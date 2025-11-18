Авиация уже активна, в ближайшие часы может быть массированный обстрел

Есть значительная угроза вылета вражеской стратегической авиации и ракетных ударов по Украине.

Российские оккупанты могут массированно атаковать Украину ракетами и ударными дронами. Атака может произойти уже в ночь на 19 ноября. Об этом предупреждают мониторинговые каналы.

Сейчас фиксируется активность пунктов управления стратегической авиацией. Также известно о том, что россияне осуществили пуски "Шахедов" с разных направлений.

Мониторы AirGuard ранее предупреждали о том, что Россия планирует новый масштабный ракетно-дроновой обстрел.

К пускам ракет готовы самолеты:

шесть Ту-95 (Оленегорск);

три Ту-160 (Энгельс);

четыре Ту-22М3 (Оленегорск);

девять МиГ-31К (Саваслейка).

Враг сосредоточил около по 200 дронов вблизи пусковых установок в Курске, Брянске, Крыму, Приморско-Ахтарске, Шаталово и Миллерово. Общее количество составляет около 1290 дронов.

Под ударами могут оказаться объекты критической инфраструктуры в Днепре, Кривом Роге, Лубнах, Черкассах, Киеве, Луцке, во Львовской и Ивано-Франковской областях.

Новость дополняется...

