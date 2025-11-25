Укр
"Нужно согласовать несколько деликатных деталей": Белый дом сделал заявление о переговорах

Инна Ковенько
25 ноября 2025, 19:37обновлено 25 ноября, 20:15
Делегации смогли согласовать ключевые направления для дальнейших консультаций, но осталось "несколько деликатных, но не непреодолимых деталей".
Белый дом сделал заявление о переговорах
Белый дом сделал заявление о переговорах

Вкратце:

  • США сообщили о значительном прогрессе в переговорах по мирному соглашению
  • Остаются несколько "деликатных деталей", требующих дальнейших переговоров

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что в течение прошлой недели США достигли огромного прогресса на пути к мирному соглашению.

Необходимо урегулировать "несколько деликатных, но не непреодолимых деталей", из-за которых необходимо продолжать переговоры. Об этом Левитт написала в соцсети Х.



"В течение прошлой недели Соединенные Штаты достигли огромного прогресса на пути к мирному соглашению, пригласив Украину и Россию за стол переговоров. Есть несколько деликатных, но не непреодолимых деталей, которые необходимо урегулировать и которые потребуют дальнейших переговоров между Украиной, Россией и США", - сказала она.

В чем опасность мирного плана США - мнение эксперта

Ветеран российско-украинской войны, экс-командир взвода батальона "Айдар" и военный эксперт Евгений Дикий считает, что 28 пунктов Трампа точно не являются планом мира. На самом деле представленный документ является набором требований о фактической капитуляции, которых от Украины добивается Россия - теперь уже вместе со своим влиятельным союзником Дональдом Трампом.

Эксперт подчеркнул, что Трамп, по сути, выступает на стороне Путина, а значит - против Украины. Это неприятная, но необходимая для осознания реальность.

"Ключевое в этой капитуляции - следующее. Кроме того, что Россия получает все, а мы не получаем ничего, она еще и избегает любой ответственности, любого наказания за агрессию против Украины, за все военные преступления и нанесенный ею ущерб. Согласно этим 28 пунктам, РФ полностью реабилитируется и амнистируется, возвращается в круг цивилизованных государств, с нее снимаются все санкции. А в качестве вознаграждения она еще и сохраняет за собой все украинские территории, которые смогла захватить, и даже больше", - отмечает Дикий.

Американский план окончания войны
Американский план окончания войны / Инфографика: Главред

Переговоры по мирному соглашению - последние новости

Как сообщал Главред, в Женеве состоялись переговоры между делегациями Украины, США и ведущих европейских государств, во время которых согласовали новый план из 19 пунктов. Однако наиболее чувствительные политические вопросы Вашингтон и Киев планируют решать уже в рамках прямых переговоров между президентами Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, сообщает The Telegraph.

Украина предварительно согласилась с мирным предложением, сформированным во время женевских консультаций при посредничестве администрации Дональда Трампа. Как сообщил высокопоставленный чиновник США в комментарии CBS News, стороны уже согласовали ключевые пункты документа, и осталось урегулировать только технические детали.

Кроме того, по результатам переговоров украинской и американской делегации в Женеве Украина согласилась на ограничение численности армии до 800 тысяч военных.



О персоне: Кэролайн Левитт

Кэролайн Левитт (род. 24 августа 1997) - американский политический советник и политик, пресс-секретарь Белого дома с января 2025 года в администрации Дональда Трампа, пишет Википедия. Левитт стала самым молодым пресс-секретарем Белого дома в истории США. Перед назначением на эту должность была пресс-секретарем президентской кампании Дональда Трампа в 2024 году.

"Такой скорости продвижения врага я давно не помню": офицер выдал тревожное заявление

"Такой скорости продвижения врага я давно не помню": офицер выдал тревожное заявление

Ночная атака на Киев и область: есть жертвы и пострадавшие, разрушены дома

Ночная атака на Киев и область: есть жертвы и пострадавшие, разрушены дома

"Пусть простит меня": у Аллы Пугачевой появилась соперница

"Пусть простит меня": у Аллы Пугачевой появилась соперница

Настоящие счастливчики: к каким знакам зодиака придет финансовое благополучие

Настоящие счастливчики: к каким знакам зодиака придет финансовое благополучие

Китайский гороскоп на завтра 26 ноября: Кроликам - гнев, Петухам - споры

Китайский гороскоп на завтра 26 ноября: Кроликам - гнев, Петухам - споры

