которых нужно продолжать переговоры.

Как сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, президент Зеленский может встретиться с президентом Трампом на День благодарения 27 ноября для окончательного согласования условий плана прекращения войны.

О персоне: Владимир Огрызко Владимир Огрызко – украинский дипломат, министр иностранных дел Украины (2007-2009), чрезвычайный и полномочный посол Украины (1996). С сентября 2014 года руководит аналитико-информационным Центром исследований России. Пишет статьи для таких СМИ, как Новое время и Украинская правда. С 2022 года проректор по международной деятельности в Киевском университете имени Бориса Гринченко.

