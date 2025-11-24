Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Зеленский может срочно вылететь в США: в Reuters назвали цель визита

Анна Ярославская
24 ноября 2025, 07:56
451
Президент Украины готовится обсудить с Трампом чувствительные пункты мирного плана.
Зеленский, визит Зеленского в США
Визит Зеленского в США может состояться на этой неделе / Коллаж: Главред, фото: ОП

Кратко:

  • Американские и украинские чиновники обсуждают визит Зеленского в Вашингтон
  • Подтверждённой даты пока нет
  • Главная цель поездки — обсуждение чувствительных аспектов мирного плана

Официальные лица США и Украины обсуждают возможность поездки президента Украины Владимира Зеленского в США. Возможно, визит состоится уже на этой неделе. Об этом сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на два источника, которые осведомленны о переговорах в Женеве.

Пока что подтвержденной даты визита Зеленского в США нет.

видео дня

Главная идея поездки в том, чтобы президент Украины обсудил с главой Белого дома Дональдом Трампом наиболее чувствительные вопросы мирного плана, в частности вопросы территории, сообщил один из собеседников агентства.

Американский план окончания войны
Американский план окончания войны / Инфографика: Главред

Мирный план США и переговоры в Женеве

Как писал Главред, 20 ноября США представили мирный план для Украины из 28 пунктов. Согласно документу, Украина должна выйти из Донбасса, сократить свою армию, отказаться от дальнобойного вооружения и не только.

23 ноября представители Соединенных Штатов и Украины встретились в Женеве для обсуждения американского мирного предложения.

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что встреча с американской делегацией была продуктивной.

Государственный секретарь США Марко Рубио отметил, что план урегулирования, разработанный Вашингтоном, насчитывает от 26 до 28 пунктов, в зависимости от версии документа, который постоянно корректируется после консультаций с украинской стороной.

По итогам переговоров в Женеве 23 ноября Украина и США подготовили обновленный и доработанный рамочный документ по завершению войны России и Украины. Украина и Соединенные Штаты договорились в ближайшие дни продолжить интенсивную работу над совместными предложениями.

Стоит отметить, что Европейский союз разработал альтернативный мирный план по войне в Украине, который существенно отличается от недавно обнародованного спорного плана с участием США и России.

Когда закончится война: что говорят в Раде

Как писал Главред, в начале ноября председатель подкомитета по государственной безопасности, обороны и оборонных инноваций профильного комитета Верховной Рады Федор Вениславский заявил, что война России против Украины может закончиться либо до конца 2025 года, либо в начале следующего.

"На мой взгляд, шансы [на завершение войны] есть. Насколько они будут использованы — сейчас сложно сказать", - сказал Вениславский в комментарии ТСН.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Владимир Зеленский Дональд Трамп новости Украины мирные переговоры
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Дедлайн для принятия мирного плана может измениться: в США назвали новый срок

Дедлайн для принятия мирного плана может измениться: в США назвали новый срок

08:27Война
Зеленский может срочно вылететь в США: в Reuters назвали цель визита

Зеленский может срочно вылететь в США: в Reuters назвали цель визита

07:56Украина
РФ атаковала Харьков дронами: погибли четыре человека, среди раненых - дети

РФ атаковала Харьков дронами: погибли четыре человека, среди раненых - дети

07:21Война
Реклама

Популярное

Ещё
Китайский гороскоп на сегодня 24 ноября: Драконам - уныние, Обезьянам - гнев

Китайский гороскоп на сегодня 24 ноября: Драконам - уныние, Обезьянам - гнев

До 12 часов без света: Укрэнерго опубликовало новые графики на 24 ноября

До 12 часов без света: Укрэнерго опубликовало новые графики на 24 ноября

Оккупанты начали мстить командованию РФ и устроили диверсию в Ростове

Оккупанты начали мстить командованию РФ и устроили диверсию в Ростове

Завершатся 14 лет иллюзий: для кого конец года станет поворотным - гороскоп на декабрь 2025

Завершатся 14 лет иллюзий: для кого конец года станет поворотным - гороскоп на декабрь 2025

С варениками не сравнится: англичанин выбрал любимое украинское блюдо

С варениками не сравнится: англичанин выбрал любимое украинское блюдо

Последние новости

10:27

Безумный рост цен: известно, какие продукты больше всего подорожали за неделю

10:26

Китайский гороскоп на завтра 25 ноября: Тиграм - угроза, Обезьянам - депрессия

09:40

"Она никогда не разбиралась": Гвоздева раскритиковала жюри "Танцев со звездами"

