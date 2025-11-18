Десятки ракет и более тысячи дронов: РФ готовит обстрел Украины, когда он состоится

Мониторинговые каналы предупреждают о подготовке российских оккупационных войск к новому массированному комбинированному удару по Украине и назвали сроки.

Россия готовит обстрел Украины - когда он состоится / Коллаж: Главред, фото: alerts in ua, скирншот с видео, Минобороны РФ

О чем говорится в материале:

Россия готовит новую массированную атаку по Украине

Удар может состояться в ближайшие 2 дня

Что является вероятной целью российского обстрела

Российские оккупационные войска готовят новый массированный удар по Украине с применением стратегической авиации, ракет морского базирования и большого количества дронов. Атака может состояться в ближайшие двое суток. Об этом предупреждают мониторинговые каналы.

Чем Россия готовится ударить по Украине

Мониторинговые каналы указывают на то, что по состоянию на утро 18 ноября зафиксирована подготовка к вылету не менее шести стратегических бомбардировщиков типа Ту-95МС и не менее трех бортов Ту-160.

Кроме того, существует вероятность применения также и крылатых ракет морского базирования типа "Калибр". Общий потенциальный залп этих морских ракет может достигать около тридцати шести единиц.

В состоянии боевой готовности на аэродромах "Саваслейка/Ахтубинск" находятся не менее восьми истребителей МиГ-31К/И.

Также, во время этой комбинированной вражеской атаки не исключается привлечение тактической авиации противника для запуска управляемых авиационных ракет Х-59/69.

"Также, в боевой готовности находятся расчеты ОТРК "Искандер-М/К" в Брянской, Воронежской, Ростовской, Курской областях, а также в т.о. Крыму и в Краснодарском крае РФ", - говорится в сообщении.

Сколько ракет может выпустить РФ по Украине

По сообщениям мониторинговых источников, российские военные провели модернизацию ракет типа Х-101, в результате чего они увеличились в весе, что, в свою очередь, привело к уменьшению летного ресурса их старых самолетов-носителей.

По их данным, бомбардировщик Ту-160 способен нести ориентировочно восемь ракет, тогда как бомбардировщик Ту-95 несет ориентировочно от четырех до шести ракет.

"Поэтому имеем общую цифру - 42-50 ракет, но явно не 84 ракеты", - говорится в сообщении.

Сколько дронов Россия может выпустить по Украине

Дополнительно, в рамках новой волны атаки Российская Федерация имеет возможность задействовать около 1400 ударных и/или имитационных БПЛА, которые готовы к запуску.

Какие регионы могут стать целью атаки

По данным мониторинговых каналов, среди вероятных целей российских атак наибольший интерес противника, подтвержденный проведением космической разведки, был сосредоточен на объектах энергетической инфраструктуры в таких регионах: Киеве и Киевской области, а также во Львовской области (в частности в городе Львов), Ивано-Франковской, Ровенской, Винницкой и Черкасской областях.

Откуда и какими ракетами Россия наносит удары по Украине / Инфографика: Главред

Сколько могут длиться отключения света

Как писал Главред, ситуация с отключениями электроэнергии может еще больше усложниться и существенно разниться в зависимости от области. Невозможно утверждать, что везде будет одинаковый график вроде 12 часов без света. Президент Центра глобалистики "Стратегия XXI" и эксперт по международным энергетическим отношениям Михаил Гончар отмечает, что в случае масштабного сбоя энергосистемы каждый регион будет переживать его по-своему. Уже сейчас в восточных и северо-восточных областях электричество может быть доступно лишь несколько часов в сутки.

В то же время общая ситуация будет оставаться напряженной. Самым серьезным риском, который уже проявляется, является попытка России полностью отключить украинские атомные электростанции от объединенной энергосистемы.

"Это делается путем поражения подстанций, через которые передается произведенная атомными блоками электроэнергия. Сами станции могут продолжать производство, но подать эту энергию в сеть невозможно, пока не будут отремонтированы подстанции и проведена перекоммутация. Итак, ситуация выглядит достаточно сложной, но не стоит рисовать апокалиптических картинок", - отметил он.

Удары по Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, по данным украинских мониторинговых каналов, российские оккупационные войска, вероятно, готовятся к новому массированному ракетно-дроновому удару по территории Украины. В воздушном пространстве были зафиксированы стратегические бомбардировщики Ту-95МС. Происходит их передислокация на аэродромы "Энгельс" и "Оленья".

Кроме того, оккупанты начали использовать новые иранские беспилотники. Как сообщил украинский специалист-консультант в сфере военных радиотехнологий Сергей Бескрестнов, такой дрон, идентифицированный как "Шахед-107", уже был замечен в небе над городом Сумы.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что из-за российских атак, Хмельницкая и Ровенская атомные электростанции были вынуждены снизить свою мощность.

О персоне: Михаил Гончар Гончар Михаил Михайлович (род. 17 февраля 1963) - украинский эксперт по международным энергетическим отношениям и безопасности. Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХI", главный редактор журнала "Черноморская безопасность", пишет Википедия.

В 2000-х годах работал в системе нефтегазового комплекса Украины, занимая ответственные должности. Исследовал вопросы энергетической безопасности, международных энергетических отношений, нефтегазового сектора, нетрадиционных углеводородов, реформирования энергетического сектора, глобальных энергетических рынков. Был экспертом украинской части межправительственных комиссий по экономическому сотрудничеству с Германией, Польшей, Словакией, Чехией, Казахстаном, Азербайджаном, Грузией, Турцией. С 2007 года работает в неправительственном секторе - сначала возглавлял энергетические программы и киевское представительство "Номос-Энергия" аналитического центра "Номос", а в 2009 году основал и возглавил аналитический Think Tank Центр глобалистики "Стратегия ХХІ". Главный редактор журнала "Черноморская безопасность" (с 2017 года). Автор, соавтор и редактор ряда книг и публикаций по проблематике энергетики, энергетической безопасности, международных отношений, изданных как в Украине, так и в Польше, Словакии, Германии, Великобритании, Турции, Нидерландах, Финляндии и др. С 2016 года - член Государственного комитета по промышленной политике. Имеет статус ассоциированного эксперта Центра Разумкова и Центра исследования России.

