Россия выбрала новый курс - в Кремле назвали условия окончания войны

Юрий Берендий
17 ноября 2025, 17:39
Российские власти публично раскрыли истинные намерения Кремля относительно войны в Украине и фактически объявили новый курс в отношении США, указал Коваленко.
В Кремле назвали циничные условия окончания войны против Украины / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, kremlin.ru, 22 ОМБр

Полномасштабная агрессивная и неспровоцированная война России против Украины, которую в стране-агрессоре называют "СВО", закончится только после достижения целей, которые поставил Кремль. Об этом заявил председатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, которого цитируют российские пропагандистские СМИ.

"Мы продолжим [вести военную операцию, - ред.] до тех пор, пока Россия не достигнет своих целей", - сказал Медведев.

Как отреагировали в Украине

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко, комментируя заявление Медведева, подчеркнул, что тот снова озвучил истинные намерения России. По его словам, Кремль открыто заявляет, что будет продолжать войну, пока не достигнет своих целей.

Он напомнил, что целями РФ является уничтожение Украины и максимально возможное выселение украинцев с собственной земли. Коваленко отметил, что при нынешнем российском режиме изменение их военной политики невозможно - это уже доказанный факт. Российская власть не может существовать без войны, ее элиты зарабатывают на ней, а потому им нужны или пауза, или капитуляция Украины.

"А это означает, что Россия выбирает курс, который можно назвать просто: "пересидеть Трампа". Это как продолжение войны, так и пауза для восстановления сил и повторения агрессии. Вопрос лишь в том, будет ли эта агрессия и против стран НАТО. Получается, что дешевле и проще дробить Россию и их режим. Но, не для всех. Китай, к сожалению, устраивает зависимая от них сегодняшняя Россия. Но - все будет хорошо. Империи разрушаются", - резюмирует он.

Когда может закончиться война России против Украины - мнение эксперта

Как писал Главред, война России против Украины, вероятнее всего, продлится как минимум до марта 2026 года. Об этом заявил военный эксперт и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак. По его прогнозу, вполне вероятно, что к этому времени Россия не сможет достичь существенных успехов на поле боя и столкнется с крепкой украинской обороной.

Ступак отметил, что ситуация до марта в целом поддается прогнозированию, однако дальнейшее развитие событий будет определяться состоянием российской экономики и армии, возможностями украинских сил и уровнем поддержки Запада. Именно эти факторы будут влиять на то, возможен ли перелом в войне после этого периода.

Как писал Главред, 17 ноября российские войска продвинулись на нескольких участках фронта в Донецкой и Запорожской областях. По данным карты боевых действий, обнародованной аналитиками DeepState, захватчики достигли определенных территориальных сдвигов на Гуляйпольском направлении - вблизи Ровнополья и Новоуспеновского.

Европейская комиссия предполагает, что российско-украинская война может завершиться в конце 2026 года, и именно на эту дату ориентируется в планировании финансовой поддержки Украины. Такие оценки изложены в письме президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен к лидерам стран ЕС от 17 ноября.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина якобы "не имеет шансов" победить в войне против России, считая финансовую поддержку Киева безрезультатной.

О персоне: Андрей Коваленко

Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины.

По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом.

"Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное комьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПсО", - отметил Андрей Коваленко.

В Польше взорвали железную дорогу, по которой перевозили грузы для УкраиныВидео