09:35

Мерц отверг предложение США относительно членства РФ в G8

09:31

Готовятся к штурму двух городов: в ISW раскрыли планы и цели оккупантов

Снегопады и похолодание накроют Украину: синоптик назвал датыСнегопады и похолодание накроют Украину: синоптик назвал даты
09:28

Гороскоп на завтра 25 ноября: Овнам - предательство, Стрельцам - водоворот событий

09:18

Эти переговоры ожидает судьба печально известного соглашения о минералахмнение

08:58

Тайны вашего адреса: как номер дома влияет на жизнь

08:27

Дедлайн для принятия мирного плана может измениться: в США назвали новый срок

Реклама
07:56

Зеленский может срочно вылететь в США: в Reuters назвали цель визита

07:21

РФ атаковала Харьков дронами: погибли четыре человека, среди раненых - детиФото

06:54

Украина и США сделали совместное заявление после переговоров в Женеве: в чем его суть

06:15

Путинский план никто принимать не станет, Трамп передумаетмнение

05:23

Как категорически нельзя хранить свитер на вешалке: лайфхак спасет гору одежды

04:41

Улучшает здоровье и помогает худеть: в чем кроется секрет "японской ходьбы"

03:30

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке ветеринара за 63 секунды

01:46

"Мирный план" Трампа корректируют: Рубио заявил о сокращении спорных пунктов

01:30

Пташка из Азовстали возвращается к службе - подробности

00:47

Эксперт намекает на изменения в Динамо: кто может возглавить команду следующим

00:25

Ни в коем случае нельзя делать это дома: строгие приметы в праздник 24 ноября

Реклама
23 ноября, воскресенье
23:43

Melovin раскрыл детали о романе с женихом-военным

22:59

Звезда праздничного стола: рецепт очень бюджетного салата королевская Мимоза

22:56

Механик назвал авто, которое без проблем преодолевает сотни тыс. км: идеальный выбор на вторичке

22:54

"Команда Трампа слышит нас": Зеленский раскрыл первые подробности встречи в Женеве

22:36

Скрытый знак на шинах: что означает зеленый колпачок на колесах авто

22:34

"Проклинаю день, когда его встретила": новый муж Снежаны Онопки оказался аферистом

22:08

Почему американцы решили давить на Украинумнение

21:45

В Харькове прогремела серия мощных взрывов: город под массовой атакой БПЛАФото

21:24

Громовой удар по энергетике и не только: Крым мощно атаковали дроны

20:28

Как дешево утеплить окна и повысить температуру в доме: что советуют эксперты

20:16

В 1100 гривен уже не уложиться: в Украине дорожает популярный продукт

19:47

Особенное украшение: Могилевская заинтриговала кольцом на безымянном пальце

19:45

Европейский план мира для Украины "слили" в СМИ: что предусмотрено в документе

19:41

Сильный мороз и снег: во многих регионах объявили штормовое предупреждение

19:37

Стали известны результаты переговоров в Женеве по плану окончания войны

19:25

Зеленский прокомментировал мирный процесс и ответил на обвинения Трампа

19:21

"Опасный сигнал каждому диктатору": Бернс предупредил о рисках мирного плана

19:03

Переговоры в Женеве о плане окончания войны: в Reuters рассказали об успешных сделках

18:53

Оккупанты начали мстить командованию РФ и устроили диверсию в Ростове

18:48

Орхидеи разрастаются хаотично - простой метод, как укротить "убегающие" корниВидео

Реклама
18:48

Лесика Турко провели в последний путь - где похоронен музыкантВидео

18:40

До 12 часов без света: Укрэнерго опубликовало новые графики на 24 ноября

18:35

Почему поезда раньше не ездили ночью - что в это время делали с пассажирамиВидео

18:29

Создают больше проблем, чем тепла: какими дровами не стоит топить в печи или камине

18:07

Китайский гороскоп на сегодня 24 ноября: Драконам - уныние, Обезьянам - гнев

18:05

"Ситуация плохая": в прямом эфире радио РФ рассказали, что скрывает Путин

17:35

Новые "Танцы со звездами": Влад Яма дал язвительный комментарий

17:26

Лучше избавьтесь от них: какие купюры доллара и евро могут создать проблемы

17:15

С варениками не сравнится: англичанин выбрал любимое украинское блюдо

16:54

Действительно ли украинцы рано женились: архивы опровергли распространенный миф

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийФилипп КиркоровПотапЕлена ЗеленскаяСофия РотаруОльга Сумская
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Рецепты
Легкие десертыЗакускиНапиткиСалатыПраздничное менюПростые блюда
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Интересное
Народные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять