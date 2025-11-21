Три дня ждал под руинами в Тернополе: найдены тела детей и жены мужчины, который выжил

Что известно:
- РФ ударила по Тернополю ракетами
- Под руинами дома нашли тела матери и двух детей
В Тернополе под завалами разрушенного дома, в который попала российская ракета, нашли тела трех человек. Среди них два ребенка. Об этом сообщает ГСЧС.
Количество погибших в результате вражеской атаки 19 ноября уже возросло до 31 человека, еще 94 - пострадали. Без вести пропавшими без вести остаются 13 человек.
Спасатели до сих пор продолжают разбирать завалы и искать тела.
Впоследствии стало известно, что трое погибших - родные люди мужчины, который уже три дня ждет у руин дома, где когда-то был слышен детский смех. Он в одну секунду потерял свою любимую женщину и 6-летнюю дочь и полуторагодовалого сына.
"Еще одна семья, жизнь которой забрала Россия... Их убила российская ракета. Никакие слова сейчас не утолят боль от горя ... Вечная память всем невинно убитым! Никогда не забудем и не простим!" - пишет ГСЧС.
Смотрите видео с места трагедии в Тернополе:
Мужчина Камель рассказал местному изданию о том, что он чудом остался жив, потому что в момент удара проходил по коридору. Мужчина просто не успел вывести детей и жену.
"Жена и дети находились в комнате. Малыши испугались, поэтому мы включили им мультики. Я был в коридоре, хотел взять вещи и вывести их, но не успел, потому что раздался взрыв", - рассказывал мужчина.
Он еще в первый день после ракетного удара понимал, что шансы на то, что его родные выживут, минимальны.
"Не знаю, удастся ли их найти... Не верю, что они будут живы", - говорил он.
Удар по Тернополю - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, Россия утром 19 ноября нанесла удар по Тернополю. Одна из ракет попала в многоэтажный дом. В результате атаки врага погибли 26 человек. Но уже вечером произошло настоящее чудо - спасателям удалось найти живого 20-летнего парня. Он оставался под завалами примерно до 17:00.
По данным Воздушных сил ВСУ, российские оккупанты атаковали жилые дома в Тернополе крылатыми ракетами Х-101, выпущенными самолетами стратегической авиации.
После удара врага в городе до сих пор считаются пропавшими без вести 22 человека, их поиск продолжается. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
Другие новости:
- Из-под завалов достали тела детей: жуткие подробности из Тернополя
- Семьи горели заживо, все окутало огнем: раскрыты жуткие подробности из Тернополя
- Десятки дронов налетели на Одессу: "Шахеды" падают на дома
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред