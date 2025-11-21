Три дня ждал под руинами в Тернополе: найдены тела детей и жены мужчины, который выжил

Погибшим детям было всего 6 и полтора года.

https://glavred.info/ukraine/tri-dnya-zhdal-pod-ruinami-v-ternopole-naydeny-tela-detey-i-zheny-muzhchiny-kotoryy-vyzhil-10717679.html Ссылка скопирована

Под завалами нашли тела женщины и детей / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС

Что известно:

РФ ударила по Тернополю ракетами

Под руинами дома нашли тела матери и двух детей

В Тернополе под завалами разрушенного дома, в который попала российская ракета, нашли тела трех человек. Среди них два ребенка. Об этом сообщает ГСЧС.

Количество погибших в результате вражеской атаки 19 ноября уже возросло до 31 человека, еще 94 - пострадали. Без вести пропавшими без вести остаются 13 человек.

видео дня

Спасатели до сих пор продолжают разбирать завалы и искать тела.

Впоследствии стало известно, что трое погибших - родные люди мужчины, который уже три дня ждет у руин дома, где когда-то был слышен детский смех. Он в одну секунду потерял свою любимую женщину и 6-летнюю дочь и полуторагодовалого сына.

"Еще одна семья, жизнь которой забрала Россия... Их убила российская ракета. Никакие слова сейчас не утолят боль от горя ... Вечная память всем невинно убитым! Никогда не забудем и не простим!" - пишет ГСЧС.

Смотрите видео с места трагедии в Тернополе:

Под завалами в Тернополе нашли тела мамы и детей / фото: скриншот

Мужчина Камель рассказал местному изданию о том, что он чудом остался жив, потому что в момент удара проходил по коридору. Мужчина просто не успел вывести детей и жену.

"Жена и дети находились в комнате. Малыши испугались, поэтому мы включили им мультики. Я был в коридоре, хотел взять вещи и вывести их, но не успел, потому что раздался взрыв", - рассказывал мужчина.

Он еще в первый день после ракетного удара понимал, что шансы на то, что его родные выживут, минимальны.

"Не знаю, удастся ли их найти... Не верю, что они будут живы", - говорил он.

Удар по Тернополю - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Россия утром 19 ноября нанесла удар по Тернополю. Одна из ракет попала в многоэтажный дом. В результате атаки врага погибли 26 человек. Но уже вечером произошло настоящее чудо - спасателям удалось найти живого 20-летнего парня. Он оставался под завалами примерно до 17:00.

По данным Воздушных сил ВСУ, российские оккупанты атаковали жилые дома в Тернополе крылатыми ракетами Х-101, выпущенными самолетами стратегической авиации.

После удара врага в городе до сих пор считаются пропавшими без вести 22 человека, их поиск продолжается. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред