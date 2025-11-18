У Трампа обратились к странам ЕС с важным призывом по войне - что предлагают

В США обратились к странам Европы для ускорения реализации решений по замороженным российским активам.

У Трампа призвали страны Европы становиться более "агрессивными"

Использование замороженных активов РФ поможет обеспечить Киев "на годы"

Посол США в НАТО Мэтью Уитакер призвал европейских союзников усилить давление на Россию и ускорить использование замороженных российских активов для долгосрочного финансирования военных нужд Украины. Об этом он заявил в интервью Bloomberg Television.

Он отметил, что этот шаг имеет решающее значение для укрепления экономической и военной поддержки Киева на годы вперед.

"Но я думаю, что это также укажет на новый шаг - более агрессивную Европу. Пришло время для них действовать смело", - сказал Уитакер.

По информации Bloomberg, Европейский Союз работает над согласованием плана по использованию замороженных российских активов в качестве источника финансирования кредитов для Украины. Однако Бельгия, где большинство этих средств хранится в клиринговой палате Euroclear, выражает обеспокоенность относительно возможных судебных исков и ответных мер со стороны России.

Европейские страны были вынуждены усилить свою лидерскую роль в оказании помощи Украине, особенно после возвращения в Белый дом Дональда Трампа, который в значительной степени приостановил финансовую и военную поддержку пострадавшей от войны страны. В дополнение к своей постоянной помощи, государства-члены ЕС и Канада начали закупать американское оружие, чтобы обеспечить его поставки непосредственно на поле боя в Украине.

Однако, обеспечение финансирования Украины на следующие два года стало приоритетной темой обсуждений среди европейских союзников.

В материале отмечается, что ведущий вариант, который рассматривает ЕС, предусматривает переход на новую юридическую плоскость, хотя чиновники отмечают, что этот план формально не является конфискацией самих российских активов.

Среди других предложений, которые обсуждаются, является финансирование государствами-членами грантов на общую сумму не менее 90 миллиардов евро (или 104 миллиарда долларов) в течение 2026-2027 годов, или же привлечение общего долга ЕС для выдачи займа Украине.

Война России против Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации и бывший президент страны Дмитрий Медведев сделал заявление о том, что военная агрессия против Украины не прекратится, пока Россия "не реализует своих целей".

В то же время, министр иностранных дел Андрей Сибига выразил мнение, что президент России Владимир Путин будет вынужден остановить войну, когда совпадут два условия.

Кроме того, президент Финляндии Александр Стубб подчеркнул, что достижение режима прекращения огня в Украине до весны маловероятно, и поэтому европейские союзники должны продолжать оказывать необходимую поддержку украинской стороне.

