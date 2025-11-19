Из-под завалов достали тела детей: жуткие подробности из Тернополя

Количество погибших в Тернополе возросло до 25-ти.

В Тернополе возросло количество погибших / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС

Что известно:

РФ ударила ракетами и дронами по Тернополю

В результате атаки погибло минимум 25 человек

Среди погибших есть трое детей

В Тернополе продолжается поисково-спасательная операция на местах ударов вражескими ракетами и дронами. Количество погибших в результате обстрела возросло до 25-ти. Среди погибших есть трое детей. Об этом сообщает ГСЧС.

В результате атаки количество пострадавших возросло до 73-х, среди них 15 - дети.

"Возле поврежденного дома работают 14 психологов ГСЧС из разных регионов Украины, которые уже оказали помощь 150 людям. Аварийно-спасательные работы продолжаются. Привлечены более 160 спасателей, в том числе верхолазы, кинологи, спецподразделение "Дельта" и около 45 единиц техники ГСЧС, в том числе роботизированные системы. Саперы обследовали территорию", - говорится в сообщении.

Возле разрушенного дома ждут родные тех, чьи тела ищут под завалами. Оксана часами стоит под разрушенным домом в ожидании своего молодого сына. Парню было всего 20 лет. Пока неизвестно, жив он или нет. Сын Оксаны жил на девятом этаже разрушенного ракетой дома.

"Не могут добраться до него. Ничего не говорят, ничего не знаю. Надеюсь, что Бог даст ему силы и терпение", - говорит Оксана со слезами на глазах.

Смотрите видео с места удара по Тернополю:

Удары РФ по Тернополю / фото: скриншот

Комбинированная ракетно-дроновая атака РФ 19 ноября - что известно

В ночь на 19 ноября и утром в среду страна-агрессор Россия нанесла комбинированный ракетно-дроновой удар по Украине. Армия РФ большим количеством дронов атаковала преимущественно западные регионы Украины. Также оккупанты применили более 24 крылатых ракет морского и воздушного базирования по направлениям Бурштын, Тернополь, Львов, Днепр и отдельные территориальные общины на западе.

В результате вражеского удара известно о десятках пострадавших, еще девять человек погибли. Владимир Зеленский сообщил, что сейчас во многих регионах продолжается ликвидация последствий российской атаки. Враг запустил более 470 ударных дронов и 48 ракет различного типа.

Мэр Тернополя Сергей Надал сообщил, что россияне ударили по городу ракетами и "шахедами". В Сети появились фото разрушенного дома, в который захватчики попали ракетой.

