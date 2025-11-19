Трагедия в Тернополе: стало известно, какими ракетами РФ атаковала многоэтажки

Россияне атаковали многоэтажные дома в Тернополе ракетами Х-101, которые были изготовлены в четвертом квартале 2025 года, указывают Воздушные силы ВСУ.

https://glavred.info/war/tragediya-v-ternopole-stalo-izvestno-kakimi-raketami-rf-atakovala-mnogoetazhki-10716977.html Ссылка скопирована

Какими ракетами РФ атаковала многоэтажки в Тернополе / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС Украины

О чем говорится в материале:

РФ ударила по жилым домам Тернополя ракетами

Речь идет о ракетах типа Х-101

Они были изготовлены в 4 квартале 2025 года

Российские войска ударили по жилым многоэтажкам в Тернополе крылатыми ракетами Х-101, которые были выпущены из самолетов стратегической авиации. Об этом говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ.

Сообщается, что Россия нанесла удар по Украине ракетами Х-101, запущенными с шести самолетов Ту-95МС, базирующихся на аэродроме "Оленья", и четырех Ту-160МС с авиабаз "Энгельс" и "Украинка". Запуски осуществлялись из районов в Вологодской и Астраханской областях РФ.

видео дня

Как уточняют в Воздушных силах ВСУ, правоохранительные органы сейчас исследуют обломки сбитых российских крылатых ракет, чтобы задокументировать очередное террористическое нападение России на гражданское население Украины.

Отмечается, что достоверная информация, которую украинская сторона неоднократно передавала международным партнерам, подтверждает, что в ракетах Х-101 используются детали и комплектующие, произведенные компаниями из США, Китая, Тайваня, Германии, Нидерландов и других стран.

"По состоянию на 16.00 найдены и идентифицированы обломки одной из крылатых ракет, которая попала в девятиэтажку 19 ноября 2025 года. Это ракета Х-101, изготовленная в четвертом квартале 2025 года. Таких трагедий, как сейчас в Тернополе, можно было бы избежать, если бы Россия не находила возможность обходить уже объявленные санкции против государства-террориста", - говорится в сообщении.

Откуда и какими ракетами Россия атакует Украину / Инфографика: Главред

Россия изменила тактику ударов по Украине - мнение эксперта

Как писал Главред, авиационный эксперт Анатолий Храпчинский в комментарии 24 каналу отметил, что в последнее время российские войска меняют тактику, сосредотачивая основную массу ударных средств на одном населенном пункте.

По его словам, атаки на объекты энергетики заметно участились. Россия прокладывает сложные маршруты полета над гражданскими территориями, чтобы усилить эффект ударов. Это представляет серьезную опасность, ведь во время работы ПВО обломки или сбитые цели могут падать на жилые районы, вызывая жертвы и разрушения. Поэтому враг применяет крылатые и баллистические ракеты, ударные дроны или их имитаторы.

"Тип средств поражения будет зависеть от региона, по которому будет бить враг", - объясняет авиаэксперт.

Удар по Украине 19 ноября - что известно о ситуации в Тернополе

Как ранее сообщал Главред, поисково-спасательные работы в Тернополе после ударов российских ракет и дронов продолжаются. Количество погибших возросло до 25 человек, среди них трое детей, сообщили в ГСЧС. Число раненых увеличилось до 73, включая 15 детей.

Утром 19 ноября взрывы прогремели в Хмельницкой, Ивано-Франковской, Ровенской, Львовской и Днепропетровской областях на фоне новой массированной ракетно-дроновой атаки РФ. В Тернополе оккупанты ударили по жилым многоэтажкам.

В ночь на 19 ноября Россия осуществила масштабный обстрел Украины ракетами и беспилотниками. Тернополь претерпел значительные разрушения, есть погибшие и раненые. Даже после окончания воздушной тревоги опасность для местных жителей сохраняется. По данным Тернопольской ОГА, концентрация хлора в воздухе в городе превышает норму в шесть раз.

Другие новости:

Об источнике: Воздушные силы Вооруженных сил Украины Воздушные силы Вооруженных сил Украины - вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, который имеет на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред