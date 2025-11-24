Трамп впервые раскрыл подробности переговоров в Женеве: 'Произойдет что-то хорошее'

Американский президент намекнул, что между Украиной и РФ может быть достигнут прогресс.

Что известно:

В Женеве прошли переговоры по урегулированию ситуации в Украине

Трамп сделал первое заявление после переговоров

Трамп анонсировал хорошие изменения

Американский президент Дональд Трамп впервые сделал заявление после мирных переговоров в Женеве. Он анонсировал хорошие изменения. Об этом написал Трамп на своей странице в соцсети Truth Social.

"Неужели действительно возможно, что в мирных переговорах между Россией и Украиной достигнут большой прогресс? Не верьте, пока не увидите, но что-то хорошее может произойти", - написал он. видео дня

Мирный план США и переговоры в Женеве - последние новости

Как писал Главред со ссылкой на The Washington Post, президент США Дональд Трамп не был вовлечен в детали "мирного плана" из 28 пунктов, который разработала его администрация в рамках усилий по урегулированию развязанной РФ войны против Украины. Неназванный американский чиновник сообщил изданию о "хаосе", который царил в американской администрации.

По итогам переговоров в Женеве 23 ноября Украина и США подготовили обновленный и доработанный рамочный документ по завершению войны России и Украины. Украина и Соединенные Штаты договорились в ближайшие дни продолжить интенсивную работу над совместными предложениями.

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что установленный Трампом срок до 27 ноября, в течение которого Украина должна принять мирное предложение США, является гибким. Американская администрация хочет сохранить темп принятия решений и достичь цели в "разумный срок".

По данным Reuters, официальные лица США и Украины обсуждают возможность поездки президента Украины Владимира Зеленского в США. Возможно, визит состоится уже на этой неделе.

Будет ли подписан мирный план - мнение эксперта

Предложенный вариант соглашения нельзя рассматривать как настоящий компромисс, ведь он фактически предусматривает лишь замораживание войны. так считает эксперт Валерий Клочок из Центра общественной аналитики "Башня". По его мнению, такое мирное соглашение вряд ли будет взаимовыгодным.

В то же время, Киев может согласиться на него в основном для того, чтобы приостановить дальнейшие боевые действия, особенно учитывая определенный прогресс на фронте в пользу Украины.

