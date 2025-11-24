Украина и США сделали совместное заявление после переговоров в Женеве: в чем его суть

Подготовлен обновленный и доработанный рамочный документ по миру.

Украина и США подготовили обновленный рамочный документ по миру / Коллаж: Главред, фото: ОП, t.me/ermaka2022

Главные тезисы:

Украина и США подготовили обновленный рамочный документ по завершению войны

Стороны договорились продолжить интенсивную работу над совместными мирными предложениями в ближайшие дни

Окончательные решения примут президенты Украины и США

По итогам переговоров в Женеве 23 ноября Украина и США подготовили обновленный и доработанный рамочный документ по завершению войны России и Украины.

В совместном заявлении, опубликованном на сайтах президента Украины и Белого дома говорится, что переговоры представителей Соединенных Штатов и Украины 23 ноября в Женеве по обсуждению американского мирного предложения были "конструктивными, сосредоточенными и полными взаимного уважения, что подчеркнуло общую приверженность достижению справедливого и прочного мира".

"Стороны подтвердили, что любое будущее соглашение должно полностью уважать суверенитет Украины и обеспечить устойчивый и справедливый мир", - говорится в заявлении.

По итогам переговоров стороны подготовили обновленный и доработанный рамочный документ.

Украина и Соединенные Штаты договорились в ближайшие дни продолжить интенсивную работу над совместными предложениями.

Также будет поддерживаться тесный контакт с европейскими партнерами.

Окончательные решения по этому рамочному документу будут принимать президенты Украины и Соединенных Штатов, отмечается в заявлении.

"Обе стороны подтвердили готовность продолжить совместно работать для достижения мира, который будет гарантировать Украине безопасность, стабильность и восстановление", - резюмируется в документе.

Американский план окончания войны / Инфографика: Главред

Мирный план США и переговоры в Женеве

Как писал Главред, 20 ноября США представили мирный план для Украины из 28 пунктов. Согласно документу, Украина должна выйти из Донбасса, сократить свою армию, отказаться от дальнобойного вооружения и не только.

23 ноября представители Соединенных Штатов и Украины встретились в Женеве для обсуждения американского мирного предложения.

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что встреча с американской делегацией была продуктивной.

Государственный секретарь США Марко Рубио отметил, что план урегулирования, разработанный Вашингтоном, насчитывает от 26 до 28 пунктов, в зависимости от версии документа, который постоянно корректируется после консультаций с украинской стороной.

Европейский союз разработал альтернативный мирный план по войне в Украине, который существенно отличается от недавно обнародованного спорного плана с участием США и России.

Будет ли РФ соблюдать мирные соглашения: мнение эксперта

Блогер Александр Невзоров считает, что не существует в природе ни одного международного договора, который был бы соблюден Россией.

"Стиль России - "дебил с огромными кулаками", который диктует "очкарикам" (...) "Мирный план" Уиткоффа-Дмитриева - стандартный продукт Кремлевской "дипломатии": наглый, лживый и бессмысленный. Евросоюз это мгновенно раскусил и забраковал "план". В формулировках пока нет нужного категоризма, но в ближайшее время появится и он", - заявил он.

