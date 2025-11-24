Зеленский может срочно вылететь в США: в Reuters назвали цель визита

Кратко:
- Американские и украинские чиновники обсуждают визит Зеленского в Вашингтон
- Подтверждённой даты пока нет
- Главная цель поездки — обсуждение чувствительных аспектов мирного плана
Официальные лица США и Украины обсуждают возможность поездки президента Украины Владимира Зеленского в США. Возможно, визит состоится уже на этой неделе. Об этом сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на два источника, которые осведомленны о переговорах в Женеве.
Пока что подтвержденной даты визита Зеленского в США нет.
Главная идея поездки в том, чтобы президент Украины обсудил с главой Белого дома Дональдом Трампом наиболее чувствительные вопросы мирного плана, в частности вопросы территории, сообщил один из собеседников агентства.
Мирный план США и переговоры в Женеве
Как писал Главред, 20 ноября США представили мирный план для Украины из 28 пунктов. Согласно документу, Украина должна выйти из Донбасса, сократить свою армию, отказаться от дальнобойного вооружения и не только.
23 ноября представители Соединенных Штатов и Украины встретились в Женеве для обсуждения американского мирного предложения.
Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что встреча с американской делегацией была продуктивной.
Государственный секретарь США Марко Рубио отметил, что план урегулирования, разработанный Вашингтоном, насчитывает от 26 до 28 пунктов, в зависимости от версии документа, который постоянно корректируется после консультаций с украинской стороной.
По итогам переговоров в Женеве 23 ноября Украина и США подготовили обновленный и доработанный рамочный документ по завершению войны России и Украины. Украина и Соединенные Штаты договорились в ближайшие дни продолжить интенсивную работу над совместными предложениями.
Стоит отметить, что Европейский союз разработал альтернативный мирный план по войне в Украине, который существенно отличается от недавно обнародованного спорного плана с участием США и России.
Когда закончится война: что говорят в Раде
Как писал Главред, в начале ноября председатель подкомитета по государственной безопасности, обороны и оборонных инноваций профильного комитета Верховной Рады Федор Вениславский заявил, что война России против Украины может закончиться либо до конца 2025 года, либо в начале следующего.
"На мой взгляд, шансы [на завершение войны] есть. Насколько они будут использованы — сейчас сложно сказать", - сказал Вениславский в комментарии ТСН.
