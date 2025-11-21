Трамп поставил Украине дедлайн по мирному плану: сколько времени есть у Киева

Президент США считает, что Украина должна согласиться на мирный план до 27 ноября.

Трамп объявил дедлайн для согласования Украиной мирного плана / Коллаж: Главред, фото УНИАН, ОП

Главное:

Киев должен принять мирный план США до 27 ноября

Америка пригрозила Украине остановкой поставок оружия и обмена разведданными

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна принять "мирный план", который предложила Америка, до четверга. Заявление главы Белого дома приводит Clash Report.

Трамп считает, что День благодарения, который в США празднуют 27 ноября, является "подходящим временем" для Украины, чтобы согласиться на предложенное США соглашение.

Между тем в Reuters написали, что Соединенные Штаты пригрозили Украине остановкой поставок оружия и обмена разведданными, чтобы заставить Киев подписать мирное соглашение до 27 ноября.

Два осведомленных источника рассказали изданию, что Вашингтон давит на Киев сильнее, чем во время любых предыдущих мирных переговоров. По сообщению источников, США стремятся заключить соглашение до четверга, 27 ноября.

"Они хотят остановить войну и хотят, чтобы Украина заплатила за это", - отметил один из источников.

Подпишет ли Зеленский соглашение с Путиным

В интервью Главреду руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", глава благотворительного фонда "Новая дорога" Валерий Клочок рассказал, что Зеленский лично не будет подписывать какое-либо соглашение с Путиным.

"Он на это не пойдет - он очень принципиальный и упрямый, мы это хорошо знаем. Для него это фактически политическое самоубийство, а Зеленский очень заботится о своей репутации. Поэтому кто-то другой может подписать соглашение об остановке боевых действий по его поручению. Вспомните: Минские соглашения подписывал Кучма. Так же и Зеленский может назначить уполномоченного. Но я не считаю это проблемой. Проблема - это то, что будет после. И качели в Украине будут такие, что мы еще много об этом будем говорить", - прогнозирует Клочок

Мирный план Трампа - новости по теме

Как писал Главред, администрация Дональда Трампа предложила план завершения войны, который фактически означает капитуляцию Украины. В плане содержится 28 пунктов, в частности сокращение армии, отказ от вступления в НАТО и территорий Донбасса.

Тем временем европейские союзники вместе с президентом Украины отвергли ключевые положения предложенного США и Россией плана прекращения войны. В субботу европейские лидеры планируют провести отдельную встречу на полях саммита "Большой двадцатки" в Южной Африке, чтобы определить дальнейшие совместные шаги.

В пятницу, 21 ноября, президент Владимир Зеленский обратился к украинцам. Он заявил, что сейчас один из самых тяжелых моментов нашей истории. По его словам, сейчас Украина может оказаться перед очень сложным выбором. Или потеря достоинства, или риск потери ключевого партнера. Или сложные 28 пунктов, или крайне тяжелая зима.

