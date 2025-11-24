Зеленский может срочно вылететь в США: в Reuters назвали цель визита

Президент Украины готовится обсудить с Трампом чувствительные пункты мирного плана.

https://glavred.info/ukraine/zelenskiy-mozhet-srochno-vyletet-v-ssha-v-reuters-nazvali-cel-vizita-10718276.html Ссылка скопирована

Визит Зеленского в США может состояться на этой неделе / Коллаж: Главред, фото: ОП

Кратко:

Американские и украинские чиновники обсуждают визит Зеленского в Вашингтон

Подтверждённой даты пока нет

Главная цель поездки — обсуждение чувствительных аспектов мирного плана

Официальные лица США и Украины обсуждают возможность поездки президента Украины Владимира Зеленского в США. Возможно, визит состоится уже на этой неделе. Об этом сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на два источника, которые осведомленны о переговорах в Женеве.

Пока что подтвержденной даты визита Зеленского в США нет.

видео дня

Главная идея поездки в том, чтобы президент Украины обсудил с главой Белого дома Дональдом Трампом наиболее чувствительные вопросы мирного плана, в частности вопросы территории, сообщил один из собеседников агентства.

Американский план окончания войны / Инфографика: Главред

Мирный план США и переговоры в Женеве

Как писал Главред, 20 ноября США представили мирный план для Украины из 28 пунктов. Согласно документу, Украина должна выйти из Донбасса, сократить свою армию, отказаться от дальнобойного вооружения и не только.

23 ноября представители Соединенных Штатов и Украины встретились в Женеве для обсуждения американского мирного предложения.

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что встреча с американской делегацией была продуктивной.

Государственный секретарь США Марко Рубио отметил, что план урегулирования, разработанный Вашингтоном, насчитывает от 26 до 28 пунктов, в зависимости от версии документа, который постоянно корректируется после консультаций с украинской стороной.

По итогам переговоров в Женеве 23 ноября Украина и США подготовили обновленный и доработанный рамочный документ по завершению войны России и Украины. Украина и Соединенные Штаты договорились в ближайшие дни продолжить интенсивную работу над совместными предложениями.

Стоит отметить, что Европейский союз разработал альтернативный мирный план по войне в Украине, который существенно отличается от недавно обнародованного спорного плана с участием США и России.

Когда закончится война: что говорят в Раде

Как писал Главред, в начале ноября председатель подкомитета по государственной безопасности, обороны и оборонных инноваций профильного комитета Верховной Рады Федор Вениславский заявил, что война России против Украины может закончиться либо до конца 2025 года, либо в начале следующего.

"На мой взгляд, шансы [на завершение войны] есть. Насколько они будут использованы — сейчас сложно сказать", - сказал Вениславский в комментарии ТСН.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред