Авиация уже активна, в ближайшие часы может быть массированный обстрел

Российские оккупанты могут массированно атаковать Украину ракетами и ударными дронами. Атака может произойти уже в ночь на 19 ноября. Об этом предупреждают мониторинговые каналы.
Сейчас фиксируется активность пунктов управления стратегической авиацией. Также известно о том, что россияне осуществили пуски "Шахедов" с разных направлений.
Мониторы AirGuard ранее предупреждали о том, что Россия планирует новый масштабный ракетно-дроновой обстрел.
К пускам ракет готовы самолеты:
- шесть Ту-95 (Оленегорск);
- три Ту-160 (Энгельс);
- четыре Ту-22М3 (Оленегорск);
- девять МиГ-31К (Саваслейка).
Враг сосредоточил около по 200 дронов вблизи пусковых установок в Курске, Брянске, Крыму, Приморско-Ахтарске, Шаталово и Миллерово. Общее количество составляет около 1290 дронов.
Под ударами могут оказаться объекты критической инфраструктуры в Днепре, Кривом Роге, Лубнах, Черкассах, Киеве, Луцке, во Львовской и Ивано-Франковской областях.
Новость дополняется...
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред