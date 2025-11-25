Осталось уладить "незначительные детали": Украина согласилась на план США - CBS News

Ключевые тезисы:
- Украина предварительно согласилась на мирное предложение
- Остались лишь "незначительные детали"
- Рустем Умеров подтвердил общее понимание по предложению
Украина дала предварительное согласие на мирное предложение, наработанное во время консультаций в Женеве при посредничестве администрации Дональда Трампа. Об этом сообщил неназванный высокопоставленный чиновник США в комментарии CBS News, отметив, что стороны уже согласовали основные положения документа, а окончательно урегулировать нужно лишь мелкие технические моменты.
По словам американского чиновника, украинская сторона "согласилась на мирное соглашение", и сейчас идет работа над уточнением отдельных пунктов, которые не влияют на общую структуру договоренностей.
В подтверждение этого CBS News также цитирует секретаря СНБО Украины Рустема Умерова, который заявил, что между делегациями достигнуто "общее понимание относительно ключевых условий" предложения, сформированного во время встреч в Женеве. В то же время он отметил, что ряд деталей еще требует согласования перед тем, как документ смогут передать на утверждение президентам Украины и США.
По данным американских СМИ, консультации в Женеве стали частью более широкого дипломатического процесса, в рамках которого Вашингтон пытается ускорить подготовку рамочного соглашения для прекращения войны. Умеров выразил надежду, что дальнейшие шаги будут согласованы в ближайшее время, а Киев рассчитывает на поддержку европейских партнеров в финализации договоренностей.
Пока Россия официально не комментировала заявления о достигнутом прогрессе в переговорах, хотя Москва ожидает результатов консультаций между США, Украиной и европейскими странами, которые должны быть переданы ей в ближайшее время.
Подготовка мирного плана - мнение эксперта
Глава Центра общественной аналитики "Вежа" и руководитель благотворительного фонда "Новая дорога" Валерий Клочок в интервью Главред отметил, какие элементы "мирного плана" Трампа могут быть воплощены в жизнь, если документ утвердят. Он считает, что пункты, которые касаются территориальных вопросов и уменьшения численности армии, скорее всего, будут реализованы. При этом, по его мнению, требование об официальном статусе русского языка в окончательную версию соглашения, скорее всего, не войдет.
Мирный план США - последние новости
Ранее сообщалось о том, что европейские лидеры приветствуют постоянные усилия США по прекращению войны в Украине. В то же время европейские лидеры обратили внимание на то, что представленный США план нуждается в дополнительной проработке.
Как сообщалось ранее, президент США заявил, что Украина должна принять "мирный план", который предложила Америка, до четверга.
Напомним, ранее Главред писал о том, что Дональд Трамп одобрил "мирный план" между Россией и Украиной, состоящий из 28-ми пунктов, который высокопоставленные чиновники его администрации тайно разрабатывали в течение последних нескольких недель.
