Эрдоган назвал ключевое условие для реализации мирного плана Трампа: что известно

Президент Турции подчеркнул, что условия мира должны быть приемлемыми для обеих сторон.

Эрдоган убежден, что Украина и Россия могут договориться по мирному плану США

Он отметил, что соглашение сработает только при определенном условии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Украина и Россия могут договориться о мирном плане, который предлагает президент США Дональд Трамп.

Эрдоган отметил, что главный вопрос - не в том, могут ли стороны договориться, а в том, как именно они реализуют это соглашение. Об этом сообщает Clash Report.

"Возможно ли достичь согласия относительно этого плана? Да, возможно. Настоящий вопрос заключается в том, как - и именно это нужно решить. Соглашения можно достичь, если план соответствует законным ожиданиям и потребностям безопасности обеих сторон, не создавая новой нестабильности", - заявил лидер Турции.

Он подчеркнул, что путь к долгосрочному мирному решению будет открыт, если будет создана система, которая удовлетворит все стороны.

Согласится ли Россия на мирный план - мнение эксперта

Командир 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко считает, что Россия не заинтересована в реальном мире и не подпишет ни одного мирного договора.

"Я убежден, что Россия не подпишет ни одного документа. Они в этом не заинтересованы на текущий момент", - подчеркнул командир.

По его словам, детали мирного плана Трампа до сих пор неизвестны. По его мнению, европейские партнеры приложат максимум усилий, чтобы защитить позицию Киева, однако сейчас продолжается давление со стороны партнеров, которые пытаются найти компромисс между Вашингтоном и Киевом.

Американский план окончания войны / Инфографика: Главред

Мирный план Трампа - последние новости

Как писал Главред, Владимир Зеленский заявил, что Украина находится в критическом моменте под сильным политическим давлением. Украина вместе с партнерами работают над шагами, которые могут приблизить завершение войны. Он добавил, что Россия создает угрозу, выдвигая требования к территориальной целостности Украины и суверенитету.

По итогам переговоров в Женеве 23 ноября Украина и США подготовили обновленный и доработанный рамочный документ по завершению войны России и Украины. Украина и Соединенные Штаты договорились в ближайшие дни продолжить интенсивную работу над совместными предложениями.

По данным Reuters, официальные лица США и Украины обсуждают возможность поездки президента Украины Владимира Зеленского в США. Возможно, визит состоится уже на этой неделе.

